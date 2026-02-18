पानी में आसानी से तैर सकता है धरती से 126 करोड़ किलोमीटर दूर यह ग्रह, केवल 11 घंटों में निपट जाता है पूरा दिन

Science News: हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स हैं, जिनमें से पहले 4 प्लेनेट बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं. ये सभी ग्रह चट्टानों, धातु या सिलिकेट से बने हैं. वहीं अगले 4 प्लेनेट बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून हैं, जो इनर सोलर सिस्टम को बनाते हैं. ये सभी ग्रह मुख्य रूप से गैसीय संरचना से बने हैं. वहीं इन 8 ग्रहों में से एक ऐसा भी ग्रह है, जहां लगभग 11 घंटों में पूरी दिन बीत जाता है. इतना ही नहीं यह ग्रह इतना हल्का है कि आराम से पानी में तैर सकता है.

पानी में तैर सकता है यह ग्रह

सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि सूर्य से लगभग 142.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह प्लेनेट हमारी धरती से केवल 126 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद है और साथ ही यह पानी में तैरने की क्षमता भी रखता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी के घनत्व से काफी कम है. बता दें कि शनि का घनत्व तकरीबन 0.68 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि पानी का 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है.

गैस के गुब्बारे जैसा है ग्रह

शनि ग्रह गैस के एक गोले जैसा ही है. इसमें 94 प्रतिशत हाइड्रोजन और 6 प्रतिशत हीलियम होता है. इसपर एक दिन करीब 11 घंटे का होता है, जबकि इसे सूर्य का चक्कर काटने में 29 साल और 5 महीने का समय लगता है. शनि ग्रह को आप उसके छल्लों के चलते आसानी से पहचान सकते हैं. इतना ही नहीं आप इसे नग्न आंखों से भी देख सकते हैं. इसे काली घनी रात में आसानी से देखा जा सकता है. बता दें कि शनि पर 1,800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं.

क्यों पानी में नहीं तैर सकते ग्रह?

पानी में तैरनी की क्षमता किसी भी प्लेनेट की डेंसिटी पर निर्भर करती है. अगर किसी प्लेनेट की डेंसिटी पानी से कम है तो वह आराम से पानी पर तैर सकता है. शनि भी पानी में तैरने की क्षमता रखता है, लेकिन कोई भी प्लेनेट पानी में तैरने के लिए सक्षम नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रह बेहद बड़े और भारी होते हैं. वहीं ग्रह पानी में इसलिए भी नहीं तैर सकते क्योंकि इनका घनत्व पानी से ज्यादा होता है. ऐसे में ये आसानी से पानी में डूब सकते हैं.