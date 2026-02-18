Advertisement
trendingNow13114408
Hindi Newsविज्ञानपानी में आसानी से तैर सकता है धरती से 126 करोड़ किलोमीटर दूर यह ग्रह, केवल 11 घंटों में निपट जाता है पूरा दिन

पानी में आसानी से तैर सकता है धरती से 126 करोड़ किलोमीटर दूर यह ग्रह, केवल 11 घंटों में निपट जाता है पूरा दिन

Planet Which Can Float In Water: हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह शनि आराम से पानी में तैरने की क्षमता रखता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका घनत्व बेहद कम होता है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 18, 2026, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पानी में आसानी से तैर सकता है धरती से 126 करोड़ किलोमीटर दूर यह ग्रह, केवल 11 घंटों में निपट जाता है पूरा दिन

Science News: हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट्स हैं, जिनमें से पहले 4 प्लेनेट बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं. ये सभी ग्रह चट्टानों, धातु या सिलिकेट से बने हैं. वहीं अगले 4 प्लेनेट बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून हैं, जो इनर सोलर सिस्टम को बनाते हैं. ये सभी ग्रह मुख्य रूप से गैसीय संरचना से बने हैं. वहीं इन 8 ग्रहों में से एक ऐसा भी ग्रह है, जहां लगभग 11 घंटों में पूरी दिन बीत जाता है. इतना ही नहीं यह ग्रह इतना हल्का है कि आराम से पानी में तैर सकता है. 

पानी में तैर सकता है यह ग्रह 

सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि सूर्य से लगभग 142.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. यह प्लेनेट हमारी धरती से केवल 126 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद है और साथ ही यह पानी में तैरने की क्षमता भी रखता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी के घनत्व से काफी कम है. बता दें कि शनि का घनत्व तकरीबन 0.68 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि पानी का 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है.   

ये भी पढ़ें- क्या जर्मनी में मिल गई 'टाइम मशीन' वाली सुरंग? हजारों साल पुरानी कब्रों के नीचे मिला गुप्त रास्ता

Add Zee News as a Preferred Source

गैस के गुब्बारे जैसा है ग्रह 

शनि ग्रह गैस के एक गोले जैसा ही है. इसमें 94 प्रतिशत हाइड्रोजन और 6 प्रतिशत हीलियम होता है. इसपर एक दिन करीब 11 घंटे का होता है, जबकि इसे सूर्य का चक्कर काटने में 29 साल और 5 महीने का समय लगता है. शनि ग्रह को आप उसके छल्लों के चलते आसानी से पहचान सकते हैं. इतना ही नहीं आप इसे नग्न आंखों से भी देख सकते हैं. इसे काली घनी रात में आसानी से देखा जा सकता है. बता दें कि शनि पर 1,800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं.   

ये भी पढ़ें- मेक्सिको की गुफा में मिली 5 करोड़ साल पुरानी 'छिपी हुई दुनिया', देखते ही बोले वैज्ञानिक- इसे तो...

क्यों पानी में नहीं तैर सकते ग्रह? 

पानी में तैरनी की क्षमता किसी भी प्लेनेट की डेंसिटी पर निर्भर करती है. अगर किसी प्लेनेट की डेंसिटी पानी से कम है तो वह आराम से पानी पर तैर सकता है. शनि भी पानी में तैरने की क्षमता रखता है, लेकिन कोई भी प्लेनेट पानी में तैरने के लिए सक्षम नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रह बेहद बड़े और भारी होते हैं. वहीं ग्रह पानी में इसलिए भी नहीं तैर सकते क्योंकि इनका घनत्व पानी से ज्यादा होता है. ऐसे में ये आसानी से पानी में डूब सकते हैं. 

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
Sabrang 2026
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग'
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
AI Impact Summit 2026
नौकरी खाने की जगह लोगों पर हो रही पैसों की बारिश, क्या है AI स्टार्टअप 'कार्या'
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
priyanka gandhi
असम में घर बचाने के लिए कांग्रेस ने चला 'आखिरी दांव', कमान से निकाला तीर
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
Galgotias University
पहले चीनी रोबोडॉग पर किरकिरी, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ड्रोन सॉकर पर भी विवाद
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश पर पत्नी सुनेत्रा को क्या शक है? CBI जांच होने वाली है!
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
Sanjay Raut
बीजेपी को हमेशा कोसने वाले राउत को क्‍या हुआ, अपने ही नेताओं को दे डाली नसीहत?
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
india ai impact summit 2026
ड्रैगन की चाल AI ने कर दी नाकाम: LAC में चीन की हरकत पहले ही भांप गया भारत
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?