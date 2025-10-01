Advertisement
trendingNow12944072
Hindi Newsविज्ञान

बर्फीला झरना, 'अंगूठी वाली जगह', पता चल गया एलियंस का ठिकाना! वैज्ञानिकों की उड़ी नींद

Alien life on Enceladus: क्या एन्सेलाडस पर जीवन पहले से मौजूद है? इसे लेकर वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. वैज्ञानिकों ने यहां के दक्षिणी ध्रुव से स्पेस में उड़ते बर्फ के कणों में जटिल कार्बनिक मोलेक्युल्स मिले हैं. जिससे यह संभावना बहुत बढ़ जाती है कि शनि का यह चांद रहने लायक हो सकता है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बर्फीला झरना, 'अंगूठी वाली जगह', पता चल गया एलियंस का ठिकाना! वैज्ञानिकों की उड़ी नींद

Saturn's Moon:  शनि के छोटे चांद एन्सेलाडस ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. यहां के दक्षिणी ध्रुव से स्पेस में उड़ते बर्फ के कणों में जटिल कार्बनिक मोलेक्युल्स पाए गए हैं. ये मोलेक्युल्स जीवन बनने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में मदद कर सकते हैं. यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) के मुताबिक, इन बर्फ के कणों में जटिल कार्बनिक मोलेक्युल्स छिपे हैं. कैसिनी स्पेसशिप से जुटाए गए डेटा के मुताबिक, कुछ मोलेक्युल्स ऐसे हैं जो जीवन बनाने वाली केमिकल रिएक्शन्स का हिस्सा होने की संभावना है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अब एन्सेलाडस में पानी, एनर्जी के स्रोत और जरूरी रासायनिक तत्वों की भरमार है. यानी यह चांद अब जीवन के लिए हर पहलू पर खरा उतरता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एन्सेलाडस पर जीवन पहले से मौजूद है. लेकिन इससे यह संभावना बहुत बढ़ जाती है कि शनि का यह चांद रहने लायक हो सकता है. लीड  रिसर्चर डॉ. नोजैर ख्वाजा के मुताबिक, 'अगर एन्सेलाडस पर जीवन नहीं भी मिलता, तो यह भी एक बड़ी खोज होगी, क्योंकि यह सवाल खड़ा करता है कि सही परिस्थितियां होने के बावजूद जीवन क्यों नहीं है?'

310 मील (500 किमी) डायमीटर वाला, करीब एरिजोना जितना चौड़ा एन्सेलाडस शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है. इसकी सतह बहुत ठंडी है. यहां का तापमान 201°C (–330°F) तक होता है. लेकिन 2005 में वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके बर्फीले ढांचे के नीचे एक विशाल महासागर मौजूद है. दक्षिणी ध्रुव के पास दरारों से पानी की फव्वारे जैसी झलकें निकलती हैं. कुछ पानी वापस सतह पर गिरता है और कुछ सैटर्न के चारों तरफ एक छल्ला बनाकर चंद्रमा की कक्षा का पता लगाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जब कैसिनी यान ने सैटर्न के छल्लों के बीच से गुजरा, तो उसने इन बर्फ के कणों के नमूने लिए. नमूने में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संकेत मिले, जो जीवन से जुड़े हो सकते हैं. डॉ. ख्वाजा कहते हैं, 'कैसिनी लगातार एन्सेलाडस के नमूने इकट्ठा कर रहा था. हमने इन बर्फीले कणों में कई जैविक अणु पाए, जिनमें अमीनो एसिड बनने वाले पूर्व-अणु भी शामिल थे.'

लेकिन इनमें से कुछ कण सैकड़ों साल पुराने थे, इसलिए वैज्ञानिक यह तय नहीं कर सकते थे कि उनमें मौजूद केमिकल सब्सटांस सूर्य की किरणों से बदले गए हैं या नहीं. हालांकि, यह स्थिति तब बदल गई जब 2008 में कैसिनी स्पेसशिप सीधे एन्सेलाडस के पानी के झरने से होकर गुजरा और अपने कॉस्मिक डस्ट एनालाइज़र (CDA) में बर्फ के क्रिस्टल जमा किए. कैसिनी जब इस बादल से 11 मील प्रति सेकंड (18 किमी/सेकंड) की रफ्तार से गुजरा, तो उसने अब तक के सबसे ताजे और तेज बर्फ के दाने इकट्ठे किए. इतनी तेज रफ्तार डेटा की गुणवत्ता के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे वैज्ञानिक पानी को अन्य रोचक अणुओं से अलग कर सकते हैं.

कई सालों तक डेटा का किया गया विश्लेषण

डॉ. ख्वाजा बताते हैं, 'कम रफ्तार पर बर्फ टूट जाती है और पानी के अणुओं का समूह कुछ ऑर्गेनिक अणुओं का संकेत छुपा देता है. लेकिन जब बर्फ के कण CDA से तेजी से टकराते हैं, तो पानी के मोलेक्युल्स समूह नहीं बनते और हमें पहले छुपे हुए संकेत देखने का मौका मिलता है.' कई साल डेटा का विश्लेषण करने के बाद, डॉ. ख्वाजा और उनके सहयोगियों ने आखिरकार पुष्टि की कि ये ताजे बर्फ के क्रिस्टल ऑर्गेनिक अणु भी रखते हैं.

एन्सेलाडस पर जीवन, कैसे?

जबकि, इन अणुओं में कुछ ऐसे भी थे जो पहले शनि के पास पाए गए थे, और कुछ नए केमिकल सब्सटांस थे, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था. इसका मतलब है कि शनि की छल्लियों और एन्सेलाडस के बर्फीले झरनों में पाए गए ये मोलेक्युल्स चंद्रमा के भीतर के महासागर में बने हैं, न कि बाद में सूर्य की किरणों से बनने वाले प्रतिक्रियाओं से. पृथ्वी पर, ये ऑर्गेनिक अणु जीवन की तरफ ले जाने वाली रासायनिक क्रियाओं में शामिल होते हैं, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि एन्सेलाडस पर जीवन हो सकता है.

एन्सेलाडस के लिए मिशन

डॉ. ख्वाजा कहते हैं, 'कैसिनी डेटा में पाए गए ऑर्गेनिक मोलेक्युल्स से संभावित रूप से जीवन से जुड़े यौगिक बनने के कई रास्ते हैं, जो इस चंद्रमा के रहने योग्य होने की संभावना बढ़ाते हैं.' फ्यूचर में ESA एन्सेलाडस के लिए एक मिशन लॉन्च करने की प्लान बना रहा है, जो दक्षिणी ध्रुव के झरनों से और ज्यादा बर्फ के दाने इकट्ठा करेगा और यहां तक कि चंद्रमा की सतह पर भी उतरेगा. यह किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए एन्सेलाडस पर पहली बार उतरने जैसा होगा और जीवन की संभावित परिस्थितियों के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकता है.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

EnceladusAlien

Trending news

बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
imd news
बंगाल की खाड़ी में बढ़ी हलचल, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
Bengaluru
थम जाती हैं सांसें...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
jammu kashmir news
'बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा राष्ट्रगान', पकड़े आरोपियों के फेवर में उतरी महबूबा
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
jammu kashmir news
आजादी के बाद पहली बार कश्मीर में सड़क से जुड़ेंगी ये दो जगह, थम नहीं रही खुशी
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
Instagram Viral Video
Watch: 'मेरे लिए सरकारी नौकरी जहर, इतनी भी अच्छी नहीं'; साइकोलॉजिस्ट का वीडियो वायरल
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
Taslima Nasreen
बंगाली संस्कृति पर ऐसा क्या बोलीं तसलीमा कि जावेद अख्तर ने अवधी नफासत की याद दिलाई!
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
2008 Mumbai terror attack
चिदंबरम भाजपा को फायदा पहुंचा रहे? 26/11 हमले वाले बयान पर कांग्रेस में खलबली
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
Abu Asim Azmi
यह भिवंडी है, मराठी बोलने की क्या जरूरत...अबू आसिम के बयान पर महाराष्ट्र में विवाद
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
Mallikarjun Kharge
खरगे को डॉक्टरों ने पेसमेकर लगवाने की दी सलाह...बेटे ने क्या दी हेल्‍थ अपडेट?
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
Badgam
तहरीक-ए-हुर्रियत पर पाबंदी के बाद एक और बड़ा एक्शन, पुलिस ने सील किया हेडक्वॉर्टर
;