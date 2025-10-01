बर्फीला झरना, 'अंगूठी वाली जगह', पता चल गया एलियंस का ठिकाना! वैज्ञानिकों की उड़ी नींद

Saturn's Moon: शनि के छोटे चांद एन्सेलाडस ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. यहां के दक्षिणी ध्रुव से स्पेस में उड़ते बर्फ के कणों में जटिल कार्बनिक मोलेक्युल्स पाए गए हैं. ये मोलेक्युल्स जीवन बनने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में मदद कर सकते हैं. यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) के मुताबिक, इन बर्फ के कणों में जटिल कार्बनिक मोलेक्युल्स छिपे हैं. कैसिनी स्पेसशिप से जुटाए गए डेटा के मुताबिक, कुछ मोलेक्युल्स ऐसे हैं जो जीवन बनाने वाली केमिकल रिएक्शन्स का हिस्सा होने की संभावना है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अब एन्सेलाडस में पानी, एनर्जी के स्रोत और जरूरी रासायनिक तत्वों की भरमार है. यानी यह चांद अब जीवन के लिए हर पहलू पर खरा उतरता है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एन्सेलाडस पर जीवन पहले से मौजूद है. लेकिन इससे यह संभावना बहुत बढ़ जाती है कि शनि का यह चांद रहने लायक हो सकता है. लीड रिसर्चर डॉ. नोजैर ख्वाजा के मुताबिक, 'अगर एन्सेलाडस पर जीवन नहीं भी मिलता, तो यह भी एक बड़ी खोज होगी, क्योंकि यह सवाल खड़ा करता है कि सही परिस्थितियां होने के बावजूद जीवन क्यों नहीं है?'

310 मील (500 किमी) डायमीटर वाला, करीब एरिजोना जितना चौड़ा एन्सेलाडस शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है. इसकी सतह बहुत ठंडी है. यहां का तापमान 201°C (–330°F) तक होता है. लेकिन 2005 में वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके बर्फीले ढांचे के नीचे एक विशाल महासागर मौजूद है. दक्षिणी ध्रुव के पास दरारों से पानी की फव्वारे जैसी झलकें निकलती हैं. कुछ पानी वापस सतह पर गिरता है और कुछ सैटर्न के चारों तरफ एक छल्ला बनाकर चंद्रमा की कक्षा का पता लगाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जब कैसिनी यान ने सैटर्न के छल्लों के बीच से गुजरा, तो उसने इन बर्फ के कणों के नमूने लिए. नमूने में जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संकेत मिले, जो जीवन से जुड़े हो सकते हैं. डॉ. ख्वाजा कहते हैं, 'कैसिनी लगातार एन्सेलाडस के नमूने इकट्ठा कर रहा था. हमने इन बर्फीले कणों में कई जैविक अणु पाए, जिनमें अमीनो एसिड बनने वाले पूर्व-अणु भी शामिल थे.'

लेकिन इनमें से कुछ कण सैकड़ों साल पुराने थे, इसलिए वैज्ञानिक यह तय नहीं कर सकते थे कि उनमें मौजूद केमिकल सब्सटांस सूर्य की किरणों से बदले गए हैं या नहीं. हालांकि, यह स्थिति तब बदल गई जब 2008 में कैसिनी स्पेसशिप सीधे एन्सेलाडस के पानी के झरने से होकर गुजरा और अपने कॉस्मिक डस्ट एनालाइज़र (CDA) में बर्फ के क्रिस्टल जमा किए. कैसिनी जब इस बादल से 11 मील प्रति सेकंड (18 किमी/सेकंड) की रफ्तार से गुजरा, तो उसने अब तक के सबसे ताजे और तेज बर्फ के दाने इकट्ठे किए. इतनी तेज रफ्तार डेटा की गुणवत्ता के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इससे वैज्ञानिक पानी को अन्य रोचक अणुओं से अलग कर सकते हैं.

कई सालों तक डेटा का किया गया विश्लेषण

डॉ. ख्वाजा बताते हैं, 'कम रफ्तार पर बर्फ टूट जाती है और पानी के अणुओं का समूह कुछ ऑर्गेनिक अणुओं का संकेत छुपा देता है. लेकिन जब बर्फ के कण CDA से तेजी से टकराते हैं, तो पानी के मोलेक्युल्स समूह नहीं बनते और हमें पहले छुपे हुए संकेत देखने का मौका मिलता है.' कई साल डेटा का विश्लेषण करने के बाद, डॉ. ख्वाजा और उनके सहयोगियों ने आखिरकार पुष्टि की कि ये ताजे बर्फ के क्रिस्टल ऑर्गेनिक अणु भी रखते हैं.

एन्सेलाडस पर जीवन, कैसे?

जबकि, इन अणुओं में कुछ ऐसे भी थे जो पहले शनि के पास पाए गए थे, और कुछ नए केमिकल सब्सटांस थे, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था. इसका मतलब है कि शनि की छल्लियों और एन्सेलाडस के बर्फीले झरनों में पाए गए ये मोलेक्युल्स चंद्रमा के भीतर के महासागर में बने हैं, न कि बाद में सूर्य की किरणों से बनने वाले प्रतिक्रियाओं से. पृथ्वी पर, ये ऑर्गेनिक अणु जीवन की तरफ ले जाने वाली रासायनिक क्रियाओं में शामिल होते हैं, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि एन्सेलाडस पर जीवन हो सकता है.

एन्सेलाडस के लिए मिशन

डॉ. ख्वाजा कहते हैं, 'कैसिनी डेटा में पाए गए ऑर्गेनिक मोलेक्युल्स से संभावित रूप से जीवन से जुड़े यौगिक बनने के कई रास्ते हैं, जो इस चंद्रमा के रहने योग्य होने की संभावना बढ़ाते हैं.' फ्यूचर में ESA एन्सेलाडस के लिए एक मिशन लॉन्च करने की प्लान बना रहा है, जो दक्षिणी ध्रुव के झरनों से और ज्यादा बर्फ के दाने इकट्ठा करेगा और यहां तक कि चंद्रमा की सतह पर भी उतरेगा. यह किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए एन्सेलाडस पर पहली बार उतरने जैसा होगा और जीवन की संभावित परिस्थितियों के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकता है.