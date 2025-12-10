Advertisement
पहली नजर में ही किसी पर फिदा क्यों हो जाता है दिल? जानें बॉडी में कैसे होता है चेन रिएक्शन

पहली नजर में ही किसी पर फिदा क्यों हो जाता है दिल? जानें बॉडी में कैसे होता है चेन रिएक्शन

Love At First Sight: 2008 में आई फिल्म रेस (Race) का एक गाना "पहली नजर में" तो आपने जरूर सुना होगा जिसके बोल हैं "पहली नजर में ऐसा जादू कर गया". शायर की शायरी में, कवि की कविता में और लेखक के लेख में पहली नजर के इश्क का जिक्र कई बार हुआ है. लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोई पहली नजर में ही दिल में कैसे उतर जाता है, चलिए जानते हैं शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:30 PM IST
पहली नजर में ही किसी पर फिदा क्यों हो जाता है दिल? जानें बॉडी में कैसे होता है चेन रिएक्शन

Love At First Sight: आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपने किसी को एक नजर देखा होगा और वो आंखों से तो ओझल हो गया होता है, लेकिन लंबे समय तक के लिए दिल में छाप छोड़ जाता है. कहने का मतलब है कि कभी ना कभी आपको भी कोई पहली नजर में पसंद आ गया होगा. लोग पहली नजर के प्यार को जादू बताते हैं. चलिए जानते हैं ये जादू क्यों होता है और इस दौरान हमारे शरीर के अंदर क्या होता है.

बॉडी में कैसे होता है चेन रिएक्शन
जिसको आप पहली नजर का जादू कहते हैं वो जादू इसलिए महसूस होता है क्योंकि बॉडी के अंदर काफी अलग तरह का चेन रिएक्शन हो रहा होता है और ये काफी तेजी से होता है. इस दौरान कुछ ही सेकंड में हमारा माइंड विजुअल संकेतों का एनालिसिस करता है हार्मोनल बदलाव को ट्रैक करता है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं ये सब कुछ कैसे होता है.

क्या है पहली नजर का जादू?
पहली नजर के दौरान दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं. डोपामाइन भर जाता है और जोश से भर देता है जिससे खुशी और खुशनुमा महसूस होता है. इतना ही नहीं ऑक्सीटोसिन गर्माहट और भरोसे का एहसास जोड़ता है. इसी के साथ सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है. इस दौरान शरीर में एनर्जी का विस्फोट होता है और आकर्षण महसूस होता है और सामने वाले के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा होती है.
जुनूनी होना
मुलाकात के आकर्षण के शुरुआती चरण में ही ऑक्सीटोसिन दोनों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करने लगता है. इससे व्यक्ति सुरक्षित और आरामदायक फील कर सकता है. इसके बाद व्यक्ति ने जिसे देखा है उसकी और आकर्षित होने लगता है. जब इमोशनल बॉन्डिंग का शुरुआती चरण होता है तब सेरोटोनिन का लेवल कम होने लगता है जिसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति थोड़ा जुनूनी हो जाता है. इस दौरान इंसान बार बार अपने मन में उसी इंसान के बारे में सोचने लगता है. 

आकर्षण पर रिएक्ट करती है बॉडी
जब व्यक्ति किसी की ओर आकर्षित होता है तो शरीर एड्रेनालाईन और नॉरएड्रेनालाईन रिलीज करके इस आकर्षण पर रिएक्ट करता है. इसके बाद शरीर में कुछ बदलाव होते हैं जैसे तेजी से हथेली में पसीना आना, हल्का कांपना, धड़कने तेज होना शुरू हो जाती हैं. इस दौरान आंखों की पुतलियां फैलना सबसे आम और सबसे ज्यादा बताई गई बायोलॉजिकल रिएक्शन में से एक है. जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसी ओर आकर्षित होता है तो उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं.

