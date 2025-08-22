4.4 अरब साल...पृथ्वी की उम्र जितनी पुरानी है ये पत्थर, वैज्ञानिकों ने खोला ब्रह्मांड का चौंकाने वाला रहस्य!

zircon crystal: धरती के उम्र और पृथ्वी की शुरुवात को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की है, हैडियन ईऑन के रिसर्च के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में पहाड़ी इलाके से एक बेहद छोटे जिरकोन क्रिस्टल का खोज हुआ है जिसने यह साबित कर दिया है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण करीब 4.4 अरब साल पहले ही हो गया था, जिरकोन एक ऐसा खनिज है जो रासायनिक बदलावों से आसानी से खत्म नहीं होता है इसी कारण से यह प्राचीन चट्टानों की उम्र बताने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं, इस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके जिस चट्टान से ये खनीज मिलता है उस चट्टान के उम्र को आसानी से बताया जा सकता है, वैज्ञानिक के मुताबिक जिरकोन हमें उस वक्त की झलक दिखाता है जब पृथ्वी अपनी शुरुआती अवस्था में थी और सिर्फ 16 करोड़ साल पुरानी थी.

वैज्ञानिकों का रिसर्च

अमेरिका के विस्कॉन्सिन-मैडिसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन वैली के मुताबिक 4.3 अरब साल पहले ही पृथ्वी पर जलमंडल मौजूद था, और हो सकता है कि उसके तुरंत बाद ही जीवन की शुरुआत भी हुई हो, इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एटम-प्रोब टोमोग्राफी और सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था.

क्रिस्टलीकरण

इससे वैज्ञानिक जिरकोन में मौजूद सीसे के परमाणुओं का अध्ययन किया, इसमें खास बात ये है कि सीसे के परमाणु जिरकोन में एटम फैले नहीं थे बल्कि गुच्छों में जमा थे. यह गुच्छे लगभग क्रिस्टलीकरण के 1 अरब साल बाद बने, जब यूरेनियम के रेडियोधर्मी क्षय से सीसा बना और फिर गर्माहट की वजह से इकट्ठा होने लगा और ये गुच्छों में बदल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

धरती की शुरुआत

प्रोफेसर वैली का कहना है कि पृथ्वी का निर्माण सौर मंडल की अलग-अलग वस्तुओं और पदार्थों से हुआ था, शुरुआती समय में पृथ्वी पर उल्कापिंडों की लगातार बमबारी होती रहती थी, वैज्ञानिक का कहना है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले तो एक मंगल ग्रह जितना बड़ा पिंड पृथ्वी से टकराया था जिससे चंद्रमा बन गया था और पूरी पृथ्वी पिघलकर आग के गोले जैसी हो गई थी. जैक हिल्स में मिले ये जिरकोन के कारण पता चला कि उस भयानक समय के बाद पृथ्वी पर तेजी से ठंडक आई और पानी तथा महासागर बनने लगे.