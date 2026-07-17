विज्ञान का 'जादू': डीजल इंजन का खेल खत्म? जींद में इस तरह से तैयार हुआ ये अनोखा Rail Engine

भारतीय रेलवे जल्द ही देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है. इसे रेल परिवहन के क्षेत्र में एक अहम तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है. यह ट्रेन हाइड्रोजन ईंधन से स्वयं बिजली पैदा करेगी, जिससे इसे चलाने के लिए पारंपरिक ईंधन की जरूरत नहीं होगी. सबसे बड़ी बात यह है कि इसके संचालन के दौरान प्रदूषण लगभग न के बराबर होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारतीय रेलवे लगातार नए प्रयोग कर रहा है. इसी कड़ी में अब हरियाणा के जींद से एक ऐसी पहल सामने आई है, जिसने रेल तकनीक को लेकर नई उम्मीदें जगा दी हैं. यहां एक ऐसा विशेष रेल इंजन तैयार किया गया है, जो पारंपरिक डीजल इंजन की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण-अनुकूल माना जा रहा है.
इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक है. सामान्य डीजल इंजन जहां बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें छोड़ते हैं, वहीं यह आधुनिक इंजन हाइड्रोजन से ऊर्जा पैदा करता है. फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया के जरिए बिजली बनती है, जिससे इंजन संचालित होता है. इस प्रक्रिया के बाद उत्सर्जन के रूप में मुख्य रूप से पानी और जलवाष्प ही निकलते हैं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाइड्रोजन आधारित रेल इंजन भविष्य की परिवहन व्यवस्था का अहम हिस्सा बन सकते हैं. इससे वायु प्रदूषण कम होगा, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और लंबी अवधि में परिचालन लागत में भी कमी आने की संभावना है. यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं.
जींद की रेलवे वर्कशॉप में तैयार किया गया यह इंजन भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. इस परियोजना के जरिए यह संदेश भी मिलता है कि देश अब पारंपरिक ईंधन आधारित तकनीक से आगे बढ़कर हरित ऊर्जा की दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ा रहा है.
यदि यह तकनीक बड़े स्तर पर सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे के कई रूटों पर डीजल इंजनों की जगह हाइड्रोजन आधारित इंजन दिखाई दे सकते हैं. इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि रेलवे का संचालन भी अधिक टिकाऊ और आधुनिक बन सकेगा.
रेलवे में हाइड्रोजन तकनीक का इस्तेमाल केवल एक नया प्रयोग नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरत के रूप में देखा जा रहा है. स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य के साथ यह पहल भारत के रेल नेटवर्क को नई पहचान देने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है.