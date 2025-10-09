Advertisement
वैज्ञानिकों की क्रांतिकारी खोज! मुंह में रखते ही फ्लू का पता लगा सकती है ये च्यूइंगम, जाने पूरा प्रोसेस

Science New Discoveries: हाल ही के कई सालों में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था. कई वायरस ऐसे होते हैं जो अपने नए वेरिएंट के साथ वापस आते हैं. इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है जिससे वायरस को पहचानना और भी आसान हो जाएगा. चलिए जानते हैं वो कौन सा तरीका है.

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:30 PM IST
वैज्ञानिकों की क्रांतिकारी खोज! मुंह में रखते ही फ्लू का पता लगा सकती है ये च्यूइंगम, जाने पूरा प्रोसेस

Science New Discoveries: वायरस को पहचानने के लिए जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अनोखा तरीका खोज निकाला है. ये ऐसा टेस्ट होगा जिसे खाया जा सकेगा. इसके मुंह में डालते ही रिजल्ट सामने आ जाएगा. इस टेस्ट या पदार्थ को किसी भी व्यक्ति के मुंह में रखने पर इसमें मौजूद केमिकल सेंसर वायरस का पता लगाएंगे. यह एक च्यूइंगम की तरह है. यदि वो व्यक्ति वायरस की चपेट में है तो उसको एक स्वाद महसूस होगा, लेकिन अगर कोई वायरस नहीं है तो उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा. 

यह तकनीक न्यूरामिनिडेज एंजाइम पर आधारित है
आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने एक छोटा मोलिक्यूल बनाया है, ये केवल वायरस के एंजाइम न्यूरामिनिडेज पर रिएक्शन करता है. यह रिएक्शन थाइमॉल नाम के फ्लेवर कंपाउंड रिलीज करेगा. इसलिए जिस व्यक्ति के मुंह में ये डाला जाएगा उसको तुरंत स्वाद महसूस होगा. अगर कोई वायरस नहीं है तो कोई फ्लेवर कंपाउंड रिलीज नहीं होगा और मुंह में रखने वाले व्यक्ति को कोई टेस्ट महसूस नहीं होगा.
यह भी पढ़ें: समुद्र के नीचे दबी 'टाइम मशीन'! अटलांटिक महासागर की गहराई में मिली 11 करोड़ साल पुरानी दुनिया

 

क्या बोले शोधकर्ता?
वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए ये टेस्ट वायरस के लक्षण दिखने से पहले ही वायरस का पता लगा सकता है. इससे समय रहते सावधानी बरती जा सकेगी और संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सकेगा. शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें ऐसे साधनों की आवश्यकता है जिन्हें इस्तेमाल करने में आसान हो और आसानी से बनाए जा सके और सप्लाई भी किए जा सकें. ऐसे साधन फ्लू के संभावित मरीजों की पहचान करने में हेल्प करेंगे. जिससे उन्हें समय रहते क्वारंटाइन किया जा सकेगा.

कैसे परखा जा रहा ये टेस्ट?
मिली जानकारी के अनुसार ये तकनीक कंप्यूटर मॉडलिंग की हेल्प से तैयार की गई है. ये केवल फ्लू वायरस पर ही रिएक्शन करती है. इसके अलावा बैक्टीरिया या अन्य जीवाणु से प्रभावित नहीं होती है. इस टेस्ट को वायरस से जूझ रहे मरीजों की लार पर टेस्ट किया गया है. मात्र आधा घंटे में थाइमॉल का स्वाद महसूस किया गया. शोधकर्ताओं की मानें तो भविष्य में इसे टेस्ट किए गई मरीजों की प्रतिक्रिया के आधार पर परखा जाएगा. ये टेस्ट अभी शुरुआती चरण में है. इसे अभी और बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत है. भविष्य में इस टेस्ट की रिजल्ट टाइमिंग को भी कम किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: आखिर क्यों किए गए थे Einstein के दिमाग के 240 टुकड़े? सालों से पहेली बनी इस गुत्थी से अब उठेगा पर्दा!

 

विशेषज्ञों की राय
फॉक्स न्यूज के सीनियर मेडिकल एनालिस्ट डॉ. मार्क सिगल का कहना है कि मुझे ये आइडिया काफी पसंद है. बार-बार टेस्ट करने से इसकी सटीकता साबित हो जाती है. अमेरिका में हर साल लगभग 52 हजार मौतें, 41 मिलियन बीमारियां और 7,10,000 अस्पताल में एडमिट होने का कारण वायरस होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

