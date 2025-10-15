Advertisement
Hindi Newsविज्ञान

'समंदर के नीचे है एक और दुनिया...', गहराई में मिली 1,40,000 साल पुरानी 'सभ्यता', वैज्ञानिकों के भी उड़े होश

Science News: वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी दुनिया लगी है जिसके बारे में सालों से लोग अनजान थे. रेत की खुदाई के दौरान मजदूरों के हाथ ऐसा कुछ लगा जिससे वो दंग रह गए. जिसके बाद वैज्ञानिकों ने जांच की तो रहस्यमयी जानकारी हाथ लगी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 15, 2025, 11:14 AM IST
'समंदर के नीचे है एक और दुनिया...', गहराई में मिली 1,40,000 साल पुरानी 'सभ्यता', वैज्ञानिकों के भी उड़े होश

Science News: ये दुनिया कई तरीके के रहस्यों से भरी हुई है. कभी अंतरिक्ष पर रहस्यमयी चीजें मिलती हैं तो कभी समंदर में. समंदर की गहराइयों में ऐसे बहुत सारे राज होते हैं जो कई सालों से पानी में दफ्न हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है. ऐसा ही कुछ इंडोनेशिया के समंदर में हुआ है, यहां पर कई फीट नीचे नई दुनिया मिली है. इस दुनिया के बारे में अभी तक वैज्ञानिक भी अनजान थे. इसका इतिहास हजारों साल पुराना है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

कहां हुई खोज
ये खोज इंडोनेशिया के पास हुई है, जावा और मुदरा द्वीपों के बीच समुद्री क्षेत्र में वैज्ञानिकों को ऐसा सबूत मिला है, जिसे देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए हैं. इसे लेकर उनका कहना है कि ये हिस्सा  ‘सुंडालैंड’ और वहां के प्राचीन इंसानों के जीवन से जुड़ा हो सकता है. भले ही ये आज पानी में डूबा हो लेकर कभी ये जीवन का हिस्सा हुआ करता था. 

चल रहा था काम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में साल 2011 में रेत निकालने का काम चल रहा था. खुदाई के दौरान ही यहां पर मजदूरों को बहुत सारी मात्रा में फॉसिल्स मिलने लगे. इन जीवाश्मों में से 6,000 से ज्यादा कंकाल शामिल थे. इसमें जंगली भैंसे, हिरण और स्टेगोडॅान नाम के विशालकाय हाथी जैसे जानवरों के अवशेष मिले थी. इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले अवशेष जो थे वो थी इंसानों की खोपड़ियां. 

किस प्रजाति के हैं टुकड़े
जब ये खोपड़ियां मिली तो इसकी बनावट के बारे में वैज्ञानिकों की टीम ने जांच की और फिर पता चला कि ये टुकड़े होमो इरेक्टस नाम के मानव प्रजाति के हैं. ये इंसानों के पूर्वज हुआ करते थे. जिसकी खोज 1.4 लाख साल तक दबे रहने के बाद की गई. जिसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ये इलाक कभी एक नदी घाटी का हुआ था. जो सोलो नदी तंत्र का हिस्सा रही होगी. साथ ही साथ ये भी पता चला कि यह इलाका लोगों और हरियाली से भरा हुआ था. वैज्ञानिक का कहना है कि करीब 14,000 से 7,000 साल पहले समुद्र का स्तर 120 मीटर तक बढ़ा, जिससे यह क्षेत्र पानी में डूब गया और लोगों का नामोनिशान मिट गया.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Science News

