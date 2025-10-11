Advertisement
UK में मिला 19 करोड़ साल पुराने 'ड्रैगन' का कंकाल, तलवार जैसी नाक और सैंकड़ों दांत देख वैज्ञानिक हैरान

Sword Dragon of Jurassic Era: वैज्ञानिकों ने एक 19 करोड़ साल पुराने जीवाश्म की खोज की है जिसका नाम स्वॉर्ड ड्रैगन है. यह फॉसिल शुरूआती जुरासिक समय के समुद्री राक्षसों की अब तक की सबसे साफ और पूरी तस्वीर को दिखाता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:37 AM IST
Jurassic Era Animals: UK के जुरासिक तट पर एक बहुत ही खास नया जीवाश्म मिला है. यह जीवाश्म वैज्ञानिकों को शुरूआती जुरासिक काल के समुद्री जीवन की दुर्लभ झलक को दिखाता है. इस जीवाश्म को डोरसेट का स्वॉर्ड ड्रैगन(Sword Dragon of Dorset)और वैज्ञानिक रूप से जिफोड्राकॉन गोल्डनकैपेंसिस(Xiphodracon Goldencapensis)नाम दिया गया है. यह जीवाश्म प्लियन्सबैचियन काल के दौरान इचथियोसॉर के विकास की हमारी समझ में कमी को पूरा कर सकता है. इसकी खोज और पूरी जांच की रिपोर्ट हाल ही में पेपर्स इन पैलियोन्टोलॉजी नाम की पत्रिका में छपी.

किसने की इसकी खोज?
इस जीवाश्म को अनुभवी संग्रहकर्ता क्रिस मूर ने खोजा था. उनकी सावधानी से की गई खुदाई की वजह से ही यह कंकाल पूरा मिला. उन्होंने कहा कि, मैंन पूंछ की रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा बाहर निकला हुआ देखा, फिर उसे ढका और यहां खुदाई करने की अनुमति ली. उन्होंने आगे कहा, मैंने रीढ़ की हड्डियों का पीछा किया और फिर पिछले पैडल मिले, आगे बढ़ने के बाद पसलियां मिली और फिर मैं खोपड़ी तक पहुंचा.

यह खोज क्यों खास है?
ज्यादातर इचथियोसॉर जीवाश्मों के उलट, जो समय के साथ फ्लैट होकर 2D बन जाते हैं, यह सैंपल या नमूना पूरी तरह से 3D बना रहा. वैज्ञानिक ने कहा, मैंने इस कठोर चीज पर मारा जो खोपड़ी निकली और यह 3D रूप में सुरक्षित थी. खोपड़ी के दोनों तरफ 2 आंखें थी और फिर एक बहुत बड़ा, लंबा तलवार जैसा मुंह था जिसमें सैंकड़ों सुई जैसे दांत थे. इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित होना बहुत ही दुर्लभ है.

कितना पुराना है ये जीव?
डोरसेट का Sword Dragon लगभग 19 करोड़ साल पहले एक कम गहरे समुद्र में रहता था जो अब साउथ इंगलैंड में फैला हुआ है. इसकी बड़ी आंखें और लंबा नुकीला मुंह बताते हैं कि, यह स्क्विड और छोटी मछलियों का शिकार करने वाला शिकारी था. इसके आस-पास की मिट्टी जो अब जीवाश्मों से भरी चट्टानें हैं, पहले बिना ऑक्सीजन वाली समुद्र तल थी. इसका मतलब हुआ कि, जब ये जीव मरते और डूबते थे तो उनके अवशेष सड़ने और दूसरे जीवों के खाए जाने से बच जाते थे इसलिए ये इतनी अच्छी हालत में मिले.

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?
यह जीवाश्म उस समय के पर्यावरण में आए बड़े बदलाव के बारे में भी जानकारी देते हैं. डॉ. डीन लोमैक्स ने बताया कि, इस जीवाश्म में कई दिलचस्प बातें हैं. अगर मुझे कुछ चुनना हो तो मैं कहूंगा कि, इसकी बेहद लंबी तलवार जैसी थूथन और बड़ी आंखें ही ध्यान खींचने वाली हैं. उन्होंने आगे कहा, इसकी आंखों में देखकर और पतले नुकीले दांतों वाले लंबे जबड़ों को देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि यह जानवर जिंदा रहते हुए मछली और स्क्विड की शिकार कैसे करता होगा. नाक के छेद के चारों तरफ अजीब सी हड्डी है जिसे लैक्रिमल कहते हैं जिसे पहले कभी नहीं देखा.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Jurassic periodsword dragon

