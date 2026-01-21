एक या दो नहीं...आसमान में एक साथ दिखेगी 6 'ग्रहों की परेड', कब और कैसे दिखेगा ये नजारा

6 Planets in Sky: साल 2026 में आसमान देखने वालों के लिए एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखने वाला है. इस साल आसमान में ग्रहों की परेड दिखाई देने वाली है. उस रात शाम के समय बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक साथ आकाश में दिखाई देंगे. सूरज डुबने के तुरंत बाद एक सुंदर आधे घेरे जैसा नजारा बनेगा. असल में यह ग्रह अंतरिक्ष में एक सीधी लाइन में नहीं होते लेकिन धरती से देखने पर ऐसा लगेगा कि वे आसमान के एक ही हिस्से में एक साथ जमा हो गए हैं. ये ग्रह उसी रास्ते पर चलेंगे जिसे वैज्ञानिक क्रांतिवृत्त (Ecliptic) कहते हैं.

इसे कब देख सकते हैं?

वैज्ञानिक और आकाश देखने के शौकीन लोग इसे ग्रहों की परेड कहते हैं. इसका मतलब है कि रात में आसमान में कई ग्रह एक ही लाइन में दिखेंगे. यह परेड 28 फरवरी 2026 के सूरज डूबने के लगभग एक घंटे बाद दिखाई देगी जब आसमान पूरी तरह काला और साफ हो जाएगा. यह ग्रह इतना चमकते हैं कि इन्हें आप नंगी आंखों से सीधे देख सकते हैं.

क्यों टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी?

बता दें कि, यूरेनस और नेपच्यून की रोशनी काफी हल्की होती है इसलिए उन्हें देखने के लिए आपको छोटे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी. ये दोनों ही ग्रह सूरज से बहुत दूर हैं इसलिए इनसे टकराकर आने वाली सूरज की रोशनी बहुत कम होती है. इन्हें खोजना खगोलविदों के लिए मजेदार चुनौती जैसा है. हर ग्रह की अपनी अलग कक्षा होती है और वे अलग-अलग रफ्तार से सूरज के चक्कर काटते हैं.

क्या ग्रहों की परेड रोजाना होती है?

नहीं, ग्रहों का इस तरह एक साथ आना-जाना रोज नहीं होता. अक्सर आसमान में दो या तीन ग्रह तो एक साथ दिख जाता हैं लेकिन 6 ग्रहों का एक साथ दिखना बहुत ही दुर्लभ है. सौरमंडल का हर ग्रह सूरज के चारों ओर अपनी अलग रफ्तार और अलग रास्ते पर घूमता है. इन सभी ग्रहों का एक ही दिशा में दिखाई देना कई सालों में एक बार ही होता है.