Hindi Newsविज्ञान

अफ्रीका में भूख से मरे 60,000 पेंग्विन...इंसानों की इस गलती ने छिनी इतनी जिंदगियां, वैज्ञानिकों की चेतावनी

Thousand of Penguins Died: दक्षिण अफ्रीका में सारडीन मछली गायब होने और जलवायु परिवर्तन के कारण 60,000 से अधिक अफ्रीकी पेंग्विन भूख से मर गए. अब यह प्रजाति बहुत बड़े संकेट में है और इसे बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 10, 2025, 10:45 AM IST
Science NEWS: एक नई खोज में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट पर पिछले कुछ सालों में 60,000 से भी ज्यादा अफ्रीकी पेंग्विन भूख की वजह से मारे गए हैं. इसका कारण है कि उनका मुख्य भोजन सारडीन मछली लगभग गायब हो गई है. साल 2014 से 2012 के बीच दक्षिण अफ्रीका की 2 सबसे बड़ी पेंग्विन कॉलोनियों डैसन आइलैंड और रॉबेन आइलैंड में 95% से ज्यादा पेंग्विन खत्म हो गए. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये Penguins पंख बदलने के समय में खाने की कमी के कारण भूखे रहे और मर गए. 

पेंग्विन क्यों बदलते हैं पंख?
हर साल पेंग्विन अपने पुराने पंखों को बदलते हैं जिसे मौल्टिंग कहते हैं और यह काल कुल 21 दिनों तक चलता है. इस दौरान वे समुद्र में शिकार के लिए नहीं जा सकते और उन्हें जमीन पर ही रहना पड़ता है. इसके लिए उन्हें पहले खूब खाकर मोटा होना पड़ता है जिससे उनके शरीर में ऊर्जा का भंडार बन जाए. अगर पंख बदलने से पहले या बाद में उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता तो शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है और वे मर जाते हैं. 

क्यों गायब हो रही हैं सारडीन मछलियां?
समुद्र का तापमान बढ़ने और पानी में नमक की मात्रा बदलने से सारडीन मछलियां ठीक से अंडे नहीं दे पा रही हैं. दूसरी तरफ बड़े-बड़े जहाज अब भी बहुत सारी मछलियां पकड़कर ले जा रहे हैं. साल 2004 के बाद सिर्फ तीन सालों को छोड़कर पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका में हर साल सारडीन मछलियों की संख्या अपने सबसे ऊंचे स्तर से 75% तक कम रही है. 

गंभीर संकट में अफ्रीकी पेंग्विन
अफ्रीकी पेंग्विन को 2024 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) घोषित किया गया है. पूरी दुनिया में अब इनके केवल 10,000 प्रजनन करने वाले जोड़े ही बचे हैं. बता दें कि पिछले 30 सालों में इनकी संख्या 80% तक कम हो गई है. 6 सबसे बड़ी पेंग्विन कॉलोनियों के आस-पास व्यावसायिक मछली पकड़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. 

इन्हें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है?
इंसानों द्वारा बनाए गए घोंसले तैयार किए जा रहे हैं जिससे उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें. इसके अलावा सभी बीमार और कमजोर पेंग्विनों को हाथ से पाला जा रहा है. साथ ही, सील और शार्क जैसे शिकारी जानवरों को उनकी कॉलोनियों से दूर रखने की भी कोशिश की जा रही है जिससे इन्हें कोई खतरा ना हो. 

वैज्ञानिकों की चेतावनी
ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर के डॉ. रिचर्ड शर्ले कहते हैं कि 2011 के बाद से हालात और भी ज्यादा खराब हुए हैं. उनका कहना है कि अगर जल्दी मछली की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो अफ्रीकी पेंग्विन कुछ ही सालों में खत्म हो जाएंगे. दक्षिण अफ्रीका की समुद्री जीवविज्ञानी प्रो. लोरिएन पिचेग्रू ने कहा कि यह सिर्फ पेंग्विन की समस्या नहीं है क्योंकि कई दूसरी प्रजातियां भी इन्हीं छोटी मछलियों पर निर्भर हैं. अगर छोती मछलियों को नहीं बचाया गया तो  पूरा Marine Ecosystem ढह जाएगा. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

