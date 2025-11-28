Advertisement
Twilight: सूर्य के पास छिपा है ये बड़ा 'किलर एस्टेरॉयड', अगर धरती से टकराया तो सब कुछ...

Asteroid Near Earth: धरती पर एक बड़ी तबाही का खतरा है क्योंकि हमारे आस-पास घूम रहे 39 क्षुद्रग्रह किसी भी समय हमसे टकरा सकते हैं. लेकिन सूरज की तेज रोशनी की वजह से उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:33 AM IST
Science News: एक वैज्ञानिक ने एक ऐसे क्षुद्रग्रह को खोजा है जो आने वाले समय में महाद्वीप जितना बड़ा विनाश कर सकता है. यह अंतरिक्ष की चट्टान अतीरस नाम के क्षुद्रग्रहों के एक समूह का 39वां सदस्य है. ये एस्टेरॉयड पूरी तरह से धरती की कक्षा के अंदर ही घूमते हैं. इसमें समस्या है कि वह सूरज की तेज रोशनी में छिप जाते हैं जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है. एस्टेरॉयड 2025 SC79 की खोज सितंबर में कार्नोगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के एक वैज्ञानिक ने की थी. यह सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर सिर्फ 128 दिनों में पूरा कर लेता है. 

पता लगाना मुश्किल क्यों है?
धरती के इतने कम फासले पर होने के कारण ऐसे क्षुद्रग्रहों को खोजना मुश्किल होता है. साथ ही सूर्य की तेज चमक इन्हें छिपा देती है जिससे इनका पता लगाना और भी कठिन हो जाता है. अगर हम इन क्षुद्रग्रहों को नहीं खोज पाए तो एक दिन धरती पर कोई विनाशकारी घटना हो सकती है. 2025 SC79 नाम के इस एस्टेरॉयड की खोज स्कॉट एस. शेपर्ड ने की थी. 

कैसे की गई थी इसकी खोज?
इसकी खोज करने के लिए स्कॉट ने डार्क एनर्जी कैमरे का इस्तेमाल किया था जिसका मुख्य काम खतरनाक क्षुद्रग्रहों को ढूंढना है. यह नई खोजी गई चट्टान 2,300 फीट चौड़ी है. अगर यह कभी धरती से टकराती है तो बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी जिससे करोड़ों इंसान और जानवर मारे जा सकते हैं. राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के जेमिनी और मैगलन टेलीस्कोप ने इस खोज की पुष्टि की है. 

वैज्ञानिकों की इस पर क्या राय है?
शेपर्ड ने प्रेस रिलीज में बताया कि सबसे खतरनाक क्षुद्रग्रहों को खोजना मुश्किल होता है. उन्होंने कहा कि, ज्यादातर क्षुद्रग्रह रात से समय में खोजे जाते हैं लेकिन अतीरास या सूर्य के पास छिपे अन्य क्षुद्रग्रहों को नहीं. इन्हें केवल गोधूलि बेला में ही देखा जा सकता है. शेपर्ड ने चेतावनी दी कि अगर ये गोधूलि बेला(Dusk Time)वाले एस्टेरॉयड धरती के पास आते हैं तो ये बड़ा और गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. हालांकि, अभी इस पर और भी रिसर्च किया जाना बाकी है. 

