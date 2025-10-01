रात को 11 बजकर 16 मिनट पर आया 72 सेकंड का पावरफुल मैसेज...बना मिस्ट्री; उस रात हुआ क्या था?

Science News: अक्सर वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसी खोज की जाती है जिससे लोग चौंक जाते हैं. हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में सटीक जानकारी नहीं लग पाती है. ऐसी ही एक कहानी से हम आपको रूबरू कराने चल रहे हैं. ये बाद 15 अगस्त 1977 की है जब अमेरिका के ओहायो में खगोलविद आसमान देख रहे थे उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे वो लोग चौंक गए, आखिर उस रात क्या हुआ था?

वैज्ञानिकों ने रखा ये नाम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस रोज रात के 11 बजकर 16 मिनट पर ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप के रिसीवर पर एक शक्तिशाली रेडियो सिग्नल आया, इस सिग्नल ने काफी आवाज भी पैदा कि और करीब 72 सेकंड तक ये चलता रहा. यह एक रहस्यमयी सिग्नल था जिसका नाम वैज्ञानिकों ने वॉव! सिग्नल रखा.

किस प्रोजेक्ट का था हिस्सा?

इस सिग्नल का कोड "6EQUJ5" था, और यह 36 सेकंड तक बढ़ता गया, फिर 36 सेकंड तक कम हुआ, जो पृथ्वी के घूमने से मेल खाता था. बिग ईयर टेलीस्कोप बहुत बड़ा था और अंतरिक्ष की छोटी-छोटी आवाज़ें भी सुन सकता था. यह SETI प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जो एलियन की खोज करता था, लेकिन 1998 में इसे हटा दिया गया. इसकी आवाज सामान्य शोर से तीस गुना तेज थी, जिससे इस बात की जानकारी मिलती है कि ये ऐसे स्रोत से आया था जो अपने आप में काफी शक्तिशाली है.

नहीं चला कुछ पता

उस रात के बाद से दुनिया भर के खगोलविदों द्वारा बार-बार प्रयास किया गया लेकिन "वाह! सिग्नल" का फिर कभी पता नहीं चला. इस विलक्षण घटना की वजह से ये रहस्य गहराता चला गया. इसे लेकर कुछ का मानना है कि यह एलियन का संदेश था, जो शायद एक बार का प्रयास था. कुछ मानते हैं कि यह किसी तारे के विस्फोट या प्राकृतिक घटना से हुआ, वैज्ञानिकों का कहना है कि सिग्नल बहुत शक्तिशाली था, लगभग 250 जैन्स्की, इतने साल बाद भी आज भी यह रहस्य का विषय है और वैज्ञानिक ये पहले नहीं सुलझा पाए हैं.