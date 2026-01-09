80 साल पहले जिसे मरा मान लिया था, वो जिंदा निकला...ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फिर दिखा ये जीव

Advertisement
Endangered Species: लगभग 80 साल बाद एक ऐसा जानवर फिर से देखा गया है जिसके बारे में सबको लगा था कि वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है. यह अनोखा जीव ऑस्ट्रेलिया की धरती से गायब माना जा रहा था लेकिन अब इसके दोबारा दिखने से वैज्ञानिक काफी उत्साहित हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 09, 2026, 01:11 PM IST
Science News: वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों को डर था कि एक खास जीव हमेशा के लिए खत्म हो चुका है. लेकिन 80 साल के लंबे इंतजार के बाद यह रहस्यमयी जीव एक बार फिर दिखाई दिया है. इस जीव के दोबारा मिलने से पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई है. इसे पर्यावरण और लुप्त हो रहे जानवरों को बचाने की जंग में एक बड़ी जीत माना जा रहा है. इस जीव के मिलने से वैज्ञानिकों की सालों की कड़ी मेहनत और नए तरीकों से की गई तलाश की वजह से संभव हो पाया है. 

छोटा लेकिन खतरनाक
यह एक छोटा सा मांसाहारी जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह क्वोल की चार प्रजातियों में सबसे छोटा है. यह कीड़े-मकोड़े तो खाता ही है लेकिन साथ में चूहे, छिपकली, फल और यहां कि मरे हुए जानवरों तक को खा जाता है. यह जीव अपने इलाके में छोटे जानवरों की संख्या काबू में रखने में मदद करता है जिससे संतुलन बना रहे. 

यह भी पढ़ें: क्या गलत साबित हो सकते हैं आइंस्टीन? वैज्ञानिकों ने 100 साल पुरानी थ्योरी की दोबारा की जांच

क्यों हो गया था गायब?
जंगलों को कटना, बाहर से आए दूसरे खतरनक जानवरों का हमला और बदलते मौसम ने इनकी संख्या बहुत कम कर दी है. कभी ये हर जगह दिखा करते थे पर अब ये बहुत ही कम बचे हैं. इतनी मुश्किलों के बाद भी क्वोल ने हार नहीं मानी और इनका दोबारा दिखना अच्छा संकेत माना जा रहा है. इसे लेकर अब वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वह इसे लुप्त होने से बचा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: आर्कटिक महासागर के 4 किमी नीचे मिली 'दूसरी दुनिया', वैज्ञानिकों ने गहराई में खोजा अनोखा इकोसिस्टम

क्या है क्वोल के लिए सबसे बड़ा खतरा?
जंगली बिल्लियां क्वोल के लिए सबसे बड़ी दुश्मन हैं. ये बिल्लियां न केवल क्वोल का खान चट कर जाती हैं बल्कि खुद भी क्वोल का शिकार कर लेती हैं. जिस इलाके में ये जीव दोबारा दिखा है वह एक भी जंगली बिल्ली नहीं है. कैमरों में भी कोई बिल्ली नहीं दिखी जो वैज्ञानिकों के लिए बड़ी जीत है. अब बिनी किसी डर के क्वोल यहां अपनी आबादी को बढ़ा सकते हैं. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

latest science newsEndangered species

