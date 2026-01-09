मुंबई से दोगुना बड़ा आइसबर्ग हो रहा है खत्म, NASA की सैटेलाईट ने अंतरिक्ष से दिखाई तस्वीर

Advertisement
Antarctica Icebreg: अंटार्कटिका का एक बड़ा बर्फ का पहाड़ जो दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों में एक था, अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. यह विशाल हिमखंड बहते हुए गर्म पानी वाले इलाके की ओर आ गया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 09, 2026, 08:54 AM IST
Global Warming: अंटार्कटिका से निकला दुनिया का एक बहुत बड़ा आइसबर्ग जिसका नाम A-23A है, अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. यह विशाल हिमखंड साल 1986 में अंटार्कटिका की बर्फ से टूटकर अलग हो गया था जिसपर वैज्ञानिक लंबे समय से नजर रख रहे थे. कभी 4,000 वर्ग किमी, मुंबई से दोगुना बड़ा, में फैला ये आइसबर्ग और सिर्फ 1,182 वर्ग किमी ही बचा है. दशकों तक समुद्र में बहते रहने के बाद अब यह दक्षिण अमेरिका के पास पहुंच गया है. गर्म पानी के संपर्क में आने की वजह से यह बहुत तेजी से टूट रहा है और पिघल रहा है और अब खत्म होने की कगार पर आ गया है. 

NASA ने दिखाई डराने वाली तस्वीरें
नासा के सैटेलाइट ने 26 दिसंबर 2025 को इस विशाल बर्फ के पहाड़ की कुछ नई तस्वीरें ली हैं जिसमें यह खत्म होता दिख रहा है. सैटेलाइट तस्वीरों में बर्फ के ऊपर मीले रंग के पानी के बड़े-बड़े गड्ढे दिख रहे हैं. यह हिमखंड अब पहले के मुकाबले काफी छोटा हो गया है जिससे पता चलता है कि यह अब अपने आखिरी दौर में है. हालांकि, यह छोटा होने के बाद भी मुंबई से दोगुना बड़ा है. 

क्यों दिख रहा है नीला रंग?
बर्फ के पहाड़ के ऊपर जो दरारें बनी हैं उनमें पिघला हुआ पानी भर गया है जिस वजह से यह गहरा नीला दिख रहा है. वैज्ञानिक टेड स्कैम्बोस के अनुसार, जब इन दरारों में पानी भरता है तो पानी के भारी वजन की वजह से दरारें और चौड़ी हो जाती हैं जिससे बर्फ का पहाड़ अंदर के कमजोर होकर तेजी से टूटने लगता है. 

अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें
27 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) से ली गई तस्वीरों में भी इसके ऊपर पानी के बड़े-बड़े तालाब दिखाई दिए हैं. वैज्ञानिक वाल्ट मेयर और क्रिस शुमन ने बताया कि ये धारियां तब बनी थीं जह यब बर्फ का हिस्सा धीरे-धीरे बह रहा था. पानी का दबाव और गर्मी इस आइसबर्ग को खोखला कर रहे हैं जिससे इसके टुकड़े समुद्र में मिलने का खतरा बढ़ गया है. 

