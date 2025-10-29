Lost Cities: इटली की झील में मिला 3000 साल पुराना 'डूबा गांव', नीचे छिपे थे 600 खंभे और...

Science News in Hindi: मध्य इटली की मेजानो झील के शांत पानी के नीचे पुरातत्वविदों ने 3 हजार साल से भी ज्यादा पुराने गुम हो चुके गांव की खोज की है. पानी के अंदर काम कर रही एक टीम ने 600 से ज्यादा लकड़ी के खंभों का नक्शा बनाया और उसका अध्ययन किया जो कभी किसी पुरानी बस्ती का हिस्सा थे. लेकिन ये अवशेष तो बस एक कहानी का हिस्सा है जिसमें कांस्य युग में धातु का काम, ज्वालामुखी और किसी प्राकृतिक आपदा का रहस्य छिपा है. 2025 का पहला अभियान इस डूबे हुए समुदाय के रोजमर्रा के जीवन, उनके हुनर के बारे में नई जानकारी देते हैं.

कहां मिला ये पूरा गांव?

इटली के लाजियो इलाके में वैलेंटानो के पास मेजानो झील की सतह के नीचे सैकड़ों डूबे हुए लकड़ी के खंभे आज भी एक गांव का निशान दिखाते हैं. यह गांव 1700 ईसा पूर्व से 1150 ईसा पूर्व के बीच था. इस तरह की बस्तियां, जिसे ढेर-आवास(Pile Dwelling)कहते हैं, झील की सतह पर खंभों और लकड़ी के चबूतरों पर टिकी होती हैं. अंडरवाटर आर्कियोलॉजी सर्विस के वैज्ञानिकों ने अब तक ज्ञात जगह के एक-तिहाई हिस्से में ही 600 से ज्यादा खंभों को नक्शा बनाया है.

कितनी गहराई पर मिला?

इन खंभों की गहराई अलग-अलग है. 8 फीट से 32 से ज्यादा, जो बताती है कि सदियों से झील के जलस्तर में बदलाव आए हैं. ये खोजें सिर्फ बनावट ही नहीं बताती बल्कि यह भी बताती हैं कि कांस्य युग के लोग झील के बदलते मिजाज के साथ कैसे तालमेल बिठाते थे. वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर सक्शन होज की मदद से मिट्टी की परतों को धीरे-धीरे हटाया. इससे यह कल्पना करने में मदद मिली की गांव कैसे बनाया गया होगा.

खुदाई के दौरान क्या-क्या मिला?

खुदाई से मिली सबसे खास चीजों में 25 से ज्यादा कांस्य कलाकृतियां शामिल हैं जो झील की तलहटी की मोटी मिट्टी के नीचे बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित थीं. खुदाई में धार वाली कुल्हाड़ियां, भाले के सिरे, ब्रोच, अंगूठियां और कांसे के पिन मिले. इनमें से कई वस्तुओं पर आग लगने के निशान दिखाई देते हैं. खंडहरों में लावा पत्थर भी बिखरे मिले हैं.

वैज्ञानिकों ने इसकी क्या जानकारी दी?

वैज्ञानिक अब गांव को लेकर किसी नाटकीय घटना के होने का अंदाजा लगा रहे हैं. जैसे- शायद किसी लकड़ी के ढांचे में आग लगी जिसके बाद वे झील में गिर गए या ज्वालामुकी से हुए भूस्खलन ने उस जगह को अपनी चपेट में लिया. यहां पर कांसे की सिल्लियां भी मिलीं जिनका इस्तेमाल औजार और गहने बनाने के लिए होता रहा होगा.

खोज के क्या नतीजे निकले?

वैज्ञानिक यहां कई अलग-अलग विषयों को मिला रहे हैं जैसे- पानी के अंदर खोज, मिट्टी की जांच, धातु का अध्ययन और उस समय के पर्यावरण को फिर से समझना. इससे विद्वानों को यह समझने में मदद मिली की Bronze Age के लोग अपने पर्यावरण से कैसे जुड़े थे और अंत में प्रकृति ने कैसे उनके घरों पर अपना कब्जा कर लिया.