Hindi Newsविज्ञानPleasure Ship: समंदर में दबी मिली 2000 साल पुरानी रोमन नाव, राजाओं की मौज-मस्ती में होती थी इस्तेमाल

Pleasure Ship: समंदर में दबी मिली 2000 साल पुरानी रोमन नाव, राजाओं की 'मौज-मस्ती' में होती थी इस्तेमाल

Roman Era Ship: वैज्ञानिकों को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के नीचे रोमन समय की एक बहुत ही खास नाव मिली है जो लगभग 2,000 साल पुरानी है. इसे प्लेजर शिर या थैलामागोस कहा जाता था. इसका इस्तेमाल मशहूर हस्तियों को घूमाने और खास धार्मिक समारोहों में होता था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:30 AM IST
Pleasure Ship: समंदर में दबी मिली 2000 साल पुरानी रोमन नाव, राजाओं की 'मौज-मस्ती' में होती थी इस्तेमाल

Science News: यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ अंडरवाटर आर्कियोलॉजी (IEASM) के वैज्ञानिकों ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया के पुराने बंदरगाह, जिसका नाम पोर्टस मैग्नस था, के अंदर एंटीरोडोस नाम के शाही द्वीप के पास एक खोज की है. यह खोज है लगभग 2,000 साल पुरानी एक मनोरंजन नाव (Pleasure Boat) की जिसकी सबसे हैरान करने वाली बात है कि इतनी पुरानी होने के बाद भी यह नाव बहुत ही अच्छी हालत में है. इसका मतलब है कि इसकी बनावट और बाकी हिस्से बहुत अच्छी तरह से बचे हुए हैं. 

कैसे हुई इस नाव की पहचान?
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नाव थैलामागोस है जो एक मनोरंजन वाली नौका थी. इसमें या तो मशहूर लोग सफर करते थे या फिर रोमन मिस्र के सरकारी जुलूसों में शामिल होती थी. इसके साइज की बात करें तो IEASM के अनुसार उन्हें लगभग 90 फीट लंबी लकड़ी के टुकड़े मिले हैं जिससे पता चलता है कि यह नाव लगभग 115 फीट लंबी और 23 फीट तक चौड़ी रही होगी. 

यह भी पढ़ें: 3000 साल पुरानी मगरमच्छ ममी का खुला राज, वैज्ञानिकों ने खोला तो अंदर मिली ऐसी चीज जिससे...

कितनी पुरानी है प्लेजर शिप?
खोजकर्ताओं ने बताया कि यह नाव ईसा मसीह के जन्म के बाद पहली सदी (1ST Century AD) की है. इसे शायद मिस्र पर रोमन शासन शुरू होने के तुरंत बाद ही बनाया गया था. इसकी चौड़ाई ज्यादा और तली सपाट थी जिससे पता चला कि इसे अलेक्जेंड्रिया की शांत नहरों में एक शानदार सफर के लिए बनाया गया था. इसमें खास यात्रियों के लिए एक डाइनिंग रूम भी था. 

नाव का मंदिर से जुड़ाव
IEASM के डायरेक्टर फ्रैंक गोडियो का मानना है कि यह नाव एंटीरोडोस द्वीप पर बने आइसिस देवी के मंदिर से जुड़ी हो सकती है. शायद मंदिर टूटने के समय यह नाव भी लगभग 50 ईस्वी के आसपास डूब गई होगी. अगर यह नाव धार्मिक कामों से जुड़ी थी को यह हर साल होने वाले जुलूसों के दौरान आइसिस देवी की मूर्ती को ले जाने वाली एक सोलर बोट का काम करती होगी. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में खुलेगा 400 कमरों का आलीशान रिसॉर्ट! अब शिमला-मनाली नहीं, स्पेस की ग्रैविटी में कटेंगी छुट्टियां

क्यों खास है यह खोज?
इस शानदार प्लेजर शिप की खोज से अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह के इतिहास का पता चलता है जब Macedonia के राज सिकंदर ने यह शहर बसाया तो यह एक छोटा सा मछुआरों का गांव था. लेकिन बाद में यह टॉलेमिक साम्राज्य का मुख्य केंद्र बन गया. रोमन शासन के समय यह बंदरगाह दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

