पत्थर ही नहीं...लकड़ी के औजार बनाने में भी उस्ताद थे पूर्वज, मिला अजीबोगरीब 4,76,000 साल पुराना 'टूल'

Oldest Man Made Structure: वैज्ञानिकों को कलांबो जलप्रपात में लकड़ी के कुछ पुराने लट्ठे मिले हैं जो करीब 4,76,000 साल पुराने हैं. यह खोज हमें इतिहास के बारे में एक बड़ी बात बताती है. ये लकड़ियां तब की हैं जब दुनिया में होमो सेपियन्स आए भी नहीं थे. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:33 PM IST
Science News in Hindi: उत्तरी जाम्बिया के कलांबो जलप्रपात (Kalambo Falls) के पास वैज्ञानिकों को एक ऐसी चीज मिली है जिसने इतिहास की समझ बदल दी है. वहां जमीन के नीचे लकड़ी का एक ढांचा मिला है जो करीब 4,76,000 साल पुराना है. यह लकड़ी का ढांचा तब बनाया गया था जब हम इंसान (होमो सेपियन्स) पैदा भी नहीं हुए थे. आदि-मानवों ने लकड़ियों को काटकर उन्हें आपस में इस तरह जोड़ा था जैसे आज हम फर्नीचर या घर बनाते हैं. पहले माना जाता था कि उस समय के लोग सिर्फ पत्थर के औजार बनाना जानते थे लेकिन इस खोज ने साबित कर दिया कि वे लकड़ी के इंजीनियर भी थे.

इस खोज से क्या पता चलता है?
इस खोज से पता चलता है कि लाखों साल पहले भी इंसान सिर्फ गुफाओं में नहीं छिपते थे बल्कि वे अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजें बनाना और अपने आसपास के माहौल को बदलना जानते थे. मशहूर वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में छपे इस अध्ययन के अनुसार, यह खोज बताता है कि हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे और वे मिल-जूलकर मुश्किल काम करना सीख चुके थे. 

इन बनावट में खास क्या है?
इन लट्ठों को सिर्फ काटा नहीं गया था बल्कि इन्हें एक-दूसरे में जोड़ने के लिए खास आकार दिया गया था. ठीक वैसे ही जैसे आज हम फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियों को आपस में जोड़ते हैं. इन लकड़ियों पर तेज पत्थर के औजारों से तराशने के निशान मिले हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि भारी लकड़ियों को आपस में इस तरह जोड़ना शुरुआती इंजीनियरिंग का नमूना है. 

इस खोज से क्या पता चला है?
इस खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे पुर्वज सिर्फ जंगली जानवरों से बचने या जिंदा रहने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे बल्कि वे अपने आसपास की दुनिया भी बदल रहे थे. वहां मिले औजारों और लकड़ी के काम को देखकर पता चलता है कि वे लोग बहुत ही महारत के साथ काम करते थे. ये खोज बताती है कि हमारे प्राचीन पूर्वज बहुत ही बुद्धिमान थे. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

