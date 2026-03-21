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Hindi Newsजरा हटकेक्या बदल जाएगा दुनिया का नक्शा? मैक्सिको की खुदाई में मिली ऐसी चीज, जिसने कोलंबस की खोज पर खड़े कर दिए सवाल

क्या बदल जाएगा दुनिया का नक्शा? मैक्सिको की खुदाई में मिली ऐसी चीज, जिसने कोलंबस की 'खोज' पर खड़े कर दिए सवाल

मेक्सिको में मिली रोमन शैली की मूर्ति ने कोलंबस की खोज पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वैज्ञानिक जांच के बावजूद यह रहस्य बरकरार है कि यह वस्तु वहां कैसे पहुंची, जिससे इतिहास की धारणाएं चुनौती में हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:42 PM IST
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क्या बदल जाएगा दुनिया का नक्शा? मैक्सिको की खुदाई में मिली ऐसी चीज, जिसने कोलंबस की 'खोज' पर खड़े कर दिए सवाल

इतिहास की किताबों में हम सबने पढ़ा है कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, लेकिन क्या होगा अगर यह सच आधा-अधूरा निकले? मैक्सिको की धरती से निकले एक छोटे से अवशेष ने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, मैक्सिको में एक ऐसी प्राचीन वस्तु मिली है जो चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है कि कोलंबस से सदियों पहले ही यूरोप और अमेरिका के बीच संपर्क हो चुका था. यह खोज महज एक इत्तेफाक है या प्राचीन नाविकों का कोई अनसुना कारनामा? आइए, इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो अब तक हमसे छिपे हुए थे.

पिरामिड की गहराई में छिपा था 'रोमन' चेहरे वाला रहस्य

इस पूरे विवाद की जड़ में है 'टेकाक्सिक-कैलिक्स्टलाहुआका हेड' (Tecacix-Calixtlahuaca Head). यह टेराकोटा से बनी एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति का सिर है, जो बिल्कुल प्राचीन रोमन शैली का दिखता है. इसे 1933 में मैक्सिकन पुरातत्वविद् जोस गार्सिया पायन ने मैक्सिको सिटी के पास एक पिरामिड जैसी संरचना की खुदाई के दौरान खोजा था. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह मूर्ति एक सीलबंद कब्र के भीतर मिली थी, जो फर्श की तीन सुरक्षित परतों के नीचे दबी हुई थी. इसके साथ सोने के आभूषण, हड्डियों की वस्तुएं और रॉक क्रिस्टल के टुकड़े भी पाए गए थे, जो इसके ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि करते हैं.

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वैज्ञानिक जांच में सामने आई सदियों पुरानी हकीकत

इस मूर्ति की उम्र और पहचान को लेकर दशकों तक शोध चला. 1961 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट हेइन-गेल्डर्न ने अनुमान लगाया कि यह लगभग 200 ईसा पूर्व की हो सकती है. बाद में 1990 में जर्मन पुरातत्वविद् बर्नार्ड एंड्रिया ने पुष्टि की कि यह निश्चित रूप से रोमन मूल की ही है. इसकी हेयर स्टाइल और दाढ़ी का पैटर्न रोमन साम्राज्य के सेवरन काल के शासकों से मेल खाता है. वैज्ञानिकों ने इसकी सटीक उम्र जानने के लिए 'थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग' तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे पता चला कि यह वस्तु 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की है यानी कोलंबस के पहुंचने से बहुत पहले की.

मैक्सिको की कब्र तक कैसे पहुंचा यह विदेशी मेहमान?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक रोमन मूर्ति मैक्सिको की एक सीलबंद कब्र तक कैसे पहुंची? कब्र का समय 1476 से 1510 ईस्वी के बीच का बताया गया है, जो स्पेनिश विजेता हर्नान कोर्टेस के मैक्सिको पहुंचने (1519 ईस्वी) से भी पहले का है. कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कोई रोमन, फोनिशियन या बर्बर जहाज समुद्री धाराओं के जरिए गलती से अटलांटिक महासागर पार कर गया होगा और वहां के लोग इस मूर्ति को अंदरूनी इलाकों तक ले गए होंगे. हालांकि, अमेरिका में किसी रोमन बस्ती या जहाज के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जिससे यह थ्योरी आज भी एक रहस्य बनी हुई है.

कोलंबस की 'खोज' और बदलता हुआ इतिहास

लंबे समय तक माना जाता रहा कि कोलंबस से पहले कोई यूरोपीय अमेरिका नहीं पहुंचा, लेकिन अब यह धारणा बदल रही है. इससे पहले न्यूफ़ाउंडलैंड में 1021 ईस्वी की पुरानी नोर्स बस्तियों के सबूत मिल चुके हैं, जिससे साबित होता है कि कोलंबस पहले नहीं थे. जोस गार्सिया पायन की इस खोज पर कुछ विद्वान सवाल भी उठाते हैं कि शायद खुदाई के दौरान इसे वहां रख दिया गया हो, क्योंकि उनके पास विस्तृत नोट्स की कमी थी. फिर भी, यह खोज पुरातत्वविदों को मजबूर करती है कि वे उन वस्तुओं की दोबारा व्याख्या करें जो स्थापित इतिहास को चुनौती देती हैं. क्या वाकई प्राचीन दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई थी?

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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