फ्रांस के आसमान में विस्फोट! महज 28 किमी ऊपर फटा उल्कापिंड, वैज्ञानिकों को सता रहा धरती की सुरक्षा का डर

Science News in Hindi: 2023 में फ्रांस के आसमान में एक Asteroid में जबरदस्त धमाका हुआ था जिसके बाद यह आग के गोले में बदल गया. यह पृथ्वी से लगभग 28 किमी की ऊंचाई पर अचानक टूटकर बिखर गया था. इसके बाद उत्तरी फ्रांस के आसमान में इसके टुकड़े तेज रोशनी के साथ फैल गए. वैज्ञानिकों ने बताया कि यह बहुत असामान्य है क्योंकि आमतौर पर एस्टेरॉयड बहुत पहले ही टूटना शुरू कर देते हैं और छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरकर धरती के वातावरण में गिरते हैं.

उल्कापिंड को लेकर क्या हुआ खुलासा?

NASA के एम्स रिसर्च सेंटर की गिनती के अनुसार इस उल्कापिंड ने 4 मेगापास्कल(MPa)का दबाव(Dynamic Pressure)छोड़ा. इतने बड़े क्षुद्रग्रह के लिए जितना दबाव होना चाहिए था यह उससे लगभग 4 गुना ज्यादा था. यह बात इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यह धमाका वातावरण में बहुत नीचे हुआ था जिससे जमीन पर नुकसान होने का खतरा काफी बढ़ गया था. Nature Astronomy में छपी स्टडी में वैज्ञानिकों ने बताया कि, हमारे ग्रह की क्षुद्रग्रह सुरक्षा में नई कमजोरी सामने आई है.

क्या होते हैं क्षुद्रग्रह?

Asteroid असल में चट्टान का एक टुकड़ा होता है जो हमारे सौरमंडल के शुरूआत के समय का है. ज्यादातर क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की पट्टी में सूरज का चक्कर लगाते हैं लेकिन कभी-कभी वो धरती से पास भी आ जाते हैं. जब कोई एस्टेरॉयड धरती के वातावरण में घुसता है तो वह उल्का बन जाता है जिसे टूटता तारा भी कहते हैं.

क्या इस विस्फोट से नुकसान हुआ था?

अच्छी बात ये रही कि क्षुद्रग्रह 2023 CX1 से धरती को कोई नुकसान नहीं हुआ था. लेकिन अगर यह बड़ा होता और इसी तरह देर से फटता को नतीजा बहुत बुरा हो सकता था. कनाडा की वेस्टरन ओंटारिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाली ऑरियन एगल ने इस उल्कापिंड की तुलना बम से की. उन्होंने कहा कि, अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड अपनी सारी ताकत सिर्फ एक ही धमाके में छोड़ दे तो हमारे वातावरण को लगने वाला झटका बहुत ही ताकतवर होगा.