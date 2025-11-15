2032 में चंद्रमा पर बड़ा हमला? Asteroid 2024 YR4 ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी, चांद पर आएगा भूचाल

Asteroid 2024 YR4: एक एस्टेरॉयड जिसका नाम 2024 YR4 है उसके चंद्रमा से टकराने की 4% संबावना है. वैज्ञानिक चिंतित हैं क्योंकि न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह संभावना फरवरी 2026 में James Webb Space Telescope से होने वाली नई खोजों के बाद 30% से ज्यादा हो सकती है. वैज्ञानिकों की एक टीम ने मीडिया को बताया कि 80% संभावना यह है कि यह टकराने की संभावना घटकर 1% से भी नीचे चली जाएगी. लेकिन 5% संभावना यह भी है कि यह संभावना बढ़कर 30% से ज्यादा हो जाए.

आगे क्या शोध करेंगे वैज्ञानिक?

अगले साल 18 और 26 फरवरी को JWST के पास कुछ कम समय होगा. इस दौरान यह क्षुद्रग्रह के रास्ते और इसे रोकने के बारे में ज़रूरी जानकारी इकट्ठी करेगा. यह क्षुद्रग्रह जिसके बारे में पहले खबरें थीं कि यह 2024 में पृथ्वी से टकराएगा और इसका आकार लगभग 53 से 67 मीटर है. इस क्षुद्रग्रह को पहली बार 27 दिसंबर 2024 को चिली में ATLAS दूरबीन द्वारा खोजा गया था.

यह भी पढें: ISRO: Chandrayaa-3 का भटकता मॉड्यूल खुद ही वापस लौट आया, बिना इंजन के कैसे भरी उड़ान?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या था शुरुआती डर?

पहले पता चला था कि इसके 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी से टकराने की 1% संभावना थी जो बाद में बढ़कर 3.1% हो गई थी. बाद में और जांच के बाद नासा इस नतीजे पर पहुंचा कि 2032 और उसके बाद इससे पृथ्वी पर कोई खतरा नहीं है. लेकिन इस क्षुद्रग्रह ने खगोलविदों को सतर्क कर दिया है, भले ही यह छोटा है और पृथ्वी को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन चंद्रमा से टकराने पर इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: साइंस का कमाल...बना डाली धरती की कट-टू कट कॉपी, कहा इसे- 'पृथ्वी का जुड़वा भाई'

चंद्रमा से टकराया तो क्या होगा?

इस टक्कर से टनों मलबा अंतरिक्ष में उड़ेगा और इससे उपग्रहों और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन(ISS)को भी खतरा होगा. पृथ्वी से शानदार उल्कापिंड वर्षा(Meteor Shower) दिखाई दे सकती है. चंद्रमा पर एक किलोमीटर चौड़ा गड्ढा(Crater)बन सकता है. NASA और ESA इस खतरे को टालने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं. यहा तक कि क्षुद्रग्रह के पास परमाणु बम विस्फोट करने पर भी. लेकिन अभी तक कोई पक्की योजना नहीं बनी है.