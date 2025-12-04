वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजे छिपे हुए 'वर्महोल', वैज्ञानिक बोले- कहीं ये स्पेस की सुरंगें तो नहीं

Science News: फिजिकल रिव्यू डी नाम की पत्रिका में एक नया अध्ययन छपा है जिसे यूनानी वैज्ञानिकों ने किया है. उनका कहना है कि बहुत छोटे वर्महोल ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं. समस्या यह है कि ब्रह्मांड के फैलने की गति जो मापी गई है वह सैद्धांतिक अनुमानों से मेल नहीं खाती. ये छोटे वर्महोल ग्रैविटी, डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड की मूल संरचना के बीच गुम हुई कड़ी हो सकती है. ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक (Cosmological Constant), यह ब्रह्मांड के फैलने की स्पीड को बताता है.

क्यों किया गया ये शोध?

इस शोध का मुख्य विचार यह है कि ब्रह्मांड उतना समतल या चिकना नहीं जितना पहले मापा जाता था. ग्रीक वैज्ञानिकों की टीम ने ग्रैविटी का एक अधिक सख्त मॉडल सुझाया है. इसमें माना गया है कि छोटे वर्महोल और इंस्टेंटन लगातार अंतरिक्ष समय में आते-जाते रहते हैं. इस नए तरीके से वे केवल डार्क एनर्जी पर निर्भर हुए बिना ब्रह्मांड के फैलने की गति में आ रही अनियमितताओं को समझा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: धरती जैसे 3 ग्रह लगा रहे हैं सूर्य का चक्कर, NASA के वैज्ञानिकों ने की सबसे बड़ी खोज

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहती है स्टडी?

पॉपुलर मैकेनिक्स के अनुसार, शोधपत्र बताता है कि वर्महोल के कारण गाउस-बोनेट टर्म में बदलाव जीरो नहीं होता. इस बदलाव का यह नतीजा होता है कि यह अपने आप एक प्रभावी ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक पैदा करता है. इन बदलावों को समझने के लिए पूरी तरह से नई फिजिक्स बनाने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की 1300 मीटर गहराई में उतारा रोबोट, अंदर जो दिखा उसने वैज्ञानिकों के...

वैज्ञानिकों को शोध में क्या मिला?

इस अध्ययन का एक और हैरान करने वाला हिस्सा यह है कि वैज्ञानिकों ने वर्महोल की संख्या का अंदाजा लगाया है. उनके मॉडल को सही साबित करने के लिए उन्हें लगता है कि हर सेकंड हर घन मीट में लगभग 10 क्वाड्रिलियन (10,000,000,000,000,000) छोटे वर्महोल बनते हैं. यह संख्या बहुत ज्यादा लगती है लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अभी भी फिजिक्स के नियमों के अंदर है.