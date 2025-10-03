Advertisement
trendingNow12945973
Hindi Newsविज्ञान

स्पेस में मिला 'चोर दरवाजा'...वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजा दूसरी दुनिया का रास्ता

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने खोजा है कि हमारे सौरमंडल और बहुत ही दूर के तारों के बीच एक सीक्रेट रास्ता है जो अंतरिक्ष को खाली जगह मानने की हमारी पुरानी सोच को गलत साबित करता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्पेस में मिला 'चोर दरवाजा'...वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में खोजा दूसरी दुनिया का रास्ता

Interstellar Tunnel in Space: हाल ही में वैज्ञानिकों ने बेहद हैरान कर देने वाली खोज की है. हमारा सौरमंडल अंतरिक्ष के जिस खास इलाके में है उसे वैज्ञानिक कई सालों से लोकल हॉच बबल कहते रहे हैं. इस इलाके का तापमान बहुत ज्यादा है और यह कम घना है जिसने वैज्ञानिकों को हमेशा हैरान किया है. अब मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक नया अध्ययन किया है जिसमें उन्हें एक ब्रह्मांडीय रास्ते या सुरंग का पता चला है. यह हमारे सौरमंडल को बहुत दूर के तारों और आकाशगंगाओं से जोड़ता है. 

लोकल हॉट बबल क्या है?
यह पूरा इलाका करीब 300 लाइट ईयर में फैला हुआ है जो सुपरनोवा की ताकत से बना था. इन जबरदस्त धमाकों ने आसपास की गैस को गर्म कर दिया जिससे यह इलाका कम घना और बहुत गर्म बन गया. इस गर्मी के निशान अभी भी पतले गर्म प्लाज्मा के रूप में दिखता है. इस अध्ययन के लेखक डॉ. एलएल साला बताते हैं कि, भले ही यह इलाका खाली लगे पर यहां हर समय कुछ न कुछ गतिविधि होती रहती है.  इस अध्ययन की सबसे दिलचस्प खोज रही कॉस्मिक चैनल की खोज.

यह भी पढ़ें: अर्जेंटीना में मिला सोने-चांदी का पहाड़, 337 अरब डॉलर का ये खजाना बनाएगा इस देश को बड़ा खिलाड़ी

Add Zee News as a Preferred Source

कहां है ये रास्ता?
वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह रास्ता सेंटॉरस तारामंडल(Centaurus constellation)की तरफ फैला हुआ लगता है. यह रास्ता हमारे गर्म बुलबुले के बीच से होकर गुजरता है और शायद हमारे सौरमंडल को बहुत दूर के तारों और आकाशगंगाओं से जोड़ता है. वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसा ही एक और रास्ता कैनिस मेजर नाम के तारामंडल की तरफ भी जुड़ा हुआ हो सकता है.

कॉस्मिक चैनल कैसे बनते हैं?
सुपरनोवा(विशाल तारों का फटना)इश पूरे काम में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं. ये फटने पर पदार्थ और ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं जिससे तारों के बीच की जगह गर्म हो जाती है और उसमें हलचल पैदा होती है. लाखों सालों तक यह क्रिया चलती रहती है जिससे उस जगह के घनत्व, तापमान औप बनावट में बदलाव आते हैं. यह बताता है कि स्पेस एक खाली जगह नहीं बल्कि एक जटिल वातावरण है. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष का सबसे बड़ा 'भूखा जानवर' है ये ब्लैक होल! हर साल निगल सकता है 3000 सूरज

इस खोज से क्या साबित होता है?
इन छिपे हुए रास्तों की खोज हमारी पुरानी मान्यताओं को गलत साबित करती है और ब्रह्मांड को समझने के तरीकों को और गहरा करती है. सौरमंडल को दूर के तारों और आकाशगंगाओं से जोड़ने वाले इन ब्रह्मांडीय रास्तों का मिलना यूनिवर्स की समझ को बढ़ाने में मदद करेगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

interstellar tunnel

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;