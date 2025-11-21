Advertisement
विज्ञान

अटलांटिक महासागर में दिखा 8,800 किमी लंबा 'भूरा अजगर', अंतरिक्ष से भी दिखती है ये खतरनाक चीज

Atlantic Giant Seaweed: अटलांटिक महासागर में फैली हुई शैवाल, जिसे समुद्री घास भी कहते हैं, की एक बहुत बड़ी पट्टी का आकार तेजी से बड़ा हो रहा है. वैज्ञानिकों ने अभी-अभी इस बढ़ती हुई पट्टी के पीछे की वजह का एक चौंकाने वाला नया हिस्सा खोजा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 21, 2025, 01:59 PM IST
अटलांटिक महासागर में दिखा 8,800 किमी लंबा 'भूरा अजगर', अंतरिक्ष से भी दिखती है ये खतरनाक चीज

Science News: अटलांटिक महासागर में समुद्री शैवाल, जो देखने में किसी भूरे अजगर जैसी लगती है, का एक बहुत बड़ा तैरता हुआ कालीन फैल गया है. यह इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है. यह पट्टी मेक्सिको की खाड़ी से लेकर पश्चिम अफ्रीका के तट तक हजारों मील तक फैली हुई है. मई 2025 में ग्रेट अटलांटिक सार्गासम बेल्ट नाम की यह पट्टी अपने सबसे बड़े आकार पर पहुंच गई. अनुमान है कि इसकी मात्रा 3.75 करोड़ मीट्रिक टन होगी. कैरिबियन से लेकर फ्लोरिडा तक के तटीय इलाके हर साल इस भूरे रंग के शैवाल की लहर का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं.

क्या शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक?
वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह शैवाल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है. क्या यह एक छोटी समस्या है या जलवायु परिवर्तन के कारण अटलांटिक की पारिस्थितिकी(Ecology)में आया एक बड़ा बदलाव है. पहले यह सार्गासम शैवाल सिर्फ उत्तरी अटलांटिक के शांत सार्गासो सागर तक ही सीमित था लेकिन अब यह पूरे उष्णकटिबंधीय अटलांटिक बेसिन(Tropical Atlantic Basin)में फैल गया है.

यह भी पढ़ें: 240 साल बाद आसमान में लौटा ये शिकारी पक्षी, जानें इतने समय से कहां छिप कर रह रहा था!

कितनी बड़ी है यह पट्टी?
यह पट्टी अब 8,800 किलोमीटर से भी ज्यादा यानी अमेरिका महाद्वीप की चौड़ाई से दोगुनी तक फैल चुकी है. 2011 में एक बड़ा बदलाव आया जब हवाओं और समुद्री सतह में बदलाव के कारण शैवाल नई जगहों पर फैल गया. तब से इसकी मात्रा हर साल बढ़ रही है. हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इस बढ़ोतरी की वजह समुद्री रसायन में हुए बड़े बदलाव हैं, खासकर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा में तेजी से हुई वृद्धि. ये दोनों तत्व शैवाल के लिए खादा(Fertilizer)का काम करते हैं.

इसमें इंसानों का क्या रोल है?
पोषक तत्वों की इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा इंसान के कारण है और वो है औद्योगिक खेतों से निकलने वाला पानी, शहरों से निकलने वाला गंदा पानी, अमेजन नदी का बहाव जो अटलांटिक में नाइट्रोजनी से भरा पानी लाता है. 1980 से 2020 के बीच शैवाल के नमूनों में नाइट्रोजन की मात्रा 50% से ज्यादा बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: फिलीपींस की 35,000 साल पुरानी गुफाओं में मिला कुछ ऐसा, देखते ही बोले वैज्ञानिक- 'ये कैसे हो सकता है'

इसके क्या नुकसान है?
यह सूरज की रोशनी को रोक देता है जिससे पानी के नीचे मूंगा चट्टानें(Coral Reefs)दम घोंटकर मर जाती हैं. यह ऑक्सीजन-रहित क्षेत्र(Dead Zones)बनाता है. जैसे-जैसे शैवाल सड़ता है वह हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों को छोड़ता है और इस गैस की गंध से सड़े हुए अंडे जैसी होती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

atlanctic ocean

