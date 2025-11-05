Science News: अचानक चांद से टकराया ये 'शैतान', हो गया बड़ा सा गड्ढा, धरती से नजर आया धमाका

Explosion on Moon: धरती के लोग चांद पर इंसानों को लंबे मिशन पर भेजने और वहां बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन चांद पर एक बड़ा खतरा कभी भी धमक सकता है. ये खतरा है उल्कापिंडों के गिरने का. ऐसा ही एक धमाका अक्टूबर के अंत में रिकॉर्ड किया गया.

30 अक्टूबर 2025 की रात को चांद पर कुछ बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धरती से भी देखा जा सकता था. एस्ट्रोनॉमर दाइची फूजी ने चांद पर इस धमाके का एक वीडियो बनाया है, जिसे उन्होंने एक्स पर शेयर किया. धमाका रात करीब 8 बजकर 33 मिनट पर हुआ. इस धमाके की वजह से चांद के अंधेरे हिस्से पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया. वीडियो में चांद की सतह पर एक रोशनी नजर आ रही है.

चंद्रमा पर नहीं कोई वायुमंडल

Add Zee News as a Preferred Source

चूंकि चंद्रमा पर धरती की तरह कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए उल्कापिंड धरती पर दिखाई देने वाली टूटती हुई तारों जैसी धारियां नहीं बनाते. इसके बजाय, वे सीधे सतह से टकराते हैं, जिससे तुरंत रोशनी के विस्फोट होते हैं और नए गड्ढे बनते हैं।. यह घटना गैसेंडी क्रेटर के पूर्व में हुई, जो चंद्रमा पर एक मशहूर जगह है.

टाइमिंग और लोकेशन के आधार पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो भी चीज चांद की सतह से टकराई होगी, वह दक्षिणी या उत्तरी टॉरिड उल्कापिंडों की बारिश से जुड़ी हो सकती है, जो साल के इसी समय चरम पर होते हैं.

चंद्रमा पर बन गया गड्ढा

टॉरिड उल्कापिंड करीब 27 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एंट्री मारते हैं और इनका एंट्री एंगल लगभग 35 डिग्री होता है. विश्लेषण से पता चलता है कि इस अंतरिक्ष चट्टान का वजन लगभग 0.2 किलोग्राम था और इसने लगभग तीन मीटर व्यास का एक गड्ढा बनाया. यह तीव्र चमक 8वें मैग्निट्यूड की चमक तक पहुंच गई और लगभग 0.1 सेकंड तक चली.

यह घटना हमें याद दिलाती है कि आज भी चंद्रमा पर लगातार अंतरिक्ष मलबे की बमबारी हो रही है, जिससे उसकी सतह का आकार बदल रहा है. वैज्ञानिक नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (एलआरओ) से आने वाली तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो नए क्रेटर और आसपास के इलाके की कहानी बयां करेंगी.