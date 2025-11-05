Science News: अचानक चांद से टकराया ये 'शैतान', हो गया बड़ा सा गड्ढा, धरती से नजर आया धमाका

Meteoroids Attack on Moon: चंद्रमा पर धरती की तरह कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए उल्कापिंड धरती पर दिखाई देने वाली टूटती हुई तारों जैसी धारियां नहीं बनाते. इसके बजाय, वे सीधे सतह से टकराते हैं, जिससे तुरंत रोशनी के विस्फोट होते हैं और नए गड्ढे बनते हैं।. यह घटना गैसेंडी क्रेटर के पूर्व में हुई, जो चंद्रमा पर एक मशहूर जगह है.
Explosion on Moon: धरती के लोग चांद पर इंसानों को लंबे मिशन पर भेजने और वहां बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन चांद पर एक बड़ा खतरा कभी भी धमक सकता है. ये खतरा है उल्कापिंडों के गिरने का. ऐसा ही एक धमाका अक्टूबर के अंत में रिकॉर्ड किया गया.
30 अक्टूबर 2025 की रात को चांद पर कुछ बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धरती से भी देखा जा सकता था. एस्ट्रोनॉमर दाइची फूजी ने चांद पर इस धमाके का एक वीडियो बनाया है, जिसे उन्होंने एक्स पर शेयर किया. धमाका रात करीब 8 बजकर 33 मिनट पर हुआ. इस धमाके की वजह से चांद के अंधेरे हिस्से पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया. वीडियो में चांद की सतह पर एक रोशनी नजर आ रही है.
चंद्रमा पर नहीं कोई वायुमंडल
चूंकि चंद्रमा पर धरती की तरह कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए उल्कापिंड धरती पर दिखाई देने वाली टूटती हुई तारों जैसी धारियां नहीं बनाते. इसके बजाय, वे सीधे सतह से टकराते हैं, जिससे तुरंत रोशनी के विस्फोट होते हैं और नए गड्ढे बनते हैं।. यह घटना गैसेंडी क्रेटर के पूर्व में हुई, जो चंद्रमा पर एक मशहूर जगह है.
昨夜は、上弦の月の夜側に月面衝突閃光が出現しました！2025年10月30日20時33分13.4秒の閃光です(270fps,0.03倍速再生)。月は大気がないため流星は見られず、クレーターができる瞬間に光ります。衝突領域から考えると、現在ピークを迎えている、おうし座南流星群や北流星群由来の可能性があります。 pic.twitter.com/MM3xleCZSJ
— 藤井大地 (@dfuji1) October 30, 2025
टाइमिंग और लोकेशन के आधार पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो भी चीज चांद की सतह से टकराई होगी, वह दक्षिणी या उत्तरी टॉरिड उल्कापिंडों की बारिश से जुड़ी हो सकती है, जो साल के इसी समय चरम पर होते हैं.
चंद्रमा पर बन गया गड्ढा
टॉरिड उल्कापिंड करीब 27 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एंट्री मारते हैं और इनका एंट्री एंगल लगभग 35 डिग्री होता है. विश्लेषण से पता चलता है कि इस अंतरिक्ष चट्टान का वजन लगभग 0.2 किलोग्राम था और इसने लगभग तीन मीटर व्यास का एक गड्ढा बनाया. यह तीव्र चमक 8वें मैग्निट्यूड की चमक तक पहुंच गई और लगभग 0.1 सेकंड तक चली.
यह घटना हमें याद दिलाती है कि आज भी चंद्रमा पर लगातार अंतरिक्ष मलबे की बमबारी हो रही है, जिससे उसकी सतह का आकार बदल रहा है. वैज्ञानिक नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (एलआरओ) से आने वाली तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो नए क्रेटर और आसपास के इलाके की कहानी बयां करेंगी.