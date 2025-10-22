Moon Discovery: चांद के पेट में दबा मिला 'अजूबा', धरती पर ले आए वैज्ञानिक; खुल गए अरबों साल के राज

China Chang'e-6 Mission: चीन के वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी खोज की है. उसका चेंग-6 मिशन चांद की मिट्टी के सैंपल्स धरती पर लाया है. उन्होंने सीआई कोन्ड्राइट्स नाम के दुर्लभ टुकड़ों की पहचान की, जो कार्बन-रिच उल्कापिंड हैं, जिनमें पानी और कार्बनिक पदार्थ काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो आमतौर पर आउटर सोलर सिस्टम से पैदा होते हैं.

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्यवाही में छपी इस खोज से पता चलता है कि सोलर सिस्टम के बहुत दूर के इलाकों से पदार्थ अंदर की ओर आ सकते हैं और चंद्रमा-धरती पर असर डाल सकते हैं.

चांद की मिट्टी में मिला खजाना

चीन के Chang'e-6 मिशन ने चंद्रमा के साउथ पोल से करीब 2 किलोग्राम मिट्टी ली है. साउथ पोल को ऐटकेन बेसिन कहा जाता है, जो चांद पर सबसे बड़ा और पुराना गड्ढा है.

पृथ्वी से उलट चांद पर वायुमंडल और जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से इन प्राचीन उल्कापिंड के टुकड़ों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, जिससे यह शुरुआती सौर मंडल के इतिहास का एक नायाब कुदरती संग्रह बन गई है.

एडवांस माइक्रोस्कोपी और आइसोटॉपिक एनालिसिस के जरिए रिसर्चर्स ने यह पुष्टि की है कि उल्कापिंड के टुकड़े सीआई चोंड्राइट्स की संरचना और आइसोटोप से मेल खाते थे.

ये उल्कापिंड धरती पर बेहद कमजोर और दुर्लभ होते हैं, जो 1 प्रतिशत से कम ज्ञात उल्कापिंड का प्रतिनिधित्व करते हैं.

खुल गए स्पेस के कई अहम राज

टुकड़ों में वाटर रिच मिनरल्स की मौजूदगी इस बात की जरूरी जानकारी देती है कि अरबों वर्ष पूर्व कार्बनयुक्त एस्टेरॉयड के जरिए पानी और कार्बनिक यौगिक किस तरह चंद्रमा और शायद धरती पर पहुंचे होंगे.

साइंटिस्ट्स का मानना है कि पुराने अनुमान के मुकाबले धरती और चांद पर पानी से भरे उल्कापिंडों का टकराव बहुत ज्यादा बार हुआ होगा, जिससे चांद के जल संसाधनों और हमारे पड़ोसी ग्रहों के शुरुआती कैमिकल डेवलपमेंट को समझने में मदद मिलती है.

और पैनी होगी इंसानों की नॉलेज

यह खोज पिछली मान्यताओं को चुनौती देती है और इस बात के वर्तमान मॉडल को नया रूप दे सकती है कि शुरुआती युगों में आंतरिक सौर मंडल में जीवन के लिए जरूरी तत्व कैसे बांटे गए थे.

कुल मिलाकर, यह रहस्य चंद्रमा की आंतरिक ग्रहों से कहीं आगे पैदा होने वाले नायाब पदार्थों के एक अमूल्य भंडार के रूप में पुष्टि करता है, जिससे सौर मंडल के पैदा होने और विकास के बारे में इंसानों की नॉलेज और बढ़ेगी.