Science News: सूरज जमकर उगल रहा अंतरिक्ष में आग, इस ग्रह की खस्ता हो गई हालत; क्या धरती का है अगला नंबर?

Solar Storms: अंतरिक्ष में लगातार हैरतअंगेज घटनाएं घट रही हैं. इस बीच सूर्य के एक हिस्से में भयंकर विस्फोट हुआ है, जिससे सोलर सिस्टम में शॉकवेव पहुंच गई हैं. इस ताकतवर विस्फोट कोरोनाल मास इजेक्शन (CME) ने शुक्र ग्रह पर भी असर डाला है.
यह घटना सबसे पहले 21 अक्टूबर को नजर आई थी, जो इस सोलर साइकिल में सबसे तेज और सबसे ताकतवर सौर विस्फोट था. अब एस्ट्रोनॉट्स पूछ रहे हैं कि क्या अगला नंबर धरती का है? अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक, इस घटना से मापे गए टाइप II रेडियो एमिशन्स में 2474 किमी/सेकंड की रफ्तार के मुताबिक बहाव दर दिखाई गई, जो असाधारण रूप से तेज रफ्तार से चलने वाले CME का संकेत है.
तब ठप हो गई थीं नेवल माइंस
अगर तुलना करें तो इतिहास में कुछ ही CME ही इस ब्लास्ट से बच पाए हैं, जिसमें साल 1972 का सौर विस्फोट शामिल है, जिसने नेवल माइंस को ठप कर दिया था और साल 2017 में X-8 क्लास फ्लेयर्स ने पावर ग्रिड्स पर असर डाला था.
लेकिन नासा मून टू मार्स स्पेस वेदर एनालिसिस ऑफिस के अपडेटेड 3डी मॉडल्स ने रिवाइज्ड CME वेलॉसिटी 1320 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब आंकी है, जो एक सौर तूफान बनाने के लिए काफी तेज है.
NASA का ENLIL मॉडल दिखाता है कि शॉकवेव की ट्रैजेक्ट्री शुक्र ग्रह के साथ टकराती है, लेकिन अपने शुरुआती रास्ते पर धरती से चूक जाती है. शुक्र ग्रह के पास सुरक्षा करने वाली मैग्नेटीक फील्ड नहीं है. उसने शायद अपने बादलों के टॉप पर एटमॉस्फेरिक इरोजन का अनुभव किया होगा, क्योंकि चार्ज्ड पार्टिकल्स ने ऊपरी परतों से आयनों को छीन लिया था. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बड़े सौर विस्फोटों के दौरान बार-बार देखी गई है.
पहले भी धरती की तरफ आए थे CME
यह विस्फोट पुराने सनस्पॉट AR4246 के इलाके से पैदा हुआ, जो एक अस्थिर इलाका है और पिछले हफ्ते ही धरती की आंख से ओझल हो गया था. इसी क्षेत्र ने पहले भी पृथ्वी की ओर कई CME पैदा किए थे, जिनके कारण उत्तरी अक्षांशों में छोटे भू-चुंबकीय तूफान और ध्रुवीय ज्योति पैदा हुई थीं.
फिलहाल, NOAA के अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने इस सौर विस्फोट से पृथ्वी को कोई सीधा खतरा नहीं बताया है. फिर भी, AR4246 के नवंबर की शुरुआत तक फिर से दिखाई देने के साथ, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही और विस्फोट हमारे ग्रह को निशाना बना सकते हैं.