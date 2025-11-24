Advertisement
trendingNow13016969
Hindi Newsविज्ञान

स्पेस में अचानक तीन हिस्सों में फट गया ये उल्कापिंड, दिखी तेज रोशनी; वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Comet Burst into Parts: फोटोग्राफर माइकल जैगर के हवाले से, spaceweather.com ने कहा कि 12 नवंबर से शुरू होकर पिछले कुछ हफ्तों में कॉमेट को कम से कम तीन चमकदार हिस्सों में फटते देखा गया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 24, 2025, 08:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्पेस में अचानक तीन हिस्सों में फट गया ये उल्कापिंड, दिखी तेज रोशनी; वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Comet Blast: पिछले हफ्ते नासा ने Comet 3I/ATLAS की नई तस्वीरें जारी की थीं, जो हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाली तीसरी 'एलियन' चीज थी. इस उल्कापिंड को 1 जुलाई 2025 में खोजा गया था, उसके बाद से यह लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. लेकिन एक और उल्कापिंड है, जिस पर  ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, मगर यह उतना ही जरूरी है.

इसका नाम है ATLAS (C/2025 K1), जिसे 24 मई को खोजा गया था वह इसी महीने तीन चमकदार हिस्सों में फट गया. फोटोग्राफर माइकल जैगर के हवाले से, spaceweather.com ने कहा कि 12 नवंबर से शुरू होकर पिछले कुछ हफ्तों में कॉमेट को कम से कम तीन चमकदार हिस्सों में फटते देखा गया. उन्होंने एक एनिमेशन तैयार किया है जिसमें दिखाया गया है कि 12, 14, 18, 19 और 20 नवंबर को यह नजारा कैसा दिखा.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

स्काईलाइव के मुताबिक, कॉमेट एटलस (C/2025 K1) 24 नवंबर से उर्सा मेजर तारामंडल में घूम रहा है. स्काईलाइव एक ऐसा एप्लिकेशन है जो तारों को देखने में मदद करता है.

ज्यादातर कॉमेट, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी शामिल है, कुछ गैसों की मौजूदगी और सूरज की अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन से प्रभावित होने की वजह से हरे और नीले रंग के दिखते हैं. 

कॉमेट एटलस (C/2025 K1) को जो बात खास बनाती है, वह ये कि इसका रंग सुनहरा है, जैसा कि शौकिया एस्ट्रोनॉमर डैन बार्टलेट की खींची गई तस्वीर में देखा जा सकता है.

fallback

एरिजोना में लोवेल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर डॉ. डेविड श्लेचर ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि कॉमेट एटलस (C/2025 K1) में शायद डाइ-कार्बन और साइनाइड जैसे कार्बन वाले मॉलिक्यूल की कमी है. इसी वजह से इसका रंग सुनहरा हो सकता है.

इटली के एस्ट्रोनॉमर जियानलुका मासी ने वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा एक रोबोटिक यूनिट का इस्तेमाल करके कॉमेट के तीन टुकड़ों में टूटने की कई तस्वीरें ली हैं, और शायद चौथा भी. यह एक रोबोटिक फैसिलिटी है, जिससे आसमान को रियल टाइम देखा जा सकता है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Comet Burst

Trending news

लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
IGI airport
लैंडिंग से पहले आई खराबी; जहां पहले से खड़ा था विमान, उसी रनवे पर उतरा दूसरा प्लेन
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
UBER cab
UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
kashmir cold wave
कश्मीर में पारा 0 से नीचे, दिल्ली में आने वाली है कड़ाके की ठंड
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
Weather
आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, तूफान में फंसेंगे ये राज्य
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी