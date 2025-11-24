स्पेस में अचानक तीन हिस्सों में फट गया ये उल्कापिंड, दिखी तेज रोशनी; वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Comet Blast: पिछले हफ्ते नासा ने Comet 3I/ATLAS की नई तस्वीरें जारी की थीं, जो हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाली तीसरी 'एलियन' चीज थी. इस उल्कापिंड को 1 जुलाई 2025 में खोजा गया था, उसके बाद से यह लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. लेकिन एक और उल्कापिंड है, जिस पर ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, मगर यह उतना ही जरूरी है.

इसका नाम है ATLAS (C/2025 K1), जिसे 24 मई को खोजा गया था वह इसी महीने तीन चमकदार हिस्सों में फट गया. फोटोग्राफर माइकल जैगर के हवाले से, spaceweather.com ने कहा कि 12 नवंबर से शुरू होकर पिछले कुछ हफ्तों में कॉमेट को कम से कम तीन चमकदार हिस्सों में फटते देखा गया. उन्होंने एक एनिमेशन तैयार किया है जिसमें दिखाया गया है कि 12, 14, 18, 19 और 20 नवंबर को यह नजारा कैसा दिखा.

स्काईलाइव के मुताबिक, कॉमेट एटलस (C/2025 K1) 24 नवंबर से उर्सा मेजर तारामंडल में घूम रहा है. स्काईलाइव एक ऐसा एप्लिकेशन है जो तारों को देखने में मदद करता है.

ज्यादातर कॉमेट, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट भी शामिल है, कुछ गैसों की मौजूदगी और सूरज की अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन से प्रभावित होने की वजह से हरे और नीले रंग के दिखते हैं.

कॉमेट एटलस (C/2025 K1) को जो बात खास बनाती है, वह ये कि इसका रंग सुनहरा है, जैसा कि शौकिया एस्ट्रोनॉमर डैन बार्टलेट की खींची गई तस्वीर में देखा जा सकता है.

एरिजोना में लोवेल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर डॉ. डेविड श्लेचर ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि कॉमेट एटलस (C/2025 K1) में शायद डाइ-कार्बन और साइनाइड जैसे कार्बन वाले मॉलिक्यूल की कमी है. इसी वजह से इसका रंग सुनहरा हो सकता है.

इटली के एस्ट्रोनॉमर जियानलुका मासी ने वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा एक रोबोटिक यूनिट का इस्तेमाल करके कॉमेट के तीन टुकड़ों में टूटने की कई तस्वीरें ली हैं, और शायद चौथा भी. यह एक रोबोटिक फैसिलिटी है, जिससे आसमान को रियल टाइम देखा जा सकता है.