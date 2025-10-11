Advertisement
trendingNow12957716
Hindi Newsविज्ञान

मिल गया अरबों साल से समंदर के पेट में दफन बेशुमार 'खजाना', वैज्ञानिकों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना


समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों को ऐसा जंगल मिला है जो कि दो महासागर तक फैला हुआ है. वैज्ञानिक ने इस जंगल का नाम समुद्र का अमेजन दिया है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिल गया अरबों साल से समंदर के पेट में दफन बेशुमार 'खजाना', वैज्ञानिकों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

अमेजन दुनिया का सबसे बड़े जगलों में से एक हैं. क्या आपने कभी सुना है समुद्र के अंदर भी जंगल होता है. समुद्र के अंदर वैज्ञानिको को अमेजन जैसे विशाल जंगल मिला है. कोरल ट्रायंगल फिलीपीन, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सोलोमन आइलैंड्स और तिमोर-लेस्ते के बीच फैला हुआ. प्रशांत और हिंद महासागर तक यह जंगल फैला हुआ है. 

जैव विविधता
समुद्र के अंदर फैले कोरल ट्रायंगल में कई जैव विविधता है. महासागर के नीचे इस जंगल में लगभग 76 %  ऐसी प्रजातियां है जिसे बारे में पृथ्वी पर लोगों को पता है. वहीं यहां पर कुछ ऐसी भी प्रजातियां है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. यहां पर समुद्री कछुए की 7 प्रजातियां है. 37 प्रतिशत रीफ मछलियां और कई स्तनधारी डॉल्फ़िन, डूगोंग, ब्लू व्हेल यहां पर पाई जाती है. 

समुद्र का अमेजन
वैज्ञानिक इसे समुद्र का अमेजन नाम दिया है. क्योंकि यहां की जैव विविधता की तुलना धरती के जंगल अमेजन से की जाती है. वहीं आज के समय में कोरल ट्रायंगल अन्य कोरल रीफ के क्षेत्र ओवरफिशिंग, तटीय विकास, प्रदूषण और महासागरीय अम्लीकरण की समस्या से गुजर रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरल ट्रायंगल थोड़ी धुंधली जल स्थिति इसे ब्लीचिंग और तापमान बढ़ाने के प्रभाव को काफी हद तक बचाती है. धूल एवं तलछटी  की वजह से नीचे गहराई में प्रकाश कम पहुंचता है जिस वजह से तापीय तनाव और ब्लीचिंग से समुद्र अमेजन की सुरक्षा बनी रहती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रायंगल पर विशेष ध्यान
वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरल ट्रायंगल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. यह जंगल केवल जैव विविधता के लिए जरूरी नहीं है बल्कि यह महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बेहद जरूरी है. इस जंगल से भविष्य में मौसम एवं जलवायु अनिश्चितताओं से भी कुछ बचाव मिल सकता है. कोरल ट्रायंगल अनमोल महासागरीय खजाना है. 

इसे भी पढ़ें: स्पेन में 650 साल पुराने गिद्धों के घोंसले से निकला खजाना, वैज्ञानिकों ने इसे कहा 'टाइम कैप्सूल घोंसला' 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

Science NewsCoral Triangle

Trending news

'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
bengaluru news
'WFH दे दो..', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात,नहीं पिघला कंपनी का दिल
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
NMC News in Hindi
भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक?
kerla news
"जंगली सूअरों का मांस खाओ..." केरल के कृषि मंत्री पी प्रसाद ने किससे मांगी अनुमति ?
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
Asaduddin Owaisi
'कोई घुसपैठ कर रहा है तो...', मुस्लिमों की आबादी वाले बयान पर ओवैसी का शाह पर पलटवार
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
Asaduddin Owaisi
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
West Bengal
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
shahrukh khan
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
Jammu-Kashmir News
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
Jammu-kashmir
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
Karnataka politics
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान