मिल गया अरबों साल से समंदर के पेट में दफन बेशुमार 'खजाना', वैज्ञानिकों की खुशी का नहीं रहा ठिकाना

अमेजन दुनिया का सबसे बड़े जगलों में से एक हैं. क्या आपने कभी सुना है समुद्र के अंदर भी जंगल होता है. समुद्र के अंदर वैज्ञानिको को अमेजन जैसे विशाल जंगल मिला है. कोरल ट्रायंगल फिलीपीन, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सोलोमन आइलैंड्स और तिमोर-लेस्ते के बीच फैला हुआ. प्रशांत और हिंद महासागर तक यह जंगल फैला हुआ है.

जैव विविधता

समुद्र के अंदर फैले कोरल ट्रायंगल में कई जैव विविधता है. महासागर के नीचे इस जंगल में लगभग 76 % ऐसी प्रजातियां है जिसे बारे में पृथ्वी पर लोगों को पता है. वहीं यहां पर कुछ ऐसी भी प्रजातियां है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. यहां पर समुद्री कछुए की 7 प्रजातियां है. 37 प्रतिशत रीफ मछलियां और कई स्तनधारी डॉल्फ़िन, डूगोंग, ब्लू व्हेल यहां पर पाई जाती है.

समुद्र का अमेजन

वैज्ञानिक इसे समुद्र का अमेजन नाम दिया है. क्योंकि यहां की जैव विविधता की तुलना धरती के जंगल अमेजन से की जाती है. वहीं आज के समय में कोरल ट्रायंगल अन्य कोरल रीफ के क्षेत्र ओवरफिशिंग, तटीय विकास, प्रदूषण और महासागरीय अम्लीकरण की समस्या से गुजर रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरल ट्रायंगल थोड़ी धुंधली जल स्थिति इसे ब्लीचिंग और तापमान बढ़ाने के प्रभाव को काफी हद तक बचाती है. धूल एवं तलछटी की वजह से नीचे गहराई में प्रकाश कम पहुंचता है जिस वजह से तापीय तनाव और ब्लीचिंग से समुद्र अमेजन की सुरक्षा बनी रहती है.

ट्रायंगल पर विशेष ध्यान

वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरल ट्रायंगल पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. यह जंगल केवल जैव विविधता के लिए जरूरी नहीं है बल्कि यह महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बेहद जरूरी है. इस जंगल से भविष्य में मौसम एवं जलवायु अनिश्चितताओं से भी कुछ बचाव मिल सकता है. कोरल ट्रायंगल अनमोल महासागरीय खजाना है.

