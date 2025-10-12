Science News: मंगल की धरती पर नजर आया खतरनाक 'शैतान'! नजारा देख वैज्ञानिकों के उड़ गए होश

Mars New Research News: मंगल की लाल धरती पर कुछ ऐसा हो रहा है, जिसे सुनकर धरती के तूफान भी शर्मा जाएं! वहां की हवा, जो हमारे यहां की तुलना में 100 गुना पतली है. वह इतनी तेज गति से दौड़ रही है कि रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है. इतना ही नहीं, इस हवा के साथ उठते हैं धूल के घूमते बवंडर, जिन्हें वैज्ञानिक प्यार से 'डस्ट डेविल्स' कहते हैं.

धूल के ये 'शैतान' आखिर हैं कौन?

इंडियो टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगल की वीरान सतह पर अचानक ज़मीन से धूल उठती है, घूमती है, और आसमान की ओर सर्पिल आकार में चढ़ने लगती है. ये छोटे-छोटे बवंडर ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने लाल रेगिस्तान पर हवा की लट्टू घुमा दिए हों. ये इतने तेज़ होते हैं कि सैकड़ों मीटर तक धूल को ऊपर फेंक देते हैं. ये बवंडर मंगल के मौसम को बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

कैसे हुई मंगल की ये खोज?

स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न के वैज्ञानिक डॉ. वेलेंटिन बिकेल और उनकी टीम ने मंगल के हजारों उपग्रह चित्रों को खंगाला. उन्होंने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के दो ऑर्बिटर्स ExoMars Trace Gas Orbiter और मार्स एक्सप्रेस से ली गई तस्वीरों का बारीकी से विश्लेषण किया.

इसके बाद AI की मदद से उन्होंने करीब 50,000 तस्वीरों में घूमते बवंडरों की पहचान की. उन्होंने पाया कि इनमें से कुछ बवंडर की रफ्तार 160 किमी प्रति घंटे तक पहुंचती है. जो अब तक मानी गई स्पीड 100 किमी प्रति घंटे से कहीं ज्यादा है.

इतनी पतली हवा... फिर इतना जोरदार तूफान कैसे?

मंगल की हवा बेहद महीन है. इसके बावजूद वहां पर तूफान कैसे आ रहे हैं. असल में जब वह गर्म और ठंडी सतह के बीच घूमती है तो एक ऊर्जा भरा भंवर बनाती है. इसी के साथ मंगल की लाल धूल आसमान में नाच उठती है. ये बवंडर मंगल के मौसम निर्माता हैं. वे धूल को ऊंचाई तक उड़ाकर पूरे ग्रह के तापमान, बादलों और रोशनी तक को प्रभावित करते हैं.

भविष्य के मिशनों के लिए बड़ी खबर

अब जब इंसान मंगल पर बसने की सोच रहा है तो ऐसे बवंडरों की समझ बेहद ज़रूरी हो गई है. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये धूल भरे तूफान भविष्य के रोवर्स, लैंडर्स और मानव मिशनों के लिए डिजाइन को प्रभावित करेंगे. अगर इंजीनियर इन हवाओं की चाल समझ लें, तो मंगल पर उतरना न सिर्फ सुरक्षित बल्कि ज़्यादा सफल भी हो सकता है.

क्या अब बदल जाएगी मंगल की पहचान

पहले हम सोचते थे कि मंगल एक ठंडी, शांत दुनिया है. लेकिन अब तस्वीर बदल गई है. वह एक जीवंत ग्रह है, जहां हवा नाचती है, धूल उड़ती है और हर बवंडर अपने साथ मंगल के रहस्यों की फुसफुसाहट लेकर आता है. मंगल अब सिर्फ 'रेड प्लेनेट' नहीं रहा. वह एक 'डांसिंग प्लेनेट' है, जहां धूल और हवा मिलकर हर दिन एक नया शो पेश करते हैं.