Brain Study: मौत के बाद भी सारी बातें सुनता है शख्स, इतनी देर तक एक्टिव रहता है दिमाग

Brain Study: एक नई रिसर्च के अनुसार, दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग एक घंटे तक काम कर सकता है. इसका मतलब है कि इंसान के क्लीनिकली डेड होने के बाद भी उसका दिमाग सचेत रह सकता है.
Science News: डॉक्टरों की एक नई रिसर्च के मुताबिक, एक हैरान करने वाली स्टडी सामने आई है. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डॉ. सैम परनिया और उनकी टीम ने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी इंसान का दिमाग करीब एक घंटे तक काम कर सकता है. पहले डॉक्टर मानते थे कि दिल रुकने के 10 मिनट के अंदर ही ऑक्सीजन न मिलने से दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है. रिसर्च में देखा गया कि इलाज के दौरान कुछ मरीजों का दिमाग एक घंटे बाद भी एक्टिव था.
कैसे की गई थी रिसर्च?
यह स्टडी अमेरिका और ब्रिटेन के 25 अस्पतालों में की गई जिसमें दिल का दौरा पड़ने के बाद जिंदा बचे 53 लोगों पर गौर किया गया. इसका मतलब यह है कि मौत के ठीक बाद के कुछ पलों में भी दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि वह चीजों को महसूस या समझ सकता है.
मरीजों ने क्या अनुभव किया?
रिसर्च में शामिल हर 10 में से लगभग 4 मरीजों ने बताया कि जब उनका दिल रुका हुआ था तब भी उन्हें कुछ चीजें याद थीं या वे कुछ सोच पा रहे थे. कुछ लोगों को वह बातचीत याद थी जो डॉक्टर और नर्स उनके इलाज के दौरान आपस में कर रहे थे. उन्हें यह भी याद था कि उस वक्च कमरे में क्या-क्या हो रहा था जबकि डॉक्टरी तौर पर वे मर चुके थे.
जांच में क्या सामने आया?
डॉक्टरों ने जब मशीनों के जांच की तो पता चला क, दिल रुकने के 35 से 60 मिनट बाद भी दिमाग में सोचने और समझने वाली लहरें अचानक बढ़ती हुई दिखाई दीं. डॉक्टरों का कहना है कि यह कोई सपना यह वहम नहीं था बल्कि, एक असली अनुभव था जो लगभग सभी मरीजों में एक जैसा पाया गया.
इस रिसर्च से क्या फायदा होगा?
रिसर्च में पता चला कि, इंसान का दिमाग हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है और मुश्किल घड़ी में भी जल्दी हार नहीं मानता. इस जानकारी की मदद से डॉक्टर CPR और दिल का दौरा पड़ने के बाद होने वाली दिमागी नुकसान के इलाज को और बेहतर बना पाएंगे. इस रिसर्च ने एक नई चर्चा शुरू कर दी है कि आखिर मौत के वक्त इंसान का होश असल में कब और कैसे खत्म होता है.