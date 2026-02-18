Advertisement
trendingNow13113468
Hindi Newsविज्ञानBrain Study: मौत के बाद भी सारी बातें सुनता है शख्स, इतनी देर तक एक्टिव रहता है दिमाग

Brain Study: मौत के बाद भी सारी बातें सुनता है शख्स, इतनी देर तक एक्टिव रहता है दिमाग

Brain Study: एक नई रिसर्च के अनुसार, दिल की धड़कन रुकने के बाद भी दिमाग एक घंटे तक काम कर सकता है. इसका मतलब है कि इंसान के क्लीनिकली डेड होने के बाद भी उसका दिमाग सचेत रह सकता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Brain Study: मौत के बाद भी सारी बातें सुनता है शख्स, इतनी देर तक एक्टिव रहता है दिमाग

Science News: डॉक्टरों की एक नई रिसर्च के मुताबिक, एक हैरान करने वाली स्टडी सामने आई है. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के डॉ. सैम परनिया और उनकी टीम ने पाया कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी इंसान का दिमाग करीब एक घंटे तक काम कर सकता है. पहले डॉक्टर मानते थे कि दिल रुकने के 10 मिनट के अंदर ही ऑक्सीजन न मिलने से दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है. रिसर्च में देखा गया कि इलाज के दौरान कुछ मरीजों का दिमाग एक घंटे बाद भी एक्टिव था.  

कैसे की गई थी रिसर्च?
यह स्टडी अमेरिका और ब्रिटेन के 25 अस्पतालों में की गई जिसमें दिल का दौरा पड़ने के बाद जिंदा बचे 53 लोगों पर गौर किया गया. इसका मतलब यह है कि मौत के ठीक बाद के कुछ पलों में भी दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता बल्कि वह चीजों को महसूस या समझ सकता है. 

यह भी पढ़ें: आसमान ने गिरा या समुद्र से निकला? मालदीव के सुनसान टापू पर मिला ISRO रॉकेट का मलबा

Add Zee News as a Preferred Source

मरीजों ने क्या अनुभव किया?
रिसर्च में शामिल हर 10 में से लगभग 4 मरीजों ने बताया कि जब उनका दिल रुका हुआ था तब भी उन्हें कुछ चीजें याद थीं या वे कुछ सोच पा रहे थे. कुछ लोगों को वह बातचीत याद थी जो डॉक्टर और नर्स उनके इलाज के दौरान आपस में कर रहे थे. उन्हें यह भी याद था कि उस वक्च कमरे में क्या-क्या हो रहा था जबकि डॉक्टरी तौर पर वे मर चुके थे. 

जांच में क्या सामने आया?
डॉक्टरों ने जब मशीनों के जांच की तो पता चला क, दिल रुकने के 35 से 60 मिनट बाद भी दिमाग में सोचने और समझने वाली लहरें अचानक बढ़ती हुई दिखाई दीं. डॉक्टरों का कहना है कि यह कोई सपना यह वहम नहीं था बल्कि, एक असली अनुभव था जो लगभग सभी मरीजों में एक जैसा पाया गया. 

यह भी पढ़ें: NASA: मिशन अधूरा रिसर्च ठप...मेडिकल इमरजेंसी के चलते लौटे थे सभी एस्ट्रोनॉट्स, अब पहुंची बैकअप टीम

इस रिसर्च से क्या फायदा होगा?
रिसर्च में पता चला कि, इंसान का दिमाग हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है और मुश्किल घड़ी में भी जल्दी हार नहीं मानता. इस जानकारी की मदद से डॉक्टर CPR और दिल का दौरा पड़ने के बाद होने वाली दिमागी नुकसान के इलाज को और बेहतर बना पाएंगे. इस रिसर्च ने एक नई चर्चा शुरू कर दी है कि आखिर मौत के वक्त इंसान का होश असल में कब और कैसे खत्म होता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Brain study

Trending news

सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
Supreme Court
सिर्फ पायजामा खोलने की कोशिश भी ‘Attempt to Rape’- SC ने बदला कानून का नजरिया
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
DNA
खत्म होने वाला है नोटों-सिक्कों का जमाना? डिजिटल करेंसी को क्यों बढ़ावा दे रही सरकार
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA
दाऊद के रास्ते पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, शूटरों की ऑनलाइन भर्ती का DNA टेस्ट
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA
DNA: भारत और फ्रांस की सुपर पार्टनरशिप! दुश्मनों के होश उड़ाएगी नई डिफेंसी डील
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
DNA
DNA: भारत में रील बनाना बन गया 'राष्ट्रीय आपदा'? नए 'आतंक' से कई परिवार तबाह
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
Omar Abdullah
जल्द आएगी गुड न्यूज़! J&K को राज्य का दर्जा देने का मामला, क्या बोले उमर अब्दुल्ला?
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
Mani Shankar Aiyar
कांग्रेस आलाकमान को मणिशंकर ने दे दी वॉर्निंग, बोले-मतभेदों में जीतती है पार्टी
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
RSS chief Mohan Bhagwat
भारतीय मुसलमान की हो रही घर वापसी... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिन्दुओं से की अपील
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
Mamata Banerjee
'यहां सब मांस-मछली खाता है...', किस मुद्दे पर सीएम ममता ने BJP पर साधा निशाना
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द
Himanta Biswa Sarma
क्या असम में फिर कांग्रेस ने कर दी पुरानी गलती? CM हिमंता ने दे दिया बड़ा दर्द