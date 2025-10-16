Advertisement
धरती को 'भूनने' वाला है सूरज...वैज्ञानिकों की चेतावनी, अगले 25 सालों में कभी आ सकता है धरती पर मेगा तूफान

Space Storms: एक अंतरिक्ष तूफान विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि अगले दस सालों के अंदर धरती पर बड़े पैमाने पर(Mass Extinction)का खतरा है. ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी एक Geomagnetic Storm आ सकता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:44 PM IST
धरती को 'भूनने' वाला है सूरज...वैज्ञानिकों की चेतावनी, अगले 25 सालों में कभी आ सकता है धरती पर मेगा तूफान

Science News: एक अंतरिक्ष मौसम वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि एक भयानक अंतरिक्ष तूफान(Space Storm)90 प्रतिशत मानवता को खत्म कर सकता है. उनका कहना है कि, हम अभी इसी तूफान के बीच में है और तबाही कभी भी आ सकती है. स्पेस वेदर न्यूज के संस्थापक बेन डेविडसन का कहना है कि, एक भू-चुंबकीय आपदा(Geomagnetic Disaster)ग्रह पर ज्यादातर जीवन को खत्म कर सकती है और विज्ञान भी इस बात को सही मानता है. उन्होंने मैट बील लिमिटलेस पॉडकास्ट को बताया कि इस घटना का मुख्य कारण सूर्य होगा.

सौर माइक्रोनोवा क्या होता है?
एक सौर माइक्रोनोवा(Micronova)धरती के चुंबकीय ध्रुवों में बदलाव ला सकता है जिससे जलवायु परिवर्तन होगा. इसके बाद सुनामी जैसी कई आपदाएं आएंगी और अंत में बड़े पैमाने पर जीवन खत्म हो जाएगा. पिछले कुछ सालों में सूर्य बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है इसलिए सौर विस्फोट होने की पूरी संभावना है.

यह भी पढ़ें: 220 मीटर लंबा 'डायनासोर सुपरहाइवे'! वैज्ञानिकों को मिला 16 करोड़ साल पुराने पैरों का निशान

क्या सौर तूफान खतरनाक हैं?
सौर तूफान(Solar Storm)आना एक आम बात है. हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि, अगर हमारा सूरज बहुत ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा छोड़ता है तो यह सिर्फ कम्यूनिकेशन नेटवर्क को बिगाड़ने से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है.  डेविडसन ने कहा कि, अलग-अलग स्तर का सौर विस्फोट लगभग हर 6,000 साल में होता है, और एक बहुत गंभीर तूफान हर 12,000 साल में एक बार आता है.

पिछली बार ऐसा कब हुआ था?
साल 1859 की कैरिंगटन घटना एक विशाल सौर तूफान से जुड़ी है जिसने टेलीग्राफ सिस्टम को खराब कर दिया था और तारों को जला दिया था. डेविडसन का कहना है कि पृथ्वी पर आने वाला अगला तूफान एक बहुत बड़ा भू-तूफान होने की आशंका है जो अगले 10 से 25 सालों में कभी भी आ सकता है. 

सौर तूफान क्या करते हैं?
भले ही यह भू-तूफान(Geomagnetic Storm)तुरंत सब नहीं जलाएगा लेकिन यह बिजली ग्रिड को नुकसान पहुंचाएगा. इससे पानी का उत्पादन, सप्लाई, आपातकालीन सेवाएं और बहुत कुछ प्रभावित होगा और इस तरह से पूरा सिस्टम कुछ ही दिनों में बिखर जाएगा. डेविडसन ने चेतावनी दी कि ऐसा होने से क्या-क्या हो सकता है.

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह जितना बड़ा टक्कर भी नहीं मिटा सका ये सबूत, वैज्ञानिकों ने बताया- Giant Impact से कैसे बची धरती

वैज्ञानिकों ने क्या चेतावनी दी?
डेविडसन ने चेतावनी दी कि, तीन दिनों के भीतर पंप पर कोई पेट्रोल/डीजल नहीं होगा और दुकान पर कोई खाना नहीं होगा. उनके मुताबिक, इस तरह की स्थिति में जलवायु के साथ जो कुछ होने की उम्मीद है वह पहले से ही हो रहा है. इसका मतलब है कि यह प्रक्रिया पहले ही शुरु हो चुकी है. इस बीच इस सदी में एक मेगा सुनामी आने की भविष्यवाणी की गई है जो तटीय क्षेत्रों के ज्यादातर हिस्सों को पानी में डुबो देगी.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Solar storm

Trending news

