रेगिस्तान की धूल से हिमालय में पहुंचे जानलेवा बैक्टीरिया, नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

Bacteria in Himalayas: एक नई रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि भारत के पश्चिमी रेगिस्तानों की धूल अपने साथ बैक्टीरिया लेकर पूर्वी हिमालय तक पहुंच रही है. यह हमारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं. वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि जब रेगिस्तानों में धूल भरी आंधियां चलती हैं तो वे अपने साथ बैक्टीरिया भी ले जाती हैं. ये बैक्टीरिया हवा के साथ उड़कर हजारों किमी दूर हिमालय के ऊंचे इलाकों तक पहुंच रहे हैं. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस शोध के अनुसार धूल के इन गुबारों में ऐसे रोगजनक होते हैं जिनसे बीमारियां फैल सकती हैं.

वैज्ञानिकों की जांच में क्या मिला?

शोधकर्ताओं की जांच में सामने आया कि प्रदूषित इलाकों से धूल के बड़े गुबार किसी लिफ्ट की तरह काम करते हैं जो खतरनाक बैक्टीरिया को अपने साथ ऊंचाइयों तक ले जाते हैं. धूल के ये ऊंचे गुबार प्रदूषित इलाकों के खतरनाक कीटाणओं को समेट लेते हैं और उन्हें सीधे पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं. हिमालय के वातावरण में पहुंचने पर ये लोगों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं.

क्या पड़ेगा इसका असर?

हवा में उड़ने वाले बैक्टीरिया से सांस लेने में दिक्कत और स्किन की बीमारियां होने का बड़ा खतरा रहता है. हिमालय के दूरदराज इलाकों में अस्पताल और डॉक्टर आसानी से नहीं मिलते. ऐसे में नई बीमारियों का फैलना वहां के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हवा में मौजूद प्रदूषण और इन कीटाणुओं पर पैनी नजर रखनी होगी.

अब आगे क्या होगा?

इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि, अब हमें सिर्फ प्रदूषण को ही नहीं रोकना है बल्कि पर्यावरण की जांच को सीधे जनता की सेहत से जोड़कर नई योजनाएं बनानी होंगी. जब हम यह समझ जाएंगे कि धूल और कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं तो हम Earyly Warning System तैयार करन सकेंगे जिसमें पहले से ही चेतावनी दी जा सके.

इससे लोगों को क्या फायदा होगा?

समय से पहले चेतावनी मिलन से लोगों को बीमरी फैलने से पहले ही सावधान किया जा सकेगा. यह खोज बताती है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और सरकार सभी को मिलकर काम करना होगा. यह रिसर्च भारत के भविष्य को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करेगा. इससे प्रदूषण को रोकने और बीमारियों से बचने के लिए बेहतर नियम बनाने में मदद मिलेगी.