एक-दूसरे से टकराती हैं प्लेटें, अचानक मच जाता है उथल-पुथल, चलते-चलते क्यों हिलने लगती है धरती?

Earthquake: अगर चलते-चलते अचानक धरती हिलने-डुलने लगे तो आपके मन में अजब सी हलचल मचने लगती है. अक्सर ऐसा तब होता है जब भूकंप आता है. जानिए भूकंप कैसे आता है?
Trending Photos
Earthquake: आपने महसूस किया होगा कि अचानक चलते-चलते धरती हिलने लगती है. कहीं पर पड़े हुए बर्तन खटखटाने लगते हैं. शहर की चकाचौंध में मशगूल लोगों के साथ जब ऐसा आलम होता है तो वो घबरा जाते हैं. अगर कोई बिल्डिंग के ऊपर रहता है तो वो जल्दी से नीचे भागकर खुद को बचाता है. जहां कहीं पर भी ऐसी स्थिति बनती है तो लोग उसे भूंकप कहते हैं, कभी आपने सोचा है कि भूकंप क्यों आते हैं? इसके पीछे की क्या वजह है, आइए जानते हैं.
क्यों आती है सुनामी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप और सुनामी तीन प्रकार के भ्रंशों पर आते हैं. ये सामान्य, स्ट्राइक-स्लिप और रिवर्स या थ्रस्ट कहे जाते हैं. अगर सभी भ्रंशों पर भूकंप आ रहा है तो इससे सुनामी आने की संभावना रहती है. अधिकतर सुनामी और सबसे बड़ी सुनामी, रिवर्स भ्रंशों पर आए भूकंपों के कारण आती हैं.
कैसे आता है भूकंप
भूकंप सबडक्शन जोन में उत्पन्न होते हैं. जहां पर टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती हैं तो वहीं पर भूकंप आते हैं. इसकी वजह से कभी-कभी भीषण तबाही मचती है. साथ ही साथ बता दें कि महासागरीय प्लेटों का टुकड़ा जब टूटता है तो यह ऊपर उछलता है इसकी वजह से भी भूकंप आता है. बता दें कि 2,000 सालों में प्रशांत महासागर में आई 80 प्रतिशत से ज्यादा सुनामी भूकंपों की वजह से आई हैं.
कैसे जनरेट होती है सुनामी
इसके अलावा जब वॉटर कॉलम का ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है तो सुनामी जनरेट होती है. तटीय क्षेत्र में सुनामी वॉल होने से जान माल का खतरा कम हो जाता है. जापान इसके लिए तैयार है, इंडोनेशिया और आइलैंड भी तैयार है लेकिन नेचुरल कैलेमिटी को आप आक नहीं सकते हैं. ऐसे में जब स्थितियां बनती हैं तो ये काफी ज्यादा भयावह साबित हो जाती है. जो लोगों के समझ से बाहर की होती है. कहीं-कहीं पर ये भी कहा जाता है कि भूकंप के आने से पहले जानवरों का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है.