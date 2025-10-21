Advertisement
'चीखते-चिल्लाते लोग, चारों तरफ हाहाकार...', समंदर के तटों पर पहुंचते ही कैसे बदल जाता है 'सुनामी' का स्वरूप?

Science News: सुनामी का नाम सुनते ही लोगों के जेहन में खौफ भर जाता है. सुनामी की वजह से बहुत सारी बर्बादी होती है. बहुत कम लोगों को पता होगा कि समंदर के तटों पर पहुंचते ही सुनामी का रंग बदल जाता है. इसके पीछे की क्या वजह है जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 21, 2025, 12:36 PM IST
Tsunami Change Reason: समंदर का किनारा बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, यहां पर उठने वाली लहरें लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं, समंदर की लहरों के रंग बदलने के पीछे कई वजह होती है, समंदर के जरिए आने वाली सुनामी के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ये सुनामी भीषण तबाही मचाती है, हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि समंदर के तट पर पहुंचने के बाद सुनामी का स्वरूप बदल जाता है. इसकी वजह क्या है आइए जानते हैं.

तटों पर क्यों बदलता है रूप?
सुनामी एक दो नहीं बल्कि कई देशों को अपने जद में ले सकती है, सुनामी की लहरें जैसे ही गहरे समंदर के पानी में प्रवेश करती हैं वैसे ही इनका स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है, समंदर में तेज गति से चलने वाली लहरें तट के करीब पहुंचते-पहुंचते धीमी पड़ जाती हैं,  इसके अलावा इसकी ऊंचाई में भी भारी इजाफा होता है, कभी-कभी ये लहरें 10-30 मीटर तक ऊंची हो जाती हैं जो कई मंजिला इमारत के बराबर होती हैं.

क्या है वजह
कई लोग सुनामी के इस बदलते स्वरूप को लेकर काफी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये बदलाव क्यों होता है इससे भी अनजान रहते हैं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनामी के बदलते स्वरूप की वजह है पानी की गहराई का कम होना, जब लहरें उथले पानी में पहुंचती हैं तो पानी की गहराई कम हो जाती है, ऐसे में जब लहरें उथले पानी में आती हैं, तो नीचे की सतह उन्हें रोकती है, ऐसे में लहरें ऊंची हो जाती हैं, इसके साथ साथ पानी का दबाव और तटीय ढांचा इन लहरों को खतरनाक बनाते हैं, जिसकी वजह से जब सुनामी तटों पर पहुंचती है तो और भयानक हो जाती हैं, जिससे भीषण तबाही मचती है और लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं.

कैसे कम किया जा सकता है नुकसान
सुनामी आने पर बहुत तबाही मचती है, इससे बचाव संभव नहीं है हालांकि कुछ चीजें करके नुकसान को कम किया जा सकता है, जैसे चेतावनी देकर, चेतावनी के जरिए लोगों को सचेत किया जा सकता है, इसके अलावा तटीय इलाकों में ऐसी इमारत बनाई जाए जो आसानी के साथ सुनामी का सामना कर सके, भारत में भी इस पर भारतीय सुनामी चेतावनी केंद्र (INCOIS) काम करता है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Science News

Trending news

