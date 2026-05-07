अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट कितने साल तक रहता है जिंदा? जानिए कब खत्म हो जाती है इसकी ताकत और क्यों बन जाता है कबाड़

जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें तारे नजर आते हैं, लेकिन धरती के ऊपर हजारों ऐसे सैटेलाइट भी घूम रहे हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं. मोबाइल नेटवर्क हो, टीवी प्रसारण हो, मौसम की जानकारी हो या GPS नेविगेशन हर जगह सैटेलाइट की बड़ी भूमिका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में भेजे गए ये सैटेलाइट हमेशा काम नहीं करते. एक समय आता है जब इनकी ताकत खत्म होने लगती है, सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और फिर यही आधुनिक मशीनें अंतरिक्ष का कबाड़ बन जाती हैं. आखिर ऐसा क्यों होता है और इनकी उम्र कितनी होती है, क्या आप जानते हैं?

सैटेलाइट की उम्र आखिर कितनी होती है?

अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले ज्यादातर सैटेलाइट की काम करने की औसत उम्र करीब 5 से 15 साल मानी जाती है. ये अवधि सैटेलाइट के डिजाइन, मिशन और तकनीक पर निर्भर करती है. कुछ सैटेलाइट कम समय तक काम करते हैं, जबकि कुछ कई सालों तक सक्रिय रहते हैं. वैज्ञानिक सैटेलाइट बनाते समय उसकी जरूरत, इस्तेमाल और तकनीकी क्षमता को ध्यान में रखते हैं. हालांकि अंतरिक्ष का वातावरण बेहद कठिन होता है, जहां लगातार रेडिएशन, तापमान में बदलाव और अन्य खतरों के कारण मशीनों पर असर पड़ता है. यही वजह है कि समय के साथ इनकी कार्यक्षमता कम होने लगती है.

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ईंधन खत्म होते ही क्यों कमजोर पड़ जाता है सैटेलाइट?

सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सही दिशा और तय कक्षा में बनाए रखने के लिए ईंधन की जरूरत होती है. इसे स्टेशन-कीपिंग कहा जाता है. जब ईंधन खत्म होने लगता है, तब सैटेलाइट अपनी स्थिति नियंत्रित नहीं कर पाता. इसके अलावा इसके अंदर लगे बैटरी सिस्टम और सोलर पैनल भी समय के साथ कमजोर होने लगते हैं. अंतरिक्ष में लगातार पड़ने वाली कॉस्मिक रेडिएशन और अत्यधिक गर्मी-ठंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर असर डालती है. इससे सैटेलाइट की ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम होती जाती है और धीरे-धीरे उसका प्रदर्शन घटने लगता है.

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कक्षा बदलने से उम्र पर क्या असर पड़ता है?

सैटेलाइट किस ऊंचाई पर भेजा गया है, ये उसकी उम्र तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है. लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती के करीब मौजूद सैटेलाइट आमतौर पर 5 से 10 साल तक चलते हैं. इसके बाद वायुमंडलीय घर्षण के कारण वे धीरे-धीरे नीचे आते हैं और जलकर खत्म हो जाते हैं. वहीं जियोस्टेशनरी या ज्यादा ऊंचाई वाली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट दशकों तक अंतरिक्ष में बने रह सकते हैं. कुछ निष्क्रिय सैटेलाइट तो सैकड़ों साल तक अंतरिक्ष में घूमते रह सकते हैं, भले ही वे काम न कर रहे हों.

काम बंद होने के बाद क्यों बन जाता है अंतरिक्ष का कबाड़?

जब सैटेलाइट तकनीकी रूप से पुराना हो जाता है, ईंधन खत्म हो जाता है या सिस्टम जवाब दे देता है, तब वह निष्क्रिय हो जाता है. कई बार नई तकनीक आने पर भी पुराने सैटेलाइट को बदल दिया जाता है, चाहे वह काम कर रहा हो. इसके बाद ये मशीनें स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष के कबाड़ का हिस्सा बन जाती हैं. यही कबाड़ भविष्य के मिशनों के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि तेज रफ्तार से घूमते निष्क्रिय उपकरण दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकते हैं. यही वजह है कि अब वैज्ञानिक स्पेस जंक को कम करने पर भी खास ध्यान दे रहे हैं.