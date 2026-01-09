बिना पेट्रोल-डीजल सालों तक कैसे उड़ते हैं सैटेलाइट? चौंका देगा इसके पीछे का विज्ञान

Science News: दुनिया भर में 13,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट धरती के चक्कर लगा रहे हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि वे गुरुत्वाकर्षण होने के बावजूद ज़मीन पर क्यों नहीं गिरते? सैटेलाइट के नीचे ना गिरने के पीछे बहुत ही बारीक संतुलन है. एक तरफ धरती की ग्रैविटी उसे अपनी तरफ खींचती है तो दूसरी तरफ सैटेलाइट की अपनी आगे बढ़ने की बहुत तेज रफ्तार उसे दूर धकेलती है. इन दोनों ताकतों के मेल से एक गोल रास्ता बनता है जिस पर सैटेलाइट घूमता रहता है. सैटेलाइट जितवी तेजी से नीचे गिरने की कोशिश करता है उतनी ही तेजी से धरती की सतह उसके नीचे से घूम जाती है.

काम आ रहा है न्यूटन का नियम

महान वैज्ञानिक न्यूटन के नियमों की वजह से ही आज हम GPS और मौसम की जानकारी जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. आज अंतरिक्ष में 10,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं और यह सब उन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों की वजह से ही संभव हो पाया है और इसी वजह से सैटेलाइट स्पेस में काम कर पा रहे हैं.

खिंचाव और रफ्तार का जबरदस्त मुकाबला

धरती की ग्रैविटी एक चुंबक की तरह सैटेलाइट को लगातार अपनी ओर खींचती है. यह तेज रफ्तार एक फोर्स पैदा करती है और यहीं ताकत धरती के खिंचाव को ठीक उसी तरह रोक लेती है जैसे एक हाथ में धागे से बंधा पत्थर घुमाते समय वह पत्थर दूर भागने की कोशिश करता है. ये दोनों ताकतें एक-दूसरे को बराबर कर देती हैं जिससे सैटेलाइट टिका रहता है.

अंतरिक्ष में सैटेलाइट कैसे टिके रहते हैं?

स्पेस में सैटेलाटइ और उनके अंदर की हर चीज भारहीन महसूस करती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैटेलाइट और उसके अंदर का सारा सामान एक ही रफ्तार से एक साथ नीचे गिर रहे होते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में घूमने के लिए सैटेलाइट इंजन ऑन नहीं रखते.

फिर स्पेस में कैसे उड़ते हैं सैटेलाइट?

एक बार जब रॉकेट सैटेलाइट को सही ऊंचाई और रफ्तारम में छोड़ देता है तो जड़त्व (Inertia) उसे आगे की तरफ बढ़ाता रहता है. उसी समय धरती की ग्रैविटी उसे नीचे खींचती है और इन दोनों के तालमेल से उपग्रह का रास्ता एक गोल या अंडाकार घेरे में बदल जाता है और बिना किसी ईंधन के सालों तक चक्कर काटता रहता है.