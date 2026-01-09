Advertisement
trendingNow13068587
Hindi Newsविज्ञानबिना पेट्रोल-डीजल सालों तक कैसे उड़ते हैं सैटेलाइट? चौंका देगा इसके पीछे का विज्ञान

बिना पेट्रोल-डीजल सालों तक कैसे उड़ते हैं सैटेलाइट? चौंका देगा इसके पीछे का विज्ञान

Satellites in Space: लोग अक्सर सोचते हैं कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक जगह टिक टिक कर मंडरा रहे हैं लेकिन यह सच नहीं है. सैटेलाइट वास्तव में एक लगातार गिरने की हालत में होते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 09, 2026, 12:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना पेट्रोल-डीजल सालों तक कैसे उड़ते हैं सैटेलाइट? चौंका देगा इसके पीछे का विज्ञान

Science News: दुनिया भर में 13,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट धरती के चक्कर लगा रहे हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि वे गुरुत्वाकर्षण होने के बावजूद ज़मीन पर क्यों नहीं गिरते? सैटेलाइट के नीचे ना गिरने के पीछे बहुत ही बारीक संतुलन है. एक तरफ धरती की ग्रैविटी उसे अपनी तरफ खींचती है तो दूसरी तरफ सैटेलाइट की अपनी आगे बढ़ने की बहुत तेज रफ्तार उसे दूर धकेलती है. इन दोनों ताकतों के मेल से एक गोल रास्ता बनता है जिस पर सैटेलाइट घूमता रहता है. सैटेलाइट जितवी तेजी से नीचे गिरने की कोशिश करता है उतनी ही तेजी से धरती की सतह उसके नीचे से घूम जाती है.

काम आ रहा है न्यूटन का नियम
महान वैज्ञानिक न्यूटन के नियमों की वजह से ही आज हम GPS और मौसम की जानकारी जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. आज अंतरिक्ष में 10,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं और यह सब उन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों की वजह से ही संभव हो पाया है और इसी वजह से सैटेलाइट स्पेस में काम कर पा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: क्या गलत साबित हो सकते हैं आइंस्टीन? वैज्ञानिकों ने 100 साल पुरानी थ्योरी की दोबारा की जांच

Add Zee News as a Preferred Source

खिंचाव और रफ्तार का जबरदस्त मुकाबला
धरती की ग्रैविटी एक चुंबक की तरह सैटेलाइट को लगातार अपनी ओर खींचती है. यह तेज रफ्तार एक फोर्स पैदा करती है और यहीं ताकत धरती के खिंचाव को ठीक उसी तरह रोक लेती है जैसे एक हाथ में धागे से बंधा पत्थर घुमाते समय वह पत्थर दूर भागने की कोशिश करता है. ये दोनों ताकतें एक-दूसरे को बराबर कर देती हैं जिससे सैटेलाइट टिका रहता है.

अंतरिक्ष में सैटेलाइट कैसे टिके रहते हैं?
स्पेस में सैटेलाटइ और उनके अंदर की हर चीज भारहीन महसूस करती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैटेलाइट और उसके अंदर का सारा सामान एक ही रफ्तार से एक साथ नीचे गिर रहे होते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में घूमने के लिए सैटेलाइट इंजन ऑन नहीं रखते. 

यह भी पढ़ें: अमेरिका में मिला 'शाकाहारी डायनासोर' का कंकाल, 11 करोड़ साल पुरानी हड्डियां देख चौंके वैज्ञानिक

फिर स्पेस में कैसे उड़ते हैं सैटेलाइट?
एक बार जब रॉकेट सैटेलाइट को सही ऊंचाई और रफ्तारम में छोड़ देता है तो जड़त्व (Inertia) उसे आगे की तरफ बढ़ाता रहता है. उसी समय धरती की ग्रैविटी उसे नीचे खींचती है और इन दोनों के तालमेल से उपग्रह का रास्ता एक गोल या अंडाकार घेरे में बदल जाता है और बिना किसी ईंधन के सालों तक चक्कर काटता रहता है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science news

Trending news

तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
Tamil Nadu Elections
तमिलनाडु में बढ़ी सियासी हलचल, BJP और AIADMK ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया मंथन
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
jammu kashmir weather
कश्मीर में सर्दी का सितम, बर्फ बनी मशहूर डल झील, -6 डिग्री पहुंचा तापमान
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR
Mamata Banerjee
ED की रेड पर ममता का पलटवार, I-PAC–प्रतीक जैन छापेमारी मामले में कराई दो-दो FIR
'ये मेरी घोटाले की फाइल है...! BJP ने CM ममता पर साधा निशाना; कार्टून किया साझा
Mamata Banerjee
'ये मेरी घोटाले की फाइल है...! BJP ने CM ममता पर साधा निशाना; कार्टून किया साझा
'लूट-उगाही का हुनर मुझे नहीं आपके ही पास है', शिवकुमार vs कुमारस्वामी के बीच घमासान
Karnatka
'लूट-उगाही का हुनर मुझे नहीं आपके ही पास है', शिवकुमार vs कुमारस्वामी के बीच घमासान
थरूर का नेहरू प्रेम: पूर्व पीएम को लेकर कैसा है कांग्रेस सांसद का नजरिया?
Shashi Tharoor
थरूर का नेहरू प्रेम: पूर्व पीएम को लेकर कैसा है कांग्रेस सांसद का नजरिया?
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
Rahul Gandhi
जमीन, जंगल पहाड़ और पानी...BJP पर बरसे राहुल गांधी, बोले- जिंदगी तबाह कर रही सरकार
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
Maharashtra news
कांग्रेस से हुए 'बेघर' तो थामा BJP का हाथ, पार्षदों को लेकर बरसे आदित्य ठाकरे
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
somnath temple news
सोमनाथ में तोड़ी मूर्तियों का गजनवी ने क्या किया था? मक्का- मदीना से है कनेक्शन
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?
somnath temple news
1000 साल पहले सोमनाथ आया था गजनवी, भाजपा उसे भूलना क्यों नहीं चाहती है?