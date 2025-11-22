हम सब एलियन हैं! इंसान धरती पर नहीं जन्मे अंरतिक्ष से लाए गए हैं, वैज्ञानिकों की ये कैसी खोज

Life on Earth: 20 अरब साल पुरानी बेनू एस्टेरॉयड की एक चट्टान से पता चला है कि हम सभी जीव धरती पर पैदा नहीं हुए बल्कि हम इस ब्रह्मांड के मेहमान हैं. इस चट्टान में जीवन के 14 अमीनो एसिड और डीएनए आरएनए(DNA-RNA)के बीज मिले हैं.
Science News: जनवरी 2025 में OSIRIS-REX मिशन एक 20 अरब साल पुरानी चट्टान को बेनू(Bennu)नाम के एक क्षुद्रग्रह से पृथ्वी पर लाया. यह चट्टान इस थ्योरी को साबित करने वाले सबूत दे रही है कि इंसान धरती पर जन्मा. बेनू एक कार्बन से भरपूर क्षुद्रग्रह है जो सौरमंडल के शुरुआती दिनों का बचा हुआ हिस्सा है. वैज्ञानिकों ने इस चट्टान में 20 में से 14 महत्वपूर्ण अमीनो एसिड पाए जो पृथ्वी के जीवों में प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा इसमें डीएनए(DNA)और आरएनए(RNA)के पूर्वज केमिकल भी मिले.
क्या थे ये केमिकल?
ये केमिकल इतने साफ थे जैसे उन्हें कभी छुआ ना गया हो. वैज्ञानिकों का मानना है कि बेनू जैसे क्षुद्रग्रहों ने ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की. इस थ्योरी के अनुसार जीवन के लिए जरूरी कच्चे माल जैसे अमीनो एसिड और कार्बनिक यौगिक धूमकेतु(Comets)या क्षुद्रग्रहों के जरिए अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरे.
ये धरती तक कैसे पहुंचे?
जब पृथ्वी अपनी जन्म की गर्मी से ठंडी हो रही थी तब इन क्षुद्रग्रहों ने जोरदार टक्कर मारी और रसायनों के बीज डाले जिनसे बाद में जटिल जीवन बना. पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ये नाज़ुक रसायन अंतरिक्ष की गर्मी और टक्कर को झेल नहीं पाएंगे लेकिन OSIRIS-REX मिशन और लैब टेस्ट ने साबित कर दिया कि वे जिंदा रह सकते हैं.
क्या कहते हैं सबूत?
सालों से जो लोग इस थ्योरी पर शक करते थे अब उनके लिए मजबूत सबूत हैं. बेनू की चट्टान में मिले अमीनो एसिड पृथ्वी के जीवों से मिलते-जुलते हैं और ये रसायन चट्टान के अंदर बंद थे इसलिए पृथ्वी के प्रदूषण से बचे रहे. यह खोज बताती है कि ब्रह्मांड में जीवन के उपकरण हर जगह बिखरे हो सकते हैं. अगर बेनू ने जीवन का टूलकिट लाया तो दूसरे ग्रहों जैसे मंगल, यूरोपा या टाइटन पर भी ऐसा ही हो सकता है.
इस खोज का क्या मतलब है?
इस थ्योरी का मतलब है कि जीवन पृथ्वी पर शुरू नहीं हुआ बल्कि यह अंतरिक्ष से आयात होकर धरती पर आई. यह विचार रोमांचक है कि हमारी कोशिकाओं में अमीनो एसिड ब्रह्मांड के दूसरे कोने से आए हैं. वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अभी भी एक थ्योरी ही है और और सबूत चाहिए. हालांकि, NASA और जापान की एजेंसी अब और सैंपलों की जांच कर रही है.