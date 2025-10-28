Science News: दो सूरज, तीन नई 'पृथ्वी'! NASA की खोज में मिली नई 'दुनिया'; क्या ब्रह्मांड में मौजूद है धरती जैसा ग्रह?

Advertisement
NASA New Planet Discovery News: क्या ब्रह्मांड में भी पृथ्वी जैसा जीवन मौजूद है. यह सवाल सदियों में लोगों के जेहन में घूमता रहा है लेकिन कभी इसका सही जवाब नहीं मिला. अब नासा का दावा है कि उसने ब्रह्मांड में 2 नए सूरज और पृथ्वी की तरह दिखने वाले 3 नए ग्रहों की खोज की है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:13 PM IST
NASA TOI-2267 New Planet Discovery News: कभी आपने सोचा है, अगर हमारे आकाश में एक नहीं बल्कि दो सूरज होते तो कैसा लगता? सूरज डूबता और फिर दूसरा उसके पीछे से निकल आता! ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है लेकिन NASA ने इसे हकीकत बना दिया है. NASA के सर्वे सैटेलाइट ने 190 प्रकाश वर्ष दूर TOI-2267 नाम के बाइनरी स्टार सिस्टम में तीन नए ग्रह खोजे हैं. ये तीनों ग्रह आकार और बनावट में हमारी पृथ्वी जैसे हैं. इस सिस्टम की सबसे खास बात पता है क्या है? वह है यहां के दो सूरज यानी यहां 'डबल सनसेट' देखना एक आम बात होगी!

जहां ग्रह बनना नामुमकिन था, वहीं मिलीं नई दुनियाएं

TOI-2267 कोई साधारण जगह नहीं है. यह एक कॉम्पैक्ट बाइनरी सिस्टम है. मतलब दो तारे बहुत पास-पास हैं और उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक-दूसरे से लगातार टकरा रही हैं. वैज्ञानिकों की अब तक की थ्योरी कहती थी कि ऐसे सिस्टम में ग्रहों का बनना लगभग असंभव होता है. गुरुत्वाकर्षण की खींचतान इतनी तेज होती है कि कोई भी नया ग्रह स्थिर नहीं रह पाता. लेकिन TOI-2267 ने इन तमाम धारणाओं को उलट दिया. यहां न सिर्फ एक, बल्कि तीन स्थिर और ठोस ग्रह मिले हैं. जो साबित करते हैं कि ब्रह्मांड अपनी संभावनाओं को सीमाओं में नहीं बांधता.

दोनों तारों के चारों ओर घूमते ग्रह

NASA के वैज्ञानिकों ने पाया कि इन तीनों में से दो ग्रह एक तारे के चारों ओर घूम रहे हैं, जबकि तीसरा ग्रह उसके साथी तारे को परिक्रमा कर रहा है.
यह पहली बार है जब किसी बाइनरी सिस्टम में दोनों तारों के पास ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स (ऐसे ग्रह जो अपने तारे के सामने से गुजरते हैं और जिससे उनकी उपस्थिति का पता चलता है) पाए गए हैं. यह खोज न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि ग्रह निर्माण की पुरानी थ्योरी को चुनौती भी देती है. अब वैज्ञानिकों को यह समझना होगा कि आखिर इतने जटिल माहौल में ये रॉकी वर्ल्ड्स कैसे बन गए और कैसे अब तक टिके हुए हैं.

कैसे हुई यह खोज?

इस खोज के पीछे एक पूरी वैज्ञानिक टीम और कई टेलिस्कोप्स की मदद शामिल रही. सबसे पहले, TESS सैटेलाइट ने इन ग्रहों के संकेत पकड़े. फिर SHERLOCK नाम के एक विशेष सॉफ्टवेयर ने डेटा को गहराई से स्कैन किया. इसके बाद SPECULOOS और TRAPPIST नाम के टेलीस्कोप नेटवर्क्स ने इन ग्रहों की पुष्टि की. इन टूल्स की मदद से वैज्ञानिक ग्रहों का आकार, दूरी और उनके स्थायित्व को माप सके.

रिसर्च टीम के अनुसार, यह अब तक का सबसे ठंडा और सबसे कॉम्पैक्ट स्टार पेयर है जिसके चारों ओर ग्रह मिले हैं यानी यह खोज कई स्तरों पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली है.

'डबल सनसेट' का सपना हुआ सच

अगर आप स्टार वॉर्स के फैन हैं, तो आपको ल्यूक स्काईवॉकर का वह सीन याद होगा जब वह 'Tatooine' नाम के रेगिस्तानी ग्रह पर दो सूरज को एक साथ डूबते देखता है. TOI-2267 में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा. कल्पना कीजिए- एक आसमान, दो सूरज और धरती जैसे दिखने वाले तीन संभावित ग्रह! NASA के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह का वातावरण ग्रहों की स्थिरता और जीवन की संभावना को समझने में अहम साबित होगा.

अब आगे क्या होगा? 

अब वैज्ञानिक इस सिस्टम की अगली गहराई से जांच James Webb Space Telescope से करेंगे. यह टेलिस्कोप इन ग्रहों के मास, डेंसिटी  और अगर संभव हुआ तो उनके वायुमंडल के संकेत भी ढूंढेगा. अगर इतने चरम सिस्टम में रॉकी प्लैनेट्स स्थिर रह सकते हैं, तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं.

TOI-2267 की यह खोज सिर्फ तीन ग्रहों की कहानी नहीं है. यह हमारे सोचने के दायरे को बदलने वाली खोज है, जो बताती है कि ब्रह्मांड में नामुमकिन जैसा कुछ नहीं. जहां दो सूरज डूबते हैं, वहां शायद किसी दिन एक और धरती उगती मिले!

