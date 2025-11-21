Science News: सूरज ढलते ही अंतरिक्ष में आती थी 'रहस्यमयी' आवाजें, 2022 में अचानक क्यों हो गई बंद? सैटेलाइट ने पकड़े ‘नाइट सिग्नल

Why there mysterious sounds in space: वैज्ञानिकों ने धरती के पास अंतरिक्ष में होने वाली एक नई और रहस्यमयी तरह की रेडिएशन खोजी है. यह बेहद हल्की रेडियो तरंगों की आवाज है, जो हर दिन सूर्यास्त के बाद शुरू होती है और सूरज उगने के कुछ समय बाद गायब हो जाती है. हैरानी की बात यह है कि यह रेडिएशन सालों तक चलती रही, लेकिन 2022 के बीच में यह अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने इसका स्विच ऑफ कर दिया हो.

रूसी यूनिवर्सिटी ने की खोज

यह खोज रूस की HSE यूनिवर्सिटी और रूसी अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने की है. उन्होंने जापान के ERG (Arase) सैटेलाइट के सात साल पुराने डेटा का विश्लेषण किया. वैज्ञानिकों ने इस रेडिएशन को एक नया नाम दिया -हेक्टोमेट्रिक कंटीन्यूअम (HMC). यह कोई आम रेडिएशन नहीं है, बल्कि ऐसा संकेत है जिसे धरती से बिल्कुल नहीं सुना जा सकता क्योंकि हमारा वातावरण इसे रोक लेता है. इसलिए इसे पकड़ने के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ी.

रात होते ही आने लगते सिग्नल

यह सिग्नल धरती की सतह से करीब एक से दो धरती की दूरी जितनी ऊंचाई पर बनता है. यानी उस जगह, जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में घूम रहे Charged Particles को नियंत्रित करता है. दिलचस्प बात यह है कि यह रेडिएशन दिन में बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि सूरज की किरणें प्लाज्मा घनत्व बढ़ा देती हैं और रेडियो तरंगें बन ही नहीं पातीं. हालांकि जैसे ही सूरज डूबता है, वातावरण ठंडा होता है और प्लाज्मा की स्थिति बदलती है. तभी यह रेडिएशन शुरू हो जाता है.

मौसम का भी इस सिग्नल पर असर पड़ता है. वैज्ञानिकों ने पाया कि यह रेडिएशन गर्मियों में ज्यादा मिलता है, जबकि बसंत और पतझड़ में काफी कम दिखता है. इसका कारण अभी शोध का विषय है, लेकिन इतना तय है कि वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का इस पर गहरा असर होता है.

आखिर क्या है ऐसे सिग्नल आने की वजह?

वैज्ञानिक बताते हैं कि यह सिग्नल एक खास घटना की वजह से बनता है, जिसे डबल प्लाज़्मा रेजोनेंस कहते हैं. इसमें अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज़्मा का प्राकृतिक कंपन और धरती के मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर घूमते हाई-एनर्जी इलेक्ट्रॉन दोनों ताल में आ जाते हैं. जब यह ट्यूनिंग परफेक्ट होती है, तो प्लाज़्मा अस्थिर हो जाता है और रेडियो तरंगें निकालने लगता है. लेकिन इसके लिए प्लाज्मा की सघनता और 'हॉट इलेक्ट्रॉन्स' का संतुलन बिल्कुल सही होना जरूरी है.

क्या फिर से मिल सकेंगे सिग्नल?

वर्ष 2022 में जब सूरज की गतिविधि बढ़ गई, तो अंतरिक्ष में प्लाज़्मा की स्थिति बदल गई और यह सूक्ष्म रेडिएशन अचानक गायब हो गया. दिलचस्प बात यह है कि यह दूसरा रेडिएशन जैसे Auroral Kilometric Radiation की तरह तूफानों में बढ़ता नहीं है बल्कि ज्यादा सौर गतिविधि इसे दबा देती है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में जब सूरज थोड़ा शांत होगा, तब यह सिग्नल फिर से दिखाई देने लगेगा.

खुली आगे की खोज की राह

इस खोज का महत्व सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है. वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर भविष्य में हम किसी दूसरे ग्रह पर ऐसी ही रेडियो तरंगें पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब होगा कि उस ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह चुंबकीय क्षेत्र है. चुंबकीय क्षेत्र किसी ग्रह की हवा को बचाकर रखने में मदद करता है. जहां हवा बचे रहने की संभावना होती है, वहां जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है. यानी यह खोज हमें ब्रह्मांड में रहने लायक दुनिया खोजने की दिशा में एक नया रास्ता दिखाती है.