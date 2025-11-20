Advertisement
वैज्ञानिक बोले- '2 हिस्सों में बंट रही है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट', जमीन के नीचे बड़ी हलचल की चेतावनी

Indian Tectonic Plates: वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाल खोज सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारतीय प्लेट 2 हिस्सों में टूट रही हैं. इसका एक हिस्सा जमीन के नीचे मेंटल में जा रहा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:21 AM IST
Science NEWS in Hindi: हाल ही में हुई खोज से पता चला है कि भारतीय प्लेट 2 हिस्सों में बंट रही है. यह एक बहुत बड़ी घटना है जिससे पूरे क्षेत्र की जमीन की बनावट को बदल सकती है. यह नई खोज बताती है कि प्लेट का एक हिस्सा टूटकर धरती के मेंटल में नीचे की ओर धंस रहा है. इस घटना से भूकंप का खतरा बढ़ सकता है और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमारी समझ पर गहरा असर पड़ सकता है. भारतीय प्लेट लगभग 6 करोड़ सालों से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है. इसी टकराव की वजह से हिमालय पर्वत बने हैं. 

क्या हुई है खोज?
नए अध्ययन में सामने आया है कि भारतीय प्लेट का एक हिस्सा टूट रहा है. प्लेट का जो भारी निचला हिस्सा है वह अलग होकर जमीन के नीचे डूब रहा है. यह खोज तब सामने आई जब वैज्ञानिकों ने तिब्बत के झरनों में भूकंपीय तरंगों(Seismic Waves)और हीलियम गैस की जांच की. इससे पता चला है कि प्लेट में एक सीधी दरार पड़ गई है जिसके बारे में पहले पता नहीं था.

यह भी पढ़ें: 20 साल बाद 'जिंदा' हुई मछली! क्या है बोलीविया के उस सीक्रेट तालाब का राज? मौत से वापस लौटी मछली

क्या होगा इसका असर?
भारतीय प्लेट के 2 भागों में टूटने से इस पूरे क्षेत्र में भूकंप आने की गतिविधियों पर बड़ा असक पड़ सकता है. Stanford University के वैज्ञानिक साइमन क्लेम्परर ने बताया कि, जहां प्लेटें आपस में टकराती हैं वहां प्लेटों में दरारों का दिखना आम है. इसका सीधा मतलब है कि भूकंप का खतरा बढ़ जाता है. बता दें कि तिब्बती पठार में पहले से ही बहुत भूकंप आते हैं.

क्या हमें सावधान रहने की जरूरत है?
इसे लेकर मोनाश विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक फैबियो कैपिटानियो ने कहा है कि यह अभी महज एक छोटी झलक है. उनका मानना है कि हमारे पास पूरी जानकारी अभी नहीं है और प्लेट के टूटने की इस पूरी प्रक्रिया का क्या असर होगा अभी इसे पूरी तरह नहीं समझा गया है. डेटा बताते हैं कि एक बड़ी भूवैज्ञानिक घटना है लेकिन क्षेत्र की जमीन की स्थिरता पर इसका लंबे समय तक क्या असर होगा यह जांच की विषय है.

यह खोज क्यों जरूरी है?
भारतीय प्लेट पृथ्वी की जमीन की प्लेटों का ही एक सिस्टम का जरूरी हिस्सा है. इसके व्यवहार को समझने से पूरी दुनिया ने भूवैज्ञानिक अध्ययनों पर असर पड़ेगा. भारतीय प्लट के टूटने की इस खोज ने वैज्ञानिकों का नजरिया ही बदल दिया है. वैज्ञानिक अब आगे देखेंगे कि Tectonic Plates कैसे काम करती है. 

यह भी पढ़ें: NASA ने जारी की 3i Atlas की सबसे साफ तस्वीरें, James Webb के साथ 12 मिशनों ने दिखाई शानदार फोटो

क्या जांच कर रहे हैं वैज्ञानिक?
वैज्ञानिक अब दुनिया के दूसरे महाद्वीपों में भी इसी तरह की टूटना-अलग होने(Disintegration)की घटनाों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा करने से उन्हें पर्वत श्रृंखलाएं कैसे बनती हैं और धरती की जमीन की बनावट कैसे चलती है इस बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. अगर प्लेट के टूटने की प्रक्रिया सही साबित होती है तो यह ना सिर्फ हिमालय कैसे बना जानने में मदद करेगा बल्कि दुनिया भर की Mountain Ranges और टेक्टोनिक क्षेत्र के बार में भी जानकारी देगा.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

indian Tectonic Plates

