आसमान ने गिरा या समुद्र से निकला? मालदीव के सुनसान टापू पर मिला ISRO रॉकेट का मलबा

ISRO Rocket Debris: मालदीव के एक सुनसान द्वीप पर इसरो के रॉकेट का मलबा मिला है. इस मलबे पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का लोगो और 2025 के निशान बने हुए हैं. हाल ही में हुए एक लॉन्च के बाद यह टुकड़ा हिंद महासागर में बबहकर वहां पहुंचा है. 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 15, 2026, 07:51 AM IST
Science NEWS: भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO के लोगो वाला रॉकेट का एक बड़ा टुकड़ा बहकर मालदीव ने एक सुनसान द्वीप पर आ गया है. इससे पता चलता है कि भारत के अंतरिक्ष मिशनों का कचरा समुद्र के रास्ते बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है. मालदीव में मिला टुकड़ा सफेद रंग का एक मुड़ा हुआ पैनल है और इस रॉकेट को पेलोड फेयरिंग कहा जाता है. यह रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से का वह कवच होता है जो सैटेलाइट को सुरक्षित रखता है. लॉन्च के दौरान जब रॉकेट ऊपर जाता है तो यह हिस्सा अलग होकर समुद्र में गिर जाता है. 

रॉकेट के टुकड़े पर क्या दिखा?
मालदीव के कुनाहांधू द्वीप की सरकारी परिषद और वहां की मीडिया ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में रॉकेट के मलबे पर नीले रंग से ISRO लिखा है और भारती का सरकारी निशान भी बना हुआ है जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था.  यह हिस्सा काफी हल्का है और खास तरह के मैटेरियल से बना है. 

यह भी पढ़ें: NASA: मिशन अधूरा रिसर्च ठप...मेडिकल इमरजेंसी के चलते लौटे थे सभी एस्ट्रोनॉट्स, अब पहुंची बैकअप टीम

क्या था बहाव का रास्ता?
यह टुकड़ा दक्षिण मालदीव के लामू एटोल इलाके में कुनाहांधू के पास एक सुनसान द्वीप पर मिला है. यह हिस्सा द्वीप के किनारे उथले पानी में पड़ा था जिसे बाद में नावों को खड़ा करने वाली पर जगह पर लाया गया. माना जा रहा है कि यह भारत के श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च होने के बाद यह हिस्सा समुद्र में गिर गया होगा. 

यह भी पढ़ें: समुद्र की गहराई में मिला दुनिया का 'खोया हुआ अजूबा', 77000 किलो के बड़े पत्थरों ने मचाई खलबली

इसकी खोज कब हुई?
रॉकेट के इन टुकडों को 13 फरवरी 2026 से कुछ दिन पहले ही ढूंढ लिया गया था. रिपोर्ट दर्ज कराने से एक रात पहले इन्हें नाव बनाने वाले एक कारखाने में लाया गया. इससे पहले, दिसंबर 2025 के आखिर में श्रीलंका के समुद्र तट पर भी बिल्कुल ऐसा ही टुकड़ा मिला था. इससे पता चलता है कि 2025 के अंत में भारत में हुए किसी लॉन्च की वजह से ये हिस्से अलग-अलग देशों के किनारों पर पहुंच रहे हैं.

यह मलबा क्यों खास है?
ISRO अक्सर रॉकेट LVM3 और PSLV लॉन्च करती रहती है. जमीन पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए रॉकेट के भारी हिस्सों को समुद्र के ऊपर है अलग कर दिया जाता है. रॉकेट के ज्यादातर हिस्से या तो समुद्र में डूब जाते हैं या गिरते समय टूट जाते हैं. लेकिन कुछ मजबूत हिस्से डूबते नहीं हैं और लहरों के साथ बहकर बहुत दूर दूसरे देशों के किनारों तक पहुंच जाते हैं. हालांकि, इससे समुद्री जीवों और मछुआरों की नावों को होने वाले नुकसान के बार में सवाल उठते हैं. 

 

