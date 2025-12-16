Lava Planet: खौल रहा लावा का महासागर, 11 घंटे से कम में लगाता है चक्कर, अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को मिला हैरतअंगेज ग्रह

Science News: हमारे सौर मंडल के बाहर एक चट्टानी ग्रह का वातावरण किसी भी दूसरे ग्रह से अलग है.NASA के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलिस्कोप के जरिए एक ग्रह की खोज की है, जिसका नाम TOI-561 b है. वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का तापमान बेहद गर्म बचाया है. बेहद अजीब खासियतों और सिर्फ पिघले हुए लावा चट्टानों से बना होने के बावजूद इस ग्रह पर एक वायुमंडल है.

ये नतीजे द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में पब्लिश हुए और ये ग्रह की असामान्य रूप से कम डेंसिटी को समझाने में मदद करते हैं और इस तथ्य को चुनौती देते हैं कि छोटे, तारे के करीब वाले ग्रहों में एटमॉस्फियर नहीं हो सकता या वे उसे बनाए नहीं रख सकते.

11 घंटे से कम में काटता है चक्कर

Add Zee News as a Preferred Source

TOI-561 b धरती के आकार से 1.4 गुना बड़ा है और अपने तारे का एक चक्कर वह 11 घंटे से कम समय में लगाता है.वैज्ञानिकों ने इसे बहुत कम समय वाले एक्सोप्लैनेट की दुर्लभ श्रेणी में रखा है.

हालांकि इसका होस्ट स्टार सूरज से थोड़ा ही छोटा और ठंडा है, लेकिन यह ग्रह बहुत पास यानी दस लाख मील से भी कम दूरी पर ऑर्बिट करता है.

इस नजदीकी की वजह से माना जाता है कि यह ग्रह टाइडली लॉक्ड है, जिसका एक तरफ हमेशा स्टार की ओर रहता है.

दिन के समय पिघलती हैं चट्टानें

दिन के समय तापमान चट्टान के पिघलने के पॉइंट से कहीं ज्यादा हो जाता है, जिससे वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि मैग्मा का एक विशाल महासागर बनता है.

वेब के नियर-इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ (NIRSpec) का इस्तेमाल करके, वैज्ञानिकों ने ग्रह के दिन के समय के तापमान को यह देखकर मापा कि जब ग्रह स्टार के पीछे जाता है तो सिस्टम की चमक कितनी कम हो जाती है.

अगर TOI-561 b सिर्फ एक चट्टान होता, तो दिन के समय इसका तापमान लगभग 2,700C तक पहुंच जाता. इसके बजाय, वेब ने लगभग 1,800C का बहुत कम तापमान पता लगाया.

यह फर्क इस ओर इशारा करता है कि वातावरण गर्मी को फिर से बांट देता है. यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की डॉ. अंजलि पिएट के मुताबिक वाटर वेपर जैसी गैस या फिर उससे भी ज्यादा चमकदार सिलिकेट बादल या तो सोख रहे हैं या फिर गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे यह ग्रह अनुमान से ज्यादा ठंडा महसूस होता है.

'लावा की गीली गेंद'



जो चीज TOI-561 b को सबसे अलग बनाती है, वह है इसकी लो डेंसिटी यानी कम घनत्व. कार्नेगी साइंस की प्रमुख लेखिका जोहाना टेस्के ने कहा कि यह ग्रह उतना घना नहीं है जितना पृथ्वी जैसे ग्रह को होना चाहिए. यह एक पुराने,आयरन-कम तारे का चक्कर लगाता है, जो सूरज से दोगुना पुराना है, जिससे पता चलता है कि यह मिल्की वे के इतिहास की शुरुआत में एक बहुत अलग केमिकल माहौल में बना था.

वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि ग्रह का वातावरण उसके मैग्मा महासागर के साथ संतुलन में हो सकता है. इसका मतलब है कि गैसें वातावरण में निकलती हैं और फिर पिघले हुए अंदरूनी हिस्से द्वारा फिर से सोख ली जाती हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन से को-ऑथर टिम लिचटेनबर्ग ने कहा,'यह लावा की गीली गेंद जैसा है.'