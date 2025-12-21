जब कैमरे में कैद हुआ ज्वालामुखी का 'मुस्कुराता चेहरा', धधकते लावे के बीच हैरान करने वाली तस्वीर

Science News in Hindi: हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी अक्सर अपने भयंकर धमाकों और खौफनाक लावे के लिए जाना जाता है. लेकिन हाल ही में इस ज्वालामुखी के बीच एक बहुत ही सुंदर और अनोखा नजारा दिखा. फोटोग्राफर मिक काल्बर ने एक ऐसी फोटो खींची हैं जिसमें दहकते हुए लावे के बीच एक मुस्कुराता हुए चेहरा नजर आ रहा है. ज्वालामुखी की आग और धुएं के बीच अचानक ऐसा चेहरा बन जाना बहुत दुर्लभ है. इसे देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति अपनी तबाही के बीच मुस्कुरा रही हो.

तबाही के बीच अनोखी मुस्कान

किलाउआ दुनिया के उन ज्वालामुखियों में से एक हैं जो सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं. हवाई के बिग आईलैंड पर स्थित यह ज्वालामुखी सालों से धधक रहा है. इसकी वजह से कई बार लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और आसपास की जमीन पूरी तरह बदल गई है. सितंबर में यहां वोलनाडो यानी आग का बवंडर उठा जो इतना ताकतवर था कि वैज्ञानिकों द्वारा निगरानी के लिए लगाया गया कैमरा भी जलकर राख हो गया. वैज्ञानिक इसे देवी 'मैडम पेले' का गुस्सा मानते हैं.

ज्वालामुखी ने दिखाई डरावनी मुस्कान

हवाई के ज्वालामुखी की यह फोटो खूब वायरल हो रही है. फोटोग्राफर मिक ने इस जलते-मुस्कुराते ज्वालामुखी की तस्वीर ली जो सालों से Volcanoes की फोटो खींच रहे हैं लेकिन उन्होंने इसे कुदरत का एक अनोखा करिश्मा बताया. 15 दिसंबर को ली गई तस्वीर पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है जहां लोग ज्वालामुखी को सिर्फ विनाश और खतरे का प्रतीक मानते हैं वहां इस मु्स्कान को देखकर लोग हैरान हैं.

A smiling volcano filmed at Kilauea in Hawaii. Mick Kalberpic.twitter.com/b6Z3CsQyUP — Wonder of Science (@wonderofscience) December 15, 2025

ज्वालामुखी और देवी पेले

हवाई और ज्वालामुखी सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है. यहां माना जाता है कि किलाउआ ज्वालामुखी में आग और सृजन की देवी पेले का निवास है, लोग उन्हें बहुत शक्तिशाली मानते हैं. देवी पेले के बारे में माना जाता है कि उनमें 2 शक्तियां हैं. एक तरफ अपने गुस्से से सब तबाह कर देती हैं तो वहीं दूसरी तरफ वे कुछ नया बनाने की भी शक्ति भी रखती हैं.