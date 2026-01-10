Advertisement
सोने की खान में मिला 'समुद्री राक्षस': 70 साल बाद टूटी वैज्ञानिकों की गलतफहमी, जिसे हाथी समझा वो तो...

Mammoth Fossil in Alaska: पिछले कई सालों से वैज्ञानिक मानते आ रहे थे कि अलास्का में मिली हड्डियां पुराने जमाने के हाथियों यानी मैमथ की हैं. लेकिन जब हाल ही में उनकी नई तरह से जांच की गई तो जो सच सामने आया उसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:01 PM IST
Ice Age Fossil Found: पिछले 70 सालों से वैज्ञानिकों को लग रहा था कि अलास्का में एक सोने की खदान में मिले जीवाश्म किसी मैमथ के हैं. इन्हें फेयरबैंक्स यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में बहुत संभाल कर रखा गया था. लेकिन अब नई रिसर्च में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है. पता चला है कि ये हड्डियां मैमथ की नहीं बल्कि 2 प्राचीन व्हेल मछलियों की हैं. वैज्ञानिकों की इस खोज ने सभी को हैरान कर दिया है. ये अवशेष अलास्का की डोम क्रीक नाम की सोने की खदान से मिले थे. यह नई जानकारी जर्नल ऑफ क्वाटरनरी साइंस नाम की साइंस पत्रिका में छपी है. 

कितनी पुरानी थी ये हड्डियां?
इस मामले में असली ट्विस्ट तब सामने आया जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की उम्र जांची. टेस्ट में पता चला कि ये हड्डियां सिर्फ 1,800 से 2,700 साल तक पुरानी हैं. यह सुनकर वैज्ञानिक दंग रह गए क्योंकि विशालकाय मैमथ तो 13,000 साल पहले ही लुप्त हो गए थे. बस यहीं से वैज्ञानिकों के और भी गहराई से दोबारा जांच शुरू की. 

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी जांच?
हड्डियों के रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने उनके खान-पान और DNA की जांच की. टेस्ट में पता चला कि ये जीव घास-फूस खाने वाले मैमथ नहीं थे बल्कि इनका खान-पान समुद्री जीवों जैसे था. इस खोज ने पक्का कर दिया कि वैज्ञानिक जिसे मैमथ समझ रहे थे वह 2 अलग-अलद प्रजातियों की व्हेल मछलियां थीं. 

इस खोज से क्या जानकारी मिलती है?
व्हेल मछली की पहचान होने के बाद अब हमें पुराने जमाने के समुद्रों और उनमें रहने वाले जीवों को समझने में बहुत ही मदद मिलेगी. इस खोज से पता चलता है कि पुराने समय में ये समुद्री जीव कहां-कहां तक फैले हए थे. DNA और आइसोटोप टेस्ट ने वह कर दिखाया जो 70 साल पहले मुमकिन नहीं था. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

