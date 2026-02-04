Advertisement
तहखाने की दीवार टूटी...और निकली 20,000 लोगों की सीक्रेट सिटी, जमीन से 85 मीटर नीचे दफन था इतिहास

तहखाने की दीवार टूटी...और निकली 20,000 लोगों की सीक्रेट सिटी, जमीन से 85 मीटर नीचे दफन था इतिहास

Hidden Underground City: तुर्की में एक घर के मरम्मत के दौरान गलती से एक बहुत हू पुराना और विशाल जमीन के नीचे बसा शहर मिला जिसे डेरिनकुयू कहा जाता है. एक आदमी अपने घर का नवीनीकरण करा रहा था तभी उसे दीवार के पीछे एक सीक्रेट रास्ता दिखा. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:33 AM IST
तहखाने की दीवार टूटी...और निकली 20,000 लोगों की सीक्रेट सिटी, जमीन से 85 मीटर नीचे दफन था इतिहास

Science News: साल 1963 में तुर्की के डेरिनकुयू कस्बे में एक आदमी अपने घर के तहखाने की मरम्मत कर रहा था. तहखाने की दीवार में खराबी दिखने पर उसने उस दीवार को हटाया तो उसे वहां एक पतली और लंबी सुरंग मिली जो अंधेरे में गहराई तक जा रही थी. जिसे वह छोटी सुरंग समझ रहा था वह असल में जमीन के नीच छिपा विशाल शहर निकला जो सदियों में आम घरों के नीचे दबा हुआ था और किसी को इसकी खबर तक नहीं थी. जांच करने पर पता चला कि यह जमीन के बहुत नीचे तक फैला हुआ पूरा इलाका है जिसे डेरिनकुयू कहते हैं. 

जांच में क्या सामने आया?
यह शहर जमीन से 85 मीटर नीचे तक बना था और इसमें 18 मंजिलें थीं. यह सिर्फ छिपने की जगह नहीं बल्कि पूरा शहर था. यहां रहने के कमरे, रसोई, अनाज रखने के गोदाम, स्कूल, चर्च और जेल तक बनी हुई थी. हमलों से बचने के लिए यहां बड़े पत्थर के बड़े-बड़े गोल दरवाजे थे जिसे अंदर से बंद किया जा सकता था जिससे दुश्मन अंदर न आ सके. 

जमीन के नीचे क्यों बना यह शहर?
इस इलाके की जमीन ज्वालामुखी की राख से बनी थी जो काफी नरम थी. इसे काटना और तराशना बहुत आसान था लेकिन अंदर से मजबूत था. इसी वजह से लोगों ने ऊपर घर बनाने के बजाय जमीन के नीचे खुदाई करना शुरू किया. उस दौर में यहां बार-बार बाहरी हमले और युद्ध होते थे. जान बचाने के लिए लोगों को छिपने की जरूरत थी. 

क्या यह लोगों के लिए खुला है?
आज डेरिनकुयू तुर्की की सबसे मशहूर जगहों में से एक है. इसे UNESCO की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है. दुनिया भर से लोग इसकी संकरी गलियों और गहराई को देखने आते हैं. वैज्ञानिक कहते हैं कि, इस शहर का अभी सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही खोजा गया है. जमीन के नीचे अभी भी कई कमरे और गुप्त रास्ते छिपे हो सकते हैं जिसकी खोज अभी बाकी है. 

