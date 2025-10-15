कभी 'बर्फीला रेगिस्तान' हुआ करता था मंगल ग्रह! वैज्ञानिकों ने बताया, कैसे 64 करोड़ साल पहले...

Ice Age on Mars Like Earth: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह की सतह बहुत सूखी हुई है लेकिन यह हमेशा से ऐसी नहीं थी. नई रिसर्च से पता चला है कि, Mars पर कभी हमारी धरती की तरह ही हिमयुग (Ice Age)आए थे लेकिन इनमें बड़ा अंतर था. हमारी पृथ्वी पर हिमयुग के बाद पानी आता है लेकिन मंगल ग्रह पर पानी खोता गया. अब वैज्ञानिकों को पुराने गड्ढों में छिपे सबूत मिले हैं कि यह कैसे हुआ.

वैज्ञानिकों को क्या सबूत मिले?

वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतर पर करोड़ों साल पुराने बर्फ जमने के पैटर्न खोजे हैं. उत्तरी अक्षांश(Northern Latitude)पर 20° से 45° के बीच गड्ढों में लकीरें, मलबे के ढेर और टेढ़ी-मेढ़ी दरार वाली सतहें मिलीं. ये जमी हुई आकृतियां बताती हैं कि यह ग्रह एक समय पानी से भरा हुआ था जो धीरे-धीरे सूखता चला गया.

वैज्ञानिकों का ध्यान किस तरफ गया?

वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया कि इतने लंबे समय में बर्फ कैसे व्यवहार करती है. मंगल ग्रह पर इन गड्ढों की खड़ी और जहां छाया रहती है, वैसी दीवारें नेचुरल फ्रीजर की तरह काम करती हैं. इसलिए यहां पानी की बर्फ पिघलती नहीं बल्कि बनी रहती है. कई हिमयुगों के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि, दक्षिण-पश्चिम दिशा वाली ठंडी दीवारों पर बार-बार बर्फ जमी रहती है. इनमें से कुछ बर्फ तो 64 करोड़ साल पुरानी है और सबसे नई बर्फ लगभग 9 करोड़ 80 लाख साल पहले जमी थी.

क्या अंतर दर्ज किया गया?

हर बार जब ग्रह फिर से ठंटा हुआ और बर्फ जमी तो पहले से कम पानी बचा था और ग्लेशियर, जिन्हें बर्फ की नदियां भी कहा जाता है, सिकुड़ते चले गए. ग्लेशियरों के पीछे हटने पर जो मिट्टी और मलबे के ढेर बनते हैं वो भी छोटे होते गए. यह पैटर्न दिखाता है कि, मंगल ग्रह पर मौसम का सामान्य बदलाव नहीं हो रहा था और यह ग्रह सूखता जा रहा था. इस अध्ययन को ओकाया यूनिवर्सिटी के डॉ. त्रिशित रुज ने किया.

इस स्टडी से क्या जानकारी मिली?

मंगल ग्रह का मौसम एक ही रात में नहीं बन गया. बार-बार आने-जाने वाले हिमयुगों के दौरान वहां से पानी धीरे-धीरे कम होता गया. हर बार में जो पानी बर्फ बना वो खो गया और मंगल पर पानी की मात्रा कम होती गई. इसकी सतह पर जो क्रेटर फैले हुए हैं वह केवल पुरानी टक्करों की जगह नहीं हैं. ये उस ठंडे और गीले मंगल ग्रह की आखिरी निशानियां हैं और हो सकता है कि भविष्य के मिशनों को यहां से वैज्ञानिकों के जिंदा रहने के लिए जरूरी टूल्स भी मिल जाएं. यह पूरा शोध जर्नल जियोलॉजी में छपा है.