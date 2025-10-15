Advertisement
trendingNow12962072
Hindi Newsविज्ञान

कभी 'बर्फीला रेगिस्तान' हुआ करता था मंगल ग्रह! वैज्ञानिकों ने बताया, कैसे 64 करोड़ साल पहले...

Science News: वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को लेकर बहुत बड़ी खोज की है. इससे लाल ग्रह पर जीवन खोजना और भी आसान हो जाएगा जो भविष्य के मिशनों में काफी मदद कर सकता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कभी 'बर्फीला रेगिस्तान' हुआ करता था मंगल ग्रह! वैज्ञानिकों ने बताया, कैसे 64 करोड़ साल पहले...

Ice Age on Mars Like Earth: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह की सतह बहुत सूखी हुई है लेकिन यह हमेशा से ऐसी नहीं थी. नई रिसर्च से पता चला है कि, Mars पर कभी हमारी धरती की तरह ही हिमयुग (Ice Age)आए थे लेकिन इनमें बड़ा अंतर था. हमारी पृथ्वी पर हिमयुग के बाद पानी आता है लेकिन मंगल ग्रह पर पानी खोता गया. अब वैज्ञानिकों को पुराने गड्ढों में छिपे सबूत मिले हैं कि यह कैसे हुआ. 

वैज्ञानिकों को क्या सबूत मिले?
वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतर पर करोड़ों साल पुराने बर्फ जमने के पैटर्न खोजे हैं. उत्तरी अक्षांश(Northern Latitude)पर 20° से 45° के बीच गड्ढों में लकीरें, मलबे के ढेर और टेढ़ी-मेढ़ी दरार वाली सतहें मिलीं. ये जमी हुई आकृतियां बताती हैं कि यह ग्रह एक समय पानी से भरा हुआ था जो धीरे-धीरे सूखता चला गया.  

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने सुलझाया 3 अरब साल पुराना रहस्य, बताया-'धरती पर इस जगह से हुई थी जीवन की शुरुआत'

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों का ध्यान किस तरफ गया?
वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया कि इतने लंबे समय में बर्फ कैसे व्यवहार करती है. मंगल ग्रह पर इन गड्ढों की खड़ी और जहां छाया रहती है, वैसी दीवारें नेचुरल फ्रीजर की तरह काम करती हैं. इसलिए यहां पानी की बर्फ पिघलती नहीं बल्कि बनी रहती है. कई हिमयुगों के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि, दक्षिण-पश्चिम दिशा वाली ठंडी दीवारों पर बार-बार बर्फ जमी रहती है. इनमें से कुछ बर्फ तो 64 करोड़ साल पुरानी है और सबसे नई बर्फ लगभग 9 करोड़ 80 लाख साल पहले जमी थी.

क्या अंतर दर्ज किया गया?
हर बार जब ग्रह फिर से ठंटा हुआ और बर्फ जमी तो पहले से कम पानी बचा था और ग्लेशियर, जिन्हें बर्फ की नदियां भी कहा जाता है, सिकुड़ते चले गए. ग्लेशियरों के पीछे हटने पर जो मिट्टी और मलबे के ढेर बनते हैं वो भी छोटे होते गए. यह पैटर्न दिखाता है कि, मंगल ग्रह पर मौसम का सामान्य बदलाव नहीं हो रहा था और यह ग्रह सूखता जा रहा था. इस अध्ययन को ओकाया यूनिवर्सिटी के डॉ. त्रिशित रुज ने किया.

यह भी पढ़ें: 10 साल की स्कैनिंग, अरबों तारे और सामने आया सबसे बड़ा जवाब...आखिर कैसे बनी थी Milkyway Galaxy?

इस स्टडी से क्या जानकारी मिली?
मंगल ग्रह का मौसम एक ही रात में नहीं बन गया. बार-बार आने-जाने वाले हिमयुगों के दौरान वहां से पानी धीरे-धीरे कम होता गया. हर बार में जो पानी बर्फ बना वो खो गया और मंगल पर पानी की मात्रा कम होती गई. इसकी सतह पर जो क्रेटर फैले हुए हैं वह केवल पुरानी टक्करों की जगह नहीं हैं. ये उस ठंडे और गीले मंगल ग्रह की आखिरी निशानियां हैं और हो सकता है कि भविष्य के मिशनों को यहां से वैज्ञानिकों के जिंदा रहने के लिए जरूरी टूल्स भी मिल जाएं. यह पूरा शोध जर्नल जियोलॉजी में छपा है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

mars ice age

Trending news

30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा