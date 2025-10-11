स्पेस में 'दूध जैसी सफेद' चीज के नीचे मिला महासागर, 100 मील गहराई में हो सकती है जिंदगी, वैज्ञानिकों की नई खोज

अमेरिकी वैज्ञानिकों को हाल ही में संकेत मिला है कि हमारे सौरमंडल पर यूरेनस ग्रह (Uranus) की उपग्रह चंद्रमा एरियल (Ariel) पर महासागर मौजूद हो सकता है. दरअसल चंद्रमा एरियल पर बर्फ की ऊपरी परत के नीचे विशाल महासागर मौजूद हो सकता है. यह महासागर लगभग 100 मील गहरा हो सकता है.

चंद्रमा पर हो सकता है गहरा समुद्र

यूरेनस ग्रह के उपग्रह चंद्रमा एरियल की सतह पर कई तरह की दरारें और कई खंड पाए गए हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार ये दरारें बताती है कि यहां पर कभी आंतरिक गतिविधियां हुई है. वैज्ञानिक ने मॉडलिंग के द्वारा इन संरचनाएं और फॉल्ट लाइनों की दिशा की स्टडी की है, स्टडी में पाया कि एरियर की कक्षा (orbit) थोड़ा अंडाकार रही थी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से बर्फीली खोल पर दबाव पड़ सकता है जिस वजह से दरारें बन सकती है. अनुमान लगाया गया कि अगर एरियल की ऑर्बिट की ऊंचाई-वक्रता से लगभग 0.04 हो और अंदर पानी की एक मोटी परत हो तो बर्फ के ऊपर तनाव इतना मजबूत हो सकता है जिससे चट्टान या बर्फ टूट सकता है. जो कि पानी को सतह तक लगाने में मदद कर सके.

ज्वारीय तनाव

चंद्रमा यूरेनस के चारे तरफ घूमता है, इस दौरान लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हर समय बदलता है. वह कभी करीब आता है तो कभी दूर हो जाता है. इस बदलाव से बर्फ की बाहरी परत पर असर पड़ता है. जिस वजह से तापमान बढ़ता है. आंतरिक गर्मी से बर्फ पिघल सकती है और पानी तरल रूप में आ सकता है. इस प्रक्रिया को ज्वारीय श्रम (tidal heating) कहते हैं. एरियल की कक्षा समय के साथ अधिक गोलाकार बनती गई तो ज्वारीय तनाव कम होगा जिससे पानी की परत ठंडी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नमक और अमोनिया वाला पानी

वैज्ञानिको को चंद्रमा एरियल की सतह पर अमोनिया यौगिकों (ammonia compounds) के संकेत मिले हैं. अमोनिया जल्द ही ऊर्जावाले कणों के प्रभाव में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अमोनिया का सतह मिलना ताजा स्रोत माना गया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अंदरूनी तरल पानी से मिला है. अमोनिया पानी में जमाव का बिंदू कम कर देता है जिसस पानी तरह में बना रहता है. यानी एरियल में अगर कोई महासागर है तो वह शुद्ध पानी नहीं बल्कि नमक और अमोनिया का मिश्रण हो सकता है.

आने वाले मिशन में मिलेगी मदद

वैज्ञानिकों के पास एरियल के उत्तरी हिस्सों की अच्छी फोटो नहीं है. ऐसे में वैज्ञानिक का सुक्षाव है भविष्य यूरेनस ऑर्बिटर और प्रोब मिशन को करना चाहिए. ताकि उत्तरी छोरों की तस्वीर मिल सकें. जिससे एरियल की संरचना को अच्छे से समझा जा सकें.

इसे भी पढ़ें: स्पेन में 650 साल पुराने गिद्धों के घोंसले से निकला खजाना, वैज्ञानिकों ने इसे कहा 'टाइम कैप्सूल घोंसला'