Advertisement
trendingNow12965178
Hindi Newsविज्ञान

अंतरिक्ष में कहां से आया 'जलजला'? महासागर भी हो गए 'बौने', खगोलविदों के हाथ क्या लगा?

Science News: खगोलविदों को ब्रह्मांड में 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल जल भंडार मिला है. यहां पर पानी धरती से भी कई गुना ज्यादा है जो आश्चर्य का विषय है. इसे देखकर खगोलविद भी हैरान हो गए हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 17, 2025, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंतरिक्ष में कहां से आया 'जलजला'? महासागर भी हो गए 'बौने', खगोलविदों के हाथ क्या लगा?

Science News: ये दुनिया रहस्यों और आश्चर्यों से भरी हुई है. धरती से लेकर आसमान तक ऐसे कई आश्चर्य होते देखे गए हैं जिससे लोग पूरी तरह से हैरान हो गए हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उस आश्चर्य के बारे में जब खगोलविदों को ब्रह्मांड में 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल जल भंडार मिला है. यहां पर पानी की मात्रा धरती के महासागरों से 140 खरब गुना ज्यादा है. इस देखकर खगोलविद भी हैरानी में पड़ गए हैं. जानिए ये पानी आखिर कैसे आया. 

कहां मिला पानी का भंडार?
इसे लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जल भंडार ब्लैक होल के आसपास है और ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से 20 अरब गुना बड़ा है. इसके आसपास एक क्वासर भी है जो हजारों खरब जितनी ऊर्जा छोड़ता है. इतना ही इस क्वासर के आसपास का वातावरण काफी अद्वितीय है क्योंकि यहां पानी का बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है. जब इस ब्लैकहोल की जांच खगोलविदों ने की तो पता चला कि ये आसपास के पदार्थ को अंदर की ओर खींचता है. 

क्या होते हैं क्वासर
बता दें कि पहली बार क्वासरों की खोज लगभग 50 साल पहले हुई थी. जब दूरबीन के जरिए अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी श्रोत का पता लगाया गया था. क्वासरों के अध्ययन के जरिए खगोलविदों को प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानने को मिलता है. क्वासर के जरिए ही आकाशगंगाओं के निर्माण, पदार्थ वितरण और शुरुआती ब्रह्मांडीय संरचनाओं के विकास के बारे में जानकारी मिलती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आश्चर्य में पड़े खगोलविद
जिस जल भंडार की खोज वैज्ञानिकों ने की है वह क्वासर के आसपास ही है. यह जल वाष्प सैकड़ों प्रकाश-वर्ष तक फैला हुआ है. इसमें एक प्रकाश-वर्ष करीब 6 ट्रिलियन मील के बराबर है. हालांकि ये गैस पृथ्वी के मानकों से पतली है लेकिन हमारी आकाशगंगा के समान क्षेत्रों की तुलना में ये असमान्य रूप से गर्म और घनी है. इसका तापमान करीब 63 डिग्री फारेनहाइट है जबकि पृथ्वी के वायुमंडल से ये गैस लगभग 300 ट्रिलियन गुना कम घनी है. ये काफी ज्यादा असाधारण है, ऐसे में इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
Supreme Court News
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
सास, बहू और सुसाइड... आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
high court news
सास, बहू और सुसाइड... आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे
Gujarat Cabinet Expansion
भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे
नाबालिग बीवी के साथ सेक्स रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया बड़ा फैसला
allahabad high court news
नाबालिग बीवी के साथ सेक्स रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दे दिया बड़ा फैसला
Cabinet expansion Live: गुजरात में चार साल बाद सरकार की मेजर 'सर्जरी', घंटेभर में शपथ ग्रहण, दलबदलुओं को मिलेगा मौका?
Gujarat Cabinet Expansion
Cabinet expansion Live: गुजरात में चार साल बाद सरकार की मेजर 'सर्जरी', घंटेभर में शपथ ग्रहण, दलबदलुओं को मिलेगा मौका?
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
Monsoon
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
Science news in Hindi
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते