अंतरिक्ष में कहां से आया 'जलजला'? महासागर भी हो गए 'बौने', खगोलविदों के हाथ क्या लगा?

Science News: ये दुनिया रहस्यों और आश्चर्यों से भरी हुई है. धरती से लेकर आसमान तक ऐसे कई आश्चर्य होते देखे गए हैं जिससे लोग पूरी तरह से हैरान हो गए हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उस आश्चर्य के बारे में जब खगोलविदों को ब्रह्मांड में 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल जल भंडार मिला है. यहां पर पानी की मात्रा धरती के महासागरों से 140 खरब गुना ज्यादा है. इस देखकर खगोलविद भी हैरानी में पड़ गए हैं. जानिए ये पानी आखिर कैसे आया.

कहां मिला पानी का भंडार?

इसे लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जल भंडार ब्लैक होल के आसपास है और ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से 20 अरब गुना बड़ा है. इसके आसपास एक क्वासर भी है जो हजारों खरब जितनी ऊर्जा छोड़ता है. इतना ही इस क्वासर के आसपास का वातावरण काफी अद्वितीय है क्योंकि यहां पानी का बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है. जब इस ब्लैकहोल की जांच खगोलविदों ने की तो पता चला कि ये आसपास के पदार्थ को अंदर की ओर खींचता है.

क्या होते हैं क्वासर

बता दें कि पहली बार क्वासरों की खोज लगभग 50 साल पहले हुई थी. जब दूरबीन के जरिए अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी श्रोत का पता लगाया गया था. क्वासरों के अध्ययन के जरिए खगोलविदों को प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानने को मिलता है. क्वासर के जरिए ही आकाशगंगाओं के निर्माण, पदार्थ वितरण और शुरुआती ब्रह्मांडीय संरचनाओं के विकास के बारे में जानकारी मिलती है.

आश्चर्य में पड़े खगोलविद

जिस जल भंडार की खोज वैज्ञानिकों ने की है वह क्वासर के आसपास ही है. यह जल वाष्प सैकड़ों प्रकाश-वर्ष तक फैला हुआ है. इसमें एक प्रकाश-वर्ष करीब 6 ट्रिलियन मील के बराबर है. हालांकि ये गैस पृथ्वी के मानकों से पतली है लेकिन हमारी आकाशगंगा के समान क्षेत्रों की तुलना में ये असमान्य रूप से गर्म और घनी है. इसका तापमान करीब 63 डिग्री फारेनहाइट है जबकि पृथ्वी के वायुमंडल से ये गैस लगभग 300 ट्रिलियन गुना कम घनी है. ये काफी ज्यादा असाधारण है, ऐसे में इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है.