कहीं बर्फ तो कहीं दलदल... नासा के हाथ लगा 'तुरुप का इक्का', उजागर हुई माउंट एवरेस्ट की सच्चाई

Mount Everest Rare Picture: वैज्ञानिक अपनी खोजों से दुनियाभर को अचंभित करते रहते है. कभी स्पेस तो कभी समंदर से वैज्ञानिक ऐसा तथ्य निकालकर सामने लाते हैं कि जिससे ये दुनिया अनजान रहती है, एक बार फिर नासा के अंतरिक्ष यात्री ने हर किसी को चौंका दिया है. हाल में ही अंतरिक्ष यात्री ने माउंट एवरेस्ट की दुर्लभ तस्वीर ली है. ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से ली गई है, वहां से देखने के बाद उन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी कैसे लग रही थी, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है.

अंतरिक्ष यात्री ने शेयर की तस्वीर

नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से ली गई एक अद्भुत तस्वीर शेयर की है, इस तस्वीर में नेपाल के मनोरम भूभाग से घिरी माउंट एवरेस्ट की बर्फ से ढकी चोटी दिखाई दे रही है, जो ऊपर से पृथ्वी की सुंदरता की एक विनम्र याद दिलाती है. पेटिट ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की परिक्रमा करते हुए, इस तस्वीर में माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा है और नेपाल का अधिकांश भाग भी दिखाई दे रहा है.

जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग

इस तस्वीर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लोग उनकी पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर्स ने लिखा कि ये यह तस्वीर आपको एहसास दिलाती है कि अंतरिक्ष में जाना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से कहीं ज़्यादा रोमांचक है. एक अन्य ने मजाकिया लहजे में लिखा कि क्या आप वहां ऊपर वह सारा कचरा देख सकते हैं जो मानव ट्रेन छोड़ गई है? एक और यूजर्स ने लिखा कि अगले वसंत में तिब्बत, माउंट एवरेस्ट और नेपाल की यात्रा की योजना बना रहा हूं, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत उत्साहित हूं, अंतरिक्ष से यह सब देखना वाकई शानदार है