Advertisement
trendingNow12960086
Hindi Newsविज्ञान

कहीं बर्फ तो कहीं दलदल... नासा के हाथ लगा 'तुरुप का इक्का', उजागर हुई माउंट एवरेस्ट की सच्चाई

Science News: नासा के अंतरिक्ष यात्री ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से माउंट एवरेस्ट की चोटी की एक दुर्लभ तस्वीर ली है. इस तस्वीर को जो भी देख रहा है आश्चर्य में पड़ जा रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 13, 2025, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं बर्फ तो कहीं दलदल... नासा के हाथ लगा 'तुरुप का इक्का', उजागर हुई माउंट एवरेस्ट की सच्चाई

Mount Everest Rare Picture: वैज्ञानिक अपनी खोजों से दुनियाभर को अचंभित करते रहते है. कभी स्पेस तो कभी समंदर से वैज्ञानिक ऐसा तथ्य निकालकर सामने लाते हैं कि जिससे ये दुनिया अनजान रहती है, एक बार फिर नासा के अंतरिक्ष यात्री ने हर किसी को चौंका दिया है. हाल में ही अंतरिक्ष यात्री ने माउंट एवरेस्ट की दुर्लभ तस्वीर ली है. ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से ली गई है, वहां से देखने के बाद उन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी कैसे लग रही थी, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है. 

अंतरिक्ष यात्री ने शेयर की तस्वीर
नासा के अंतरिक्ष यात्री  डॉन पेटिट ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से ली गई एक अद्भुत तस्वीर शेयर की है,  इस तस्वीर में नेपाल के मनोरम भूभाग से घिरी माउंट एवरेस्ट की बर्फ से ढकी चोटी दिखाई दे रही है, जो ऊपर से पृथ्वी की सुंदरता की एक विनम्र याद दिलाती है. पेटिट ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, हिमालय पर्वत श्रृंखला की परिक्रमा करते हुए, इस तस्वीर में माउंट एवरेस्ट दिखाई दे रहा है और नेपाल का अधिकांश भाग भी दिखाई दे रहा है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग
इस तस्वीर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और लोग उनकी पोस्ट पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर्स ने लिखा कि ये यह तस्वीर आपको एहसास दिलाती है कि अंतरिक्ष में जाना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से कहीं ज़्यादा रोमांचक है.  एक अन्य ने मजाकिया लहजे में लिखा कि क्या आप वहां ऊपर वह सारा कचरा देख सकते हैं जो मानव ट्रेन छोड़ गई है? एक और यूजर्स ने लिखा कि अगले वसंत में तिब्बत, माउंट एवरेस्ट और नेपाल की यात्रा की योजना बना रहा हूं, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत उत्साहित हूं, अंतरिक्ष से यह सब देखना वाकई शानदार है

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Science News

Trending news

BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट