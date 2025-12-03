मंगल ग्रह के समय का रहस्य सुलझा, वैज्ञानिकों ने बताया- लाल ग्रह पर कैसे चलती हैं घड़ियां

Time Mystery Solved: मंगल ग्रह के समय को ठीक से समझने की जरूरत महसूस होती है क्योंकि NASA जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां अब इस ग्रह पर लंबे समय तक इंसानों और रोबोटों को भेजने की तैयारी कर रही हैं. महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के Theory of Relativity के कारण समय अलग-अलग ग्रैविटी वाली जगहों पर अलग तरीके से काम करता है. इसलिए मंगल ग्रह पर घड़ियां धरती की तरह नहीं चलेंगी. समय में छोटा सा अंतर हर चीज को प्रभावित कर सकता है जैसे संचार से लेकर नेविगेशन तक.

कैसा है मंगल ग्रह का समय?

मंगल ग्रह का समय कितना है यह पता लगाना सुनने में भले आसान लगे लेकिन यह हमारी सोच से कहीं मुश्किल है. NIST के वैज्ञानिकों, बिजुनाथ पटला और नील एशबी के मुताबिक, मंगल के समय को समझने का मुख्य कारण है कि, मंगल का गुरुत्वाकर्षण(Gravity)धरती से कितनी कमजोर है और यही कम गुरुत्वाकर्षण समय के चलने को प्रभावित करता है. जहां ग्रैविटी मजबूत है वहां घड़ियां धीमी चलेंगी तो वहीं Gravity कमजोर होते है घड़ियां तेज हो जाती हैं.

कैसे तय होता है मंगल का समय?

मंगल ग्रह के समय पर उसकी अंडाकार कक्षा का भी असर पड़ता है और यह कक्षा धरती से ज्यादा असामान्य है. इस वजह से मंगल पर घड़ी की गति में हर दिन 226 माइक्रोसेकंड तक का उतार-चढ़ाव आता है. मंगल की असामान्य कक्षा की वजह से वहां का समय बहुत ज्यादा बदलता है. लेकिन, इसके उलट चंद्रमा की कक्षा काफी स्थिर रहती है और इसलिए समय में मजह 56 माइक्रोसेकं का बदलाव आता है.

क्या है आइंस्टीन की भूमिका?

धरती और मंगल के बीच समय का यह अंतर सीधे तौर आइंस्टीन की थ्योरी का नतीजा है. यह बताता है कि गुरुत्वाकर्षण बल(Gravitational Force)और किसी ग्रह की कक्षा की स्पीड दोनों ही समय के चलने को प्रभावित करती है. बिजुनाथ पटला कहते हैं कि, चंद्रमा और मंगल के लिए यह समय का अंतर बिल्कुल सही है. इसका लक्ष्य यह पता लगाना है कि बहुत दूर की जगहों पर भी समय बताने वाली प्रणालियों को ठीक से कैसे जोड़ा जाए.

संचार में कितनी होती है देरी?

अभी धरती और मंगल के बीच संचार में 4 से 24 मिनट तक की देरी होती है. अगर वैज्ञानिक इन दोनों ग्रहों के बीच के समय को ठीक से मिला दें तो इस देरी को और भी कम किया जा सकता है. पटला के अनुसार, अगर आप समय को व्यवस्थित कर लेते हैं तो यह वास्तविक समय में बातचीत करने जैसा होगा जिसमें कोई जानकारी खोएगी नहीं.

क्या होगा इसका फायदा?

इस स्तर का तालमेल हासिल करना अंतरिक्ष की खोज में एक बड़ी कामयाबी होगी. इससे धरती और मंगल ग्रह के बीच तेज और ज्यादा कुशल संचार(Communication)सिस्टम बन पाएंगे जिनसे जानकारी समय पर और बिना खोए मिल पाएगी. साथ ही, यह पूरे सौरमंडल में संचार नेटवर्क बनाने में भी मदद करेगा.