Advertisement
trendingNow13026953
Hindi Newsविज्ञान

मंगल ग्रह के समय का रहस्य सुलझा, वैज्ञानिकों ने बताया- लाल ग्रह पर कैसे चलती हैं घड़ियां

Mars Time Mystery: राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान(NIST)के वैज्ञानिकों ने पहली बार धरती और मंगल ग्रह के बीच समय का सटीक अंतर पता लगाया है. औसतन, मंगल ग्रह पर रखी घड़ियां धरती की तुलना में हर दिन 477 माइक्रोसेकंड तेज चलती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंगल ग्रह के समय का रहस्य सुलझा, वैज्ञानिकों ने बताया- लाल ग्रह पर कैसे चलती हैं घड़ियां

Time Mystery Solved: मंगल ग्रह के समय को ठीक से समझने की जरूरत महसूस होती है क्योंकि NASA जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां अब इस ग्रह पर लंबे समय तक इंसानों और रोबोटों को भेजने की तैयारी कर रही हैं. महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के Theory of Relativity के कारण समय अलग-अलग ग्रैविटी वाली जगहों पर अलग तरीके से काम करता है. इसलिए मंगल ग्रह पर घड़ियां धरती की तरह नहीं चलेंगी. समय में छोटा सा अंतर हर चीज को प्रभावित कर सकता है जैसे संचार से लेकर नेविगेशन तक. 

कैसा है मंगल ग्रह का समय?
मंगल ग्रह का समय कितना है यह पता लगाना सुनने में भले आसान लगे लेकिन यह हमारी सोच से कहीं मुश्किल है. NIST के वैज्ञानिकों, बिजुनाथ पटला और नील एशबी के मुताबिक, मंगल के समय को समझने का मुख्य कारण है कि, मंगल का गुरुत्वाकर्षण(Gravity)धरती से कितनी कमजोर है और यही कम गुरुत्वाकर्षण समय के चलने को प्रभावित करता है. जहां ग्रैविटी मजबूत है वहां घड़ियां धीमी चलेंगी तो वहीं Gravity कमजोर होते है घड़ियां तेज हो जाती हैं. 

यह भी पढ़ें: गजब! 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच तैरती है दुनिया की ये इकलौती जगह, जहां एक हाथ में एशिया तो दूसरे में अमेरिका

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे तय होता है मंगल का समय?
मंगल ग्रह के समय पर उसकी अंडाकार कक्षा का भी असर पड़ता है और यह कक्षा धरती से ज्यादा असामान्य है. इस वजह से मंगल पर घड़ी की गति में हर दिन 226 माइक्रोसेकंड तक का उतार-चढ़ाव आता है. मंगल की असामान्य कक्षा की वजह से वहां का समय बहुत ज्यादा बदलता है. लेकिन, इसके उलट चंद्रमा की कक्षा काफी स्थिर रहती है और इसलिए समय में मजह 56 माइक्रोसेकं का बदलाव आता है. 

क्या है आइंस्टीन की भूमिका?
धरती और मंगल के बीच समय का यह अंतर सीधे तौर आइंस्टीन की थ्योरी का नतीजा है. यह बताता है कि गुरुत्वाकर्षण बल(Gravitational Force)और किसी ग्रह की कक्षा की स्पीड दोनों ही समय के चलने को प्रभावित करती है. बिजुनाथ पटला कहते हैं कि, चंद्रमा और मंगल के लिए यह समय का अंतर बिल्कुल सही है. इसका लक्ष्य यह पता लगाना है कि बहुत दूर की जगहों पर भी समय बताने वाली प्रणालियों को ठीक से कैसे जोड़ा जाए. 

संचार में कितनी होती है देरी?
अभी धरती और मंगल के बीच संचार में 4 से 24 मिनट तक की देरी होती है. अगर वैज्ञानिक इन दोनों ग्रहों के बीच के समय को ठीक से मिला दें तो इस देरी को और भी कम किया जा सकता है. पटला के अनुसार, अगर आप समय को व्यवस्थित कर लेते हैं तो यह वास्तविक समय में बातचीत करने जैसा होगा जिसमें कोई जानकारी खोएगी नहीं. 

यह भी पढ़ें: कैसे हुआ था सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत? वैज्ञानिकों ने बताया कैसे तबाह हुई थी 5,000 साल पुरानी सभ्यता

क्या होगा इसका फायदा?
इस स्तर का तालमेल हासिल करना अंतरिक्ष की खोज में एक बड़ी कामयाबी होगी. इससे धरती और मंगल ग्रह के बीच तेज और ज्यादा कुशल संचार(Communication)सिस्टम बन पाएंगे जिनसे जानकारी समय पर और बिना खोए मिल पाएगी. साथ ही, यह पूरे सौरमंडल में संचार नेटवर्क बनाने में भी मदद करेगा. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mars TimeHindi Science news

Trending news

क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
jawahar lal nehru
क्या बाबरी मस्जिद के लिए नेहरू के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था? DM को क्या आदेश दिया था
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा